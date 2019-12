Esti confruntat cu trecerea la cele vesnice in strainatate a unei persoane dragi? Apeleaza la Repatriere Romania pentru ca persoana decedata sa poata fi inmormantata asa cum se cuvine 23.12.2019

Italia, este in acest moment tara in care traiesc cei mai multi romani. Acestia au plecat sa munceasca in Italia pentru a putea avea parte de un viitor cat mai bun din punct de vedere financiar. Unii dintre cei care au ales sa plece in Italia pentru un trai mai bun au reusit sa se realizeze din punct de vedere financiar in timp ce pentru unii plecarea in Italia a fost cea mai tragica decizie pe care au luat-o. ...

După câteva săptămâni petrecute în America, unde a jucat, pe rând, la Indian Wells şi la Miami Open, Simona Halep s-a întors, astăzi, în

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan se confruntă cu un risc ridicat la alegerile municipale care au loc duminică, pe fondul recesiunii cu care se confruntă ţara, relatează duminică AFP. Secţiile de

Echipa Manchester United a trecut sâmbătă seara cu scorul de 2-1 (1-0) pe teren propriu de Watford, în etapa a 32-a din Premier League şi s-a apropiat de podiumul clasamentului, punând presiune pe Tottenham

Şapte persoane şi-au pierdut viaţa şi cinci au fost rănite, duminică, într-o explozie produsă la o uzină de componente electronice, în estul Chinei, au declarat autorităţile locale,

Rapid s-a impus în meciul cu Sportul Chișcani, 2-1, și este tot mai aproape de promovarea în Liga 2. Giuleștenii au 50 de puncte după 20 de etape, cu 7 mai mult decât locul 2, Unirea Slobozia. CS Afumați, principala

Fotomodelul australian Miranda Kerr, în vârstă de 35 de ani, își mărește familia. Aceasta este însărcinată cu cel de-al treilea copil. "Miranda, Evan, Flynn și Hart sunt gata să primească un nou membru în familie", a declarat unul dintre

Derby-ul dintre FC U Craiova 1948 (echipă patronată de Adrian Mititelu) și Turris-Oltul Turnu Măgurele, câștigat de oaspeți cu scorul de 1-0, s-a încheiat cu un scandal monstru. ACTUALIZARE 31 martie. Antrenorul lui Turris, Erik Lincar, a postat

Doi pui de leu de culoare albă au devenit atracția unui parc safari din Crimeea, unde au venit pe lume. Felinele fac parte dintr-o specie rară și nu au deschis încă ochii. Puii s-au născut în urmă cu câteva zile la Parcul Taygan, situat în

După doi ani de testat titulaturi, Cristi Minculescu nu mai e Iris, nici Iris 4 Ever, nici Naționala de Rock, nici Bună seara, prieteni!... Pur și simplu a ajuns la concluzia că, în sfârșit, a venit vremea să se prezinte, el și trupeții săi,

Derby-ul acestui început de play-out se va disputa astăzi de la ora 17:30 în Copou între Poli Iași și Gaz Metan Mediaș. Miza celor trei puncte este uriașă, echipa care va câștiga acest meci urmând a urca pe primul loc al clasamentului.

Compania ucraineană de stat Spetstechnoexport, o filială a concernului militar de stat ”Ukroboronprom”, a anunţat că a dezvoltat şi a început să producă o armă electromagnetică proiectată să distrugă diferite tipuri de dispozitive

Pensiile aferente lunii aprilie vor începe să fie plătite de luni, iar pentru pensionarii care au lucrat în grupele I şi II de muncă majorarea va fi spectaculoasă, a declarat, duminică, ministrul Muncii,

Horoscop zilnic Berbec. Ai mare grijă la gesturile tale, care ar putea conţine o cantitate mult prea mare de energie, care poate deranja pe alţii, mai sensibili din fire. Poate ţie îţi plac provocările

Primăria Capitalei a lansat în testare patru aplicaţii pentru telefonul mobil, care vizează traficul şi parcarea, transportul în comun, dar şi raportarea cazurilor sociale, anume: InfoSTB (transport

Circulaţia rutieră este blocată pe ambele sensuri de mers, duminică, pe Drumul Național (DN5), în localitatea Jilava, judeţul Ilfov, în urma unui grav accident rutier, informează Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române

Doi oameni au murit, în această dimineață, în estul Turciei după o dispută în faţa unui birou de vot, în timpul alegerilor locale care au loc în această ţară. Scandalul a pornit între două grupuri aflate în faţa unui birou de vot din

Dacă mai ai prin casă cupoane din 1990, avem o veste bună pentru tine: poţi face o mică avere din ele. Citește mai

Actorul de comedie Volodimir Zelenski s-a clasat pe primul loc după primul tur al alegerilor prezidenţaile de duminică din Ucraina, urmat de actualul preşedinte Petro Poroşenko. Cei doi se vor confrunta în turul doi ce va avea loc pe 21

Agenţia Servicii Publice informează că, din 1 aprilie, admiterea candidaţilor la probele examenului pentru obţinerea permisului de conducere, teoretică sau practică, se va face doar în baza programării prealabile. Programarea la proba teoretică

Unul dintre cele mai grave accidente rutiere din acest an s-a produs duminică seara pe un drum judeţean din comuna Tetoiu, în sudul judeţului Vâlcea. Două din cele patru victime persoane şi-au pierdut viaţa: un copil de 4 ani şi un adolescent de