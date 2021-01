Este oficial! Testele rapide antigen, recunoscute pentru diagnosticarea COVID-19 05.01.2021

05.01.2021 Este oficial! Testele rapide antigen, recunoscute pentru diagnosticarea COVID-19 Institutul Național de Sănătate Publică a actualizat luni, 4 ianuarie, definiţiile de caz pentru COVID-19. Astfel, potrivit ultimelor decizii infectarea cu noul coronavirus poate fi diagnosticată și cu teste rapide antigen. Până acum, testele



Este oficial! Testele rapide antigen, recunoscute pentru diagnosticarea COVID-19

Institutul Național de Sănătate Publică a actualizat luni, 4 ianuarie, definiţiile de caz pentru COVID-19. Astfel, potrivit ultimelor decizii infectarea cu noul coronavirus poate fi diagnosticată și cu teste rapide antigen. Până acum, testele rapide […] The post Este oficial! Testele rapide antigen, recunoscute pentru diagnosticarea COVID-19 appeared first on Cancan.ro.

Este oficial! Testele rapide antigen, recunoscute pentru diagnosticarea COVID-19

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

“Călin Anton Popescu Tăriceanu susţine că se aliază poziţiei USR de reformare a serviciilor de informaţii din România şi de întărire a controlului civil asupra acestora, însă în comisia de control a SRI reprezentanţii ALDE s-au opus

Liderul Pro România, Victor Ponta, şi-a exprimat vineri, la Reşiţa, speranţa că Sorin Grindeanu va reuşi să oblige PSD să se reformeze, acesta fiind motivul pentru care nu a încercat atragerea sa în partidul

Echipele de fotbal Dinamo Bucureşti şi CFR Cluj au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al fundaşului Denis Ciobotariu la campioana României, a anunţat, vineri seara, clubul din Şoseaua Ştefan cel Mare

Alina Rachieru, fostă cor­po­ratistă în dome­niul bancar, a creat bran­dul de cămăşi Pineberry pornind de la dress-code-ul specific sistemului bancar, care recomandă cămaşa şi pentru femei şi pentru bărbaţi, iar anul trecut a reuşit să

A fost stare de alertă la metrou, după ce un bărbat de 40 de ani a încercat să-și încheie socotelile cu viața! Acesta a fost prins sub tren. Clipe de panică au avut loc astăzi la metrou, în Capitală. Un bărbat de 40 de ani a încercat să se

În acest sfârşit de săptămână, în urma misiunilor desfăşurate în zona de competenţă - punctele de trecere şi „frontiera verde” - poliţiştii de frontieră au constatat 74 de fapte ilegale, din care 34 infracţiuni şi 40

Revenirea lui Sorin Grindeanu în prim-planul PSD, după ce a fost dat jos de la guvernare de propriul partid, nu este întâmplătoare. Surse din partid au declarat pentru Libertatea că Grindeanu ar putea candida la șefia partidului la Congresul PSD

O femeie în vârstă de 60 de ani din comuna Pădureni, județul Vaslui, a murit duminică după ce a fost înjunghiată de concubinul ei, transmite Mediafax. Incidentul a fost anunțat la 112 prin două apeluri. Surse din cadrul anchetei susțin că

Primarul Oradei, Ilie Bolojan, a declarat, în cadrul unui interviu pentru „Adevărul”, că Programul Naţional de Dezvoltare Locală ar trebui regândit, în condiţiile în care în forma actuală ar fi finanţate şi numeroase proiecte

O nouă specie de dinozaur de dimensiuni mici, cu aripi şi pene, a fost confirmată de o echipă de oameni de ştiinţă americani şi chinezi, pe baza descoperirii unor fosile în nord-estul Chinei. Fosilele, care

Germanul Helmut Winter, supranumit ”profesorul maratoanelor”, este omul din spatele recordului atletului kenyan Eliud Kipchoge, care, la Viena, în 2019, a terminat maratonul într-o oră 59 de minute și 40 de secunde. Astfel, kenyanul Eliud

Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, stabilită pe 27 ianuarie, va fi marcată de Institutul Cultural Român la București, Stockholm și Tel Aviv, printr-o serie

Serviciul Naţional de Meteorologie (NWS) din Statele Unite a atenţionat populaţia din Florida cu privire la posibile căderi de iguane, pe fondul pătrunderii unei mase de aer rece în statul american,

Viitorul a disputat cel de-al patrulea amical din această iarnă în Antalya, 0-1 împotriva celor de la Partizan Belgrad. Meciul s-a terminat cu echipa sârbă părăsind terenul de joc după un fault mai dur în minutul 88, la care arbitrul nu a dat

Fondul de investiţii Enterprise Investors, unul dintre cei mai activi investitori financiari din România ultimilor două decenii, analizează mai multe companii şi vrea să semneze cel puţin o achiziţie în

Șase ani s-au împlinit de la tragicul accident aviatic din Munții Apuseni: Aura Ion, studentă la Medicină, și pilotul Adrian Iovan și-au pierdut viețile în condiții groaznice. Au fost localizați după prea multe ore, iar echipele de

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul de decorare a Grupului pentru Dialog Social (GDS), cu prilejul aniversării a 30 de ani de la înființarea Grupului pentru Dialog Social și de la apariția primului număr al Revistei 22.

Alertă sanitară! 17 tone de carne de curcan potențial periculoasă, provenită din ferme afectate de gripa aviară, au ajuns în magazinele din România. Carnea din Ungaria a fost distribuită în 26 de județe din țară. În urma alertei,

O adolescentă în vârstă de 17 ani din municipiu a fost depistată cu meningită şi internată la secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU), a informat, joi, biroul de presă

Radu Mazăre rămâne în închisoare, după ce judecătorii i-au respins joi contestaţia în anulare. Decizia este definitivă. Radu Mazăre rămâne în închisoare, după ce judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-au respins joi