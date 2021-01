Este oficial! Lista completă a celor care intră în etapa a doua de vaccinare anti-COVID 11.01.2021

11.01.2021 Este oficial! Lista completă a celor care intră în etapa a doua de vaccinare anti-COVID Medicul Valeriu Gheorghiță, coodonatorul campaniei de vaccinare în România, a anunțat ce persoane urmează să fie vaccinate în cea de-a doua etapă a procesului de vaccinare. Totodată, oficialul a precizat și că primele doze din […] The



Este oficial! Lista completă a celor care intră în etapa a doua de vaccinare anti-COVID

Medicul Valeriu Gheorghiță, coodonatorul campaniei de vaccinare în România, a anunțat ce persoane urmează să fie vaccinate în cea de-a doua etapă a procesului de vaccinare. Totodată, oficialul a precizat și că primele doze din […] The post Este oficial! Lista completă a celor care intră în etapa a doua de vaccinare anti-COVID appeared first on Cancan.ro.

Este oficial! Lista completă a celor care intră în etapa a doua de vaccinare anti-COVID

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Jermaine Pennant (37 de ani) a fost concediat din postul de analist la Sky Sports, după ce telespectatorii au considerat că fostul mijlocaș al lui Arsenal și Liverpool a apărut beat într-o emisiune TV. „Jermaine Pennant era unul dintre

Cel puţin 14 persoane şi-au pierdut viaţa în explozia unui camion care transporta gaz la Lima, a anunţat sâmbătă Ministerul Sănătăţii. ''Moartea unei persoane a crescut bilanţul victimelor. În

Barcelona și Juventus au făcut schimb de jucători. Catalanii l-au cedat pe Alejandro Marques, atacant de 19 ani. Au primit în schimb 8,2 milioane de euro și împrumutul lui Matheus Pereira, mijlocaș de 21 de ani. Barcelona e în căutarea

Fostul preşedinte al PSD Timiş, Sorin Grindeanu, a primit, duminică, cererea de adeziune pentru reînscrierea în formaţiunea social-democrată, din care a fost exclus în anul 2017, dar încă nu a

Iris Pharm, un business de 67 de farmacii din Buzău, continuă extinderea la nivel regional pentru a se consolida pe piaţă, în contextul în care jucătorii mari pun presiune pe afacerile locale şi vin cu oferte de cumpărare pentru businessurile

În urma unui top, realizat de site-ul CelebrityNetWorth, reiese faptul că Inna este mai bogată decât fostul tenismen, Ilie Năstase. De altfel, aceasta este singura cântăreață din România, cu o avere de peste 15 milioane de dolari. S-a făcut

Aegon România, compania de asigurări de viaţă parte a grupului financiar internaţional cu acelaşi nume, a extins pachetele oferite prin asigurarea de sănătate Optimist, prin care clienţii vor putea beneficia de o despăgubire mai mare, de până

Simona Halep, număr 3 mondial, o întâlnește pe jucătoarea spaniolă Garbine Muguruza în semifinalele Australian Open 2020, cea care a dispus în două seturi de Anastasia Pavlyuchenkova, 7-5, 6-3. Halep o va înfrunta pe

De la 1 noiembrie, străzile din Capitală nu au mai fost spălate şi aspirate, din cauza unor normative naționale stabilite în 1973, potrivit cărora iarna se fac doar lucrări de deszăpezire, avertizează Green Report, citat de G4Media. O mașină

Rafael Nadal (1 ATP, 33 de ani) a fost eliminat în sferturile de la Australian Open 2020 de austriacul Dominic Thiem (5 ATP, 26 de ani), scor 6-7, 6-7, 6-4, 6-7, după un meci de 4 ore. Thiem va juca în semifinală cu Alexander Zverev. Finalist

Fostul lider al PSD Liviu Dragnea şi-a angajat un nou avocat, pe Liviu Corneliu Popescu, cel care l-a reprezentat în trecut şi pe Adrian Năstase. Noul apărător încearcă să obţină recuzarea unui judecător din dosarul în care Liviu Dragnea

Respinsă de mulţi, propunerea preşedintelui SUA pare, cu tot cu harta ei, un plan de pace net mai vivace decât cred suţinătorii Hamas ori ai liderului OEP, Abbas, care a spus planului Trump: "de o mie de ori

Prejudiciile descoperite de Curtea de Conturi în bugetele locale şi bugetul de stat sunt de ordinul sutelor de milioane de lei, majoritatea fiind generate de creşteri peste măsură a salariilor şi sporurilor acordate funcţionarilor

Președintele Iohannis va avea joi, la ora 11:00, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Nicoleta Margareta Tînț, și cu vicepreședintele CSM, Tatiana Toader. Anunţul a fost făcut, miercuri, de

Brandul de ciocolată Alka este bun de plată. A primit o amendă de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și trebuie să achite 10.000 de lei. De vină ar fi o serie de reclame cu tentă sexuală. Respectivul brand a promovat o serie de

Conducerea Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică Bucureşti a dispus majorarea ilegală a salariilor şi a aprobat cheltuieli de protocol nejustificate, care includeau parfumuri, alcool şi mese

Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) a cedat primul set de la Australian Open 2020, primul turneu de Grand Slam al anului, în semifinala cu Garbine Muguruza (26 de ani, 32 WTA). Muguruza a reușit să câștige primul set la tiebreak, 7-6 (10-8). Jucătoarea

Fosta jucătoare rusă de tenis Anna Kournikova și partenerul ei de viață, cântărețul spaniol Enrique Iglesias, vor deveni din nou părinți, potrivit revistei spaniole Hola. Revista Hola a publicat imagini cu Anna Kournikova și Enrique Iglesias

Anul 2019 a fost cel mai di­na­mic din perspectiva tran­zac­ţi­ilor în sfera serviciilor me­di­ca­le pri­va­te, piaţa fiind mar­cată de no­uă astfel de achi­ziţii de peste 5 mil. euro doar anul trecut, po­trivit da­telor furniza­te

Noul şef al Gărzii Forestiere Oradea, Remus Florin Moţiu, numit în funcţie în ianuarie de Guvernul Orban, este funcţionar public şi în acelaşi timp deţine o firmă de transport, potrivit ebihoreanul.ro. Firma este înregistrată să transporte