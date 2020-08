Este oficial! Cu cât se măresc pensiile din septembrie 10.08.2020

10.08.2020 Este oficial! Cu cât se măresc pensiile din septembrie Este oficial! Din septembrie se măresc pensiile. Anunțul a fost făcut, astăzi, de Ludovic Orban care a asigurat faptul că Guvernul va aproba în această săptămână majorările. Potrvit unor surse guvernamentale, pensiile ar urma să fie majorate



Este oficial! Cu cât se măresc pensiile din septembrie

Este oficial! Din septembrie se măresc pensiile. Anunțul a fost făcut, astăzi, de Ludovic Orban care a asigurat faptul că Guvernul va aproba în această săptămână majorările. Potrvit unor surse guvernamentale, pensiile ar urma să fie majorate doar cu 14%. În momentul de față, punctul de pensie este de 1.265 de lei. În urma majorării […] The post Este oficial! Cu cât se măresc pensiile din septembrie appeared first on Cancan.ro.

Este oficial! Cu cât se măresc pensiile din septembrie

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Mama şi bunicul Luizei Melencu, una dintre fetele dispărute în Caracal şi despre care se prespune că ar fi victima lui Gheorghe Dincă, au transmis anchetatorilor un mesaj prin care cer extinderea cercetărilor sub două

Consiliul Judeţean Dâmboviţa, prin Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa în parteneriat cu Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” organizează, în perioada 1 - 15 august 2019, în incinta Ansamblului Brâncovenesc de la Potlogi,

Argentinianul Lionel Messi a fost suspendat trei luni, după ce i-a acuzat de corupţie pe conducătorii Confederaţiei Sud-americane de Fotbal (Conmebol), la Copa

O minoră de 16 ani din municipiul Sighetu Marmaţiei dată dispărută a fost găsită la câteva ore de poliţişti şi predată familiei, a declarat, vineri, presei, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş,

Negocierile dintre FCSB și Devis Mangia, fostul antrenor al Craiovei, au căzut după ce Gigi Becali a respins prima cerință a italianului: să vină împreună cu cel puțin 6 colaboratori, care să aibă salarii între 4.000 și 10.000 de

Anchetatorii au început să caute sâmbătă după-amiază probe într-un lan de floarea-soarelui aflat pe marginea drumului care leagă Caracalul de Craiova. Oamenii legii sunt echipaţi cu detectoare de metal şi verifică metru cu metru locul indicat

Prim-ministrul bulgar Boiko Borisov a declarat, recent, că nu are niciun dubiu că peste porcină din Bulgaria a fost adusă de turiştii români. În acest context, Ministerul român al Afacerilor Externe a reacţionat printr-o postare

Un poliţist de la Serviciul Rutier, aflat pe motocicletă, a fost rănit, vineri, într-o intersecţie din Râmnicu Vâlcea, starea lui fiind stabilă, informează IPJ Vâlcea. "Poliţistul se afla în misiune

Gigi Becali a primit un nou refuz. Cătălin Anghel (44 de ani), secundul lui Gică Hagi de la Viitorul, nu acceptă propunerea patronului de la FCSB. Impresionat de filosofia de joc a Viitorului și conștient că nu îl poate aduce pe Gică Hagi,

♦ Structura firmelor nou-create arată orientarea programului de finanţare către servicii şi producţie şi mai puţin spre comerţ, sector care se află pe primul loc în economie ca număr de companii şi cifră de afaceri totală ♦ În cazul

Manchester City și Liverpool se înfruntă azi, de la ora 17:00, în Supercupa Angliei. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Eurosport 1 și Eurosport HD. liveTEXT de la 17:00 » Man.

Horoscop Berbec. Tot ţi-ai pus întrebări dificile despre viaţă dar nu prea ai găsit răspunsuri. E semn că nu le-ai căutat unde trebuie, de aceea trebuie să laşi în urmă dilemele neclare ale trecutului şi

Luni, debutează la Bucureşti un proiect cultural-educaţional de excepţie, dedicat sferei interpretative vocale, implementat prin Universitatea Naţională de Muzică de profesorul Mihai

HOROSCOP. Numerologul Mihai Voropchievici a vorbit la ”Adevăruri ascunse” despre horoscopul runelor pentru luna august 2019. HOROSCOP Leu - sunt pe punctul să își schimbe locuința sau serviciul. E

Traficul a fost restricţionat luni dimineaţă pe sensul spre litoral al A2, circulaţia fiind redirecţionată, după ce şapte autovehicuile s-au ciocnit. Cu mai puţin de o oră în urmă, pe acelaşi sens de circulaţie, un autoturism a luat foc,

În cadrul acţiunilor pentru siguranţa comunităţii din ultima săptămână, poliţiştii au intervenit la 422 de sesizări ale cetăţenilor, majoritatea primite prin serviciul 112. De asemenea, poliţiştii au reţinut permisele de conducere în

Retrasib Sibiu (simbol bursier RTRA), companie producătoare de transformatoare şi autotransformatoare pentru transportul şi distribuţia energiei electrice, a convocat acţionarii în şedinţă extraordinară în data de 6 septembrie pentru a aproba

Ioan Istrate, antreprenorul cunoscut pentru businessul cu îngheţată Alpin57Lux, pe care l-a fondat, dezvoltă alături de mai mulţi parteneri două ansambluri rezidenţiale în Alba Iulia şi Sebeş, sub brandul Transalpina

Un singur dascăl din totalul celor 17 care au cerut recorectarea lucrărilor a reuşit să obţină care să îi asigure

Compania japoneză Epson, unul dintre cei mai mari producători de echipamente de imprimare şi videoproiectoare, deţine în prezent 50% din piaţa locală de videoproiectoare, atât din punct de vedere valoric, cât şi în ceea ce priveşte numărul