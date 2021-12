Este oficial! Zanni a semnat contractul cu Pro TV pentru ”Survivor România 2022” 20.12.2021

20.12.2021 Este oficial! Zanni a semnat contractul cu Pro TV pentru ”Survivor România 2022” Este oficial! Zanni a semnat contractul cu Pro TV pentru ”Survivor România 2022”. Fostul câștigător al competiției a dezvăluit ce rol va avea în cadrul noului sezon, care se anunță a fi unul incendiar. Zanni […] The post Este oficial!



Este oficial! Zanni a semnat contractul cu Pro TV pentru ”Survivor România 2022”

Este oficial! Zanni a semnat contractul cu Pro TV pentru ”Survivor România 2022”. Fostul câștigător al competiției a dezvăluit ce rol va avea în cadrul noului sezon, care se anunță a fi unul incendiar. Zanni […] The post Este oficial! Zanni a semnat contractul cu Pro TV pentru ”Survivor România 2022” appeared first on Cancan.

Este oficial! Zanni a semnat contractul cu Pro TV pentru ”Survivor România 2022”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cel de-al 16-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși, începe sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1, cu una dintre cele mai îndrăznețe distribuții a

Tragedie în Argeș! Un bărbat a murit, iar alţi doi au fost răniţi, sâmbătă seară după un conflict spontan apărut în oraşul Babadag. Șapte persoane au fost implicate în total, a anunţat Inspectoratul de Poliţie […] The post Un

Licitația de Artă Postmodernă și Contemporană, inclusiv o selecție din colecția de artă suprarealistă a dr. Caleiras, la Galeria A10 by Artmark Brâncuși, Ghenie, Brauner, Cădere - cei

Erzurum BB și Kayserispor, formația lui Dan Petrescu (53 de ani), au încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat în runda #24 din campionatul Turciei. Erzurum a început excelent partida cu formația lui Dan Petrescu și a deschis scorul prin

Autorităţile din India se tem că între 100 şi 150 de persoane ar fi murit după ce un gheţar din Himalaya s-a prăbuşit într-un lac de acumulare, duminică dimineaţă. Viitura formată în urma acestui incident a determinat evacuarea satelor din

Vă mai amintiți de Luigi Boicea, jihadistul din Craiova care avea să fie condamnat la trei ani și patru luni de pușcărie pentru că a aderat la Statul Islamic? Tânărul și-a dus la capăt sentința, […] The post Am aflat ce s-a întâmplat

O furtună de zăpadă s-a abătut începând de sâmbătă seara asupra Olandei, afectând în special traficul rutier şi cel feroviar, precum şi vaccinarea anti-COVID-19. Ultimul episod de acest tip a avut loc în Olanda acum zece

Agenția federală pentru hrană și medicamente a Statelor Unite (FDA) a aprobat un dispozitiv care reduce sforăitul fără să fie purtat noaptea. Acesta imbunătăţeşte funcţiile muşchiului limbii prin

CSM București revine mâine în Liga Campionilor, după două meciuri la rând care i-au fost anulate din cauza cazurilor de Coronavirus din cadrul loturilor

Apropierea nașterii primului tău copil te emoționează până peste poate. De-abia aștepți să-l vezi și să-l ții la piept, să te minunezi de fiecare respirație și de primul său zâmbet. În același timp, te tot documentezi în legătură cu

Încă un vaccin anti-Covid pentru uz public a fost aprobat în China. Vorbim despre vaccinul Sinovac dezvoltat de compania

Un bărbat a murit după ce zidul casei a căzut peste el. El făcea câteva lucrări de renovare. Din păcate medicii ajunși la fața locului nu au mai avut ce face, în ciuda operațiunilor de

Ploi violente au cauzat inundarea unui atelier clandestin de textile instalat în subsolul unei case private din Tanger, în Maroc, soldată cu 24 de morţi, potrivit unui prim bilanţ publicat de agenţia oficială MAP, care citează autorităţile

Temperaturile cresc, luni, în Capitală, dar vor fi posibile și averse slabe. În timpul nopții bate vântul, rafalele putând atinge 40 - 45 km/oră. Vremea se va încălzi, luni, în Capitală, astfel

Volumul creditelor noi în lei pentru populaţie şi companii a urcat în 2020 la maximul ultimilor 14 ani, de 68,5 mld. lei. Comparativ cu nivelul din urmă cu un deceniu, volumul creditelor noi în lei este dublu. Iar faţă de 2019, creditele noi în

Umilinţa aplicată de ministrul rus de Externe Serghei Lavrov Înaltului Reprezentant al UE pentru Politică Externă arată încă o dată dacă mai era nevoie eşecul total al abordării bussiness as usual al liderilor UE faţă de

Marea Britanie a acordat statut de rezident permanent unui număr de 4,3 milioane de cetăţeni ai Uniunii Europene, mai mulţi decât populaţia unor state din blocul comunitar. Acest lucru arată că Brexitul nu a

Craiova suferă și-n acest sezon de acea labilitate psihică ce a împiedicat-o să ajungă la vârf în precedentele stagiuni în care a contat în lupta pentru titlu. Se „înmoaie” când dă ochii cu FCSB și CFR. Pe noul antrenor, Marinos

Asociaţia Forţa Fermierilor, o nouă organizaţie din mediul asociativ agricol, îi cere guvernului Florin Cîţu un miliard de lei pentru acordarea despăgubirilor de secetă pentru cul­turile de primăvară aferente anului 2020. Reprezentanţii

Procurorii SIIJ au dispus renumărarea voturilor de la alegerile locale din Sectorul 1. Se pare că procurorii din cadrul SIIJ au dispus renumărarea voturilor integral, exercitate la alegerile locale din Sectorul