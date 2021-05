Este alertă în Cluj! Un copil de 2 ani a dispărut fără urmă. Peste 100 de oameni au plecat în căutarea celui mic 21.05.2021

21.05.2021 Este alertă în Cluj! Un copil de 2 ani a dispărut fără urmă. Peste 100 de oameni au plecat în căutarea celui mic Un copil de doi ani din Cluj a dispărut fără urmă. Părinții celui mic au anunțat autoritățile, iar peste 100 de polițiști, jandarmi și voluntari au plecat în căutarea băiețelului. David Alexandru Lăcătuş a dispărut […] The post



Doi poliţişti gorjeni care au ajuns la locul de desfăşurare a unui scandal, în urma unui apel la 112, au fost ameninţaţi şi înjuraţi de doi bărbaţi din judeţul

Holde Agri Invest, companie românească care operează terenuri agricole, a strâns 12 milioane de lei de la investitori într-un plasament privat care s-a încheiat vineri, în mai puţin de 48 de ore de la lansare, în contextul în care oferta a fost

CFR Cluj și FCSB se întâlnesc în runda 3 din play-off, de la ora 20:00. Oficialii campioanei au încercat să compenseze lipsa fanilor. CFR Cluj - FCSB este primul meci de play-off desfășurat în condiții speciale, fără spectatori și cu măsuri

Coda Intelligence, un start-up de tehnologie din zona de cyber security, a primit 800.000 de euro în cea mai recentă rundă de finanţare accesată, la care au participat Early Game Ventures, ROCA X şi Marius Alexe ca angel

Portarul Giedrius Arlauskis (32 de ani) a oferit declarații la finalul partidei CFR Cluj - FCSB 1-0, în care goalkeeper-ul campioanei României a evoluat foarte bine. „E o victorie foarte importantă, dacă ne gândim în ce condiţii s-a jucat,

Profesorul doctor Alexandru Rafila a detonat bomba! El spune că numărul cazurilor de infecție cu noul coronavirus raportat nu ar fi cel real, ci este de 10-20 de ori mai mare. CITEȘTE ȘI: NUMĂRUL CAZURILOR DE INFECTARE COVID-19 A CRESCUT. CE SPUNE

Aplicaţia pentru partajarea de imagini Instagram va depăşi platforma Twitter ca sursă de ştiri, conform raportului Reuters Institute Digital News pe

Comisarul Dragoş Ştefan Ionescu, ofiţer în cadrul Poliţiei Prahova, a fost numit în funcţia de adjunct al Poliţiei Municipiului Câmpina, deşi anul trecut a fost cercetat

Condamnarea de patru de închisoare primită de Andeea Cosma în dosarul „Ciuperceasca” a fost anulată de judecătorii de instanța supremă. Cazul a fost trimis spre rejudecare, conform setinței de marți

Anul trecut România s-a aflat pe primele locuri printre ţările membre ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte numărul de liber-profesionişti din totalul angajaţilor din economia locală, conform datelor Eurostat, insti­tutul european de

Parlamentul ungar a aprobat, marți, revocarea puterilor nelimitate acordate premierului Viktor Orban pe perioada stării de urgență instaurate pentru combaterea epidemiei de COVID-19,

UniCredit a aderat la pachetul de măsuri de sprijin financiar furnizat de Fondul European pentru Investiţii (EIF), în contextul situaţiei provocate de COVID-19, potrivit informaţiilor transmise de

Banca Națională a României a oferit informații de ultim moment cu privire la valoarea pe care o înregistrează monedele astăzi, 17 iunie. Euro este în creștere pentru a treia zi la rând, din păcate pentru toți românii cu rate și chirii

Municipiul Botoşani a fost efectiv inundat după numai jumătate de oră de ploaie torenţială. Pluvialele oraşului nu au făcut faţă iar apa s-a revărsat în cantităţi uriaşe pe străzi. A fost nevoie de intervenţia pompierilor pentru a scoate

Orice referire la identitatea de gen a fost interzisă din şcoli şi din universităţi, după ce Senatul a votat astăzi un proiect de lege care amendează Legea Educaţiei. Legea a trecut cu voturile senatorilor PSD şi PMP, cu abţinerea PNL şi în

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a lansat ieri în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență care prevede, între altele, amânarea popririlor și executărilor silite până la data de 25

Majoritatea investitorilor globali continuă să tranzacţioneze, dar 90% dintre aceştia prezic scăderi de venituri până în 2021 şi spun că momentul ieşirii fondurilui din companiile din portofoliul va fi amânat, arată un sondaj realizat de

Compania Google România a fost amendată de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) cu suma de 10.000 de lei, după ce, în luna mai, tag-ul de pe Google Maps pentru Catedrala Mântuirii Neamului

Nicolae Pop, ofiţer în marina comer­cială, a vizitat în opt ani de acti­vi­tate peste 50 de ţări cu deschiere la mare sau ocean şi a descoperit, prin ochi de turist, industria ospitalităţii şi modul în care cultura fiecărei ţări îşi

Willie Thorne, 66 de ani, a fost diagnosticat cu leucemie în luna martie, iar săptămâna trecută a ajuns la un spital din Spania, după ce s-a simțit foarte rău, informează BBC. ”Cu mare greutate, trebuie să vă anunțăm că în această