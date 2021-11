Etapa 17 // Match Preview Dinamo - FCU Craiova 24.11.2021

24.11.2021 Etapa 17 // Match Preview Dinamo - FCU Craiova Dinamo și FCU Craiova deschid etapa cu numărul 17 din Liga



Etapa 17 // Match Preview Dinamo - FCU Craiova

Dinamo și FCU Craiova deschid etapa cu numărul 17 din Liga 1

Etapa 17 // Match Preview Dinamo - FCU Craiova

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Medicul militar Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, a anunţat că ţara noastră a recepţionat până în acest moment peste 300.000 de doze de vaccin împotriva COVID-19, informează Agerpres. „Numărul total

Barcelona a câștigat pe terenul celor de la Granada, 4-0, în etapa a 18-a din La Liga. Formația catalană a legat trei succese „afară” în 2021, cu Messi reușind un assist și patru goluri, din două „duble” la rând. Acesta a ajuns la

Toate persoanele care ajung în Germania, după ce s-au aflat într-una din „zonele de risc”, inclusiv România, trebuie să prezinte un test PCR sau antigen cu rezultat negativ pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2. Călătorii pot efectua

Patru turişti din Bucureşti au fost în pericol de moarte, duminică, după ce, din cauza cauza ninsorii abundente s-au rătăcit în Munţii Bucegi, în zona Muntelui

Reţeaua de cafenele 5 to Go a încheiat 2020 cu peste 220 de unităţi pe plan local, iar planurile de extindere vor continua şi în următorii ani, potrivit lui Radu Savopol, co­fondator 5 to

Bulgaria a deschis sezonul de schi 2021, după ce a ieșit din lista zonelor cu risc epidemiologic ridicat. În lunile următoare se vor afla pe lista destinațiilor turistice Grecia, România, Turcia,

Piaţa de fuziuni şi achiziţii din România a numărat 91 tranzacţii în 2020, comparativ cu 110 în 2019, şi a fost estimată la 3,7-4,3 miliarde de euro luând în calcul suma totală a tranzacţiilor cu preţ declarat şi nedeclarat oficial,

Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, Calinic Argeşeanul, face apel la credincioşi să se informeze despre campania de vaccinare anti-COVID din surse sigure şi autorizate, astfel încât să nu cadă în capcana ştirilor false, informează

Medicul Valeriu Gheorghiță, coodonatorul campaniei de vaccinare în România, a anunțat ce persoane urmează să fie vaccinate în cea de-a doua etapă a procesului de vaccinare. Totodată, oficialul a precizat și că primele doze din […] The

Un minor în vârstă de 11 ani a fost violat de trei adolescenți cu vârste cuprinse între 14 și 17

Site-ul Casei Albe a publicat luni un mesaj de adio al Melaniei Trump adresat americanilor, în contextul în care soţia lui Donald Trump se pregăteşte să-şi încheie rolul de

După Furtuna Filomena, care a paralizat o mare parte a Spaniei, urmează un val puternic de frig, ce va afecta mai ales Madridul, transmite AFP. Temperaturile vor ajunge la - 8 grade Celsius în cea mai mare

Un accident cumplit a avut loc sâmbătă seara în județul Cluj. În urma impactului violent dintre două autoturisme, o persoană a murit și alte 3 au fost grav

Patru companii locale produc carne de melc în valoare de 50 mil. lei cu 270 de salariaţi. Este vorba de Rolux (Hunedoara), BBG Acces Consult (Tulcea), Egan Prod (Mureş) şi Bioprod (Sibiu), conform datelor ZF obţinute din informaţiile

Tânăra de 27 de ani, confirmată cu noua tulpină COVID din Marea Britanie, se simte bine, iar simptomele înregistrate au fost ca în cazul unei răceli banale, a anunţat soţul acesteia, informează Antena 3. La sfârşitul săptămânii trecute,

IPSO Agricultură, distribuitor de maşini şi utilaje agricole, parte a grupului francez Monnoyeur, a încheiat un parteneriat strategic cu platforma de crowdfunding pentru profesori Narada, cu scopul de a reconecta la educaţie peste 1.000 de elevi

Ministrul Mediului, Tanczos Barna (44 de ani), consideră că trebuie reluate discuțiile pentru o posibilă introducere a unei taxe auto, pe poluare. Tanczos Barna a declarat că va demara discuțiile cu producătorii și dealerii auto pentru a se

Proiectul de lege prin care urma să fie decontat tratamentul pentru bolnavii de mastocitoză și pentru alți bolnavi care nu au medicamente specifice unor afecțiuni foarte rare a fost scos, ieri, din transparență

Salariul mediu net al unui angajat din fabricile de îmbrăcăminte a ajuns la aproape 1.900 de lei în luna octombrie a anului trecut, în creştere cu circa 4% comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, conform datelor de la Institutul Naţional

Gabi Torje se pregătește, la 31 de ani, de o nouă experiență în Turcia. Fostul mijlocaș al lui Dinamo a semnat cu Bandirmaspor, grupare din a doua ligă turcă. Bandirmaspor ocupă locul 10 în liga a 2-a din Turcia, având 24 de puncte acumulate