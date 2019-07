ESET a descoperit un exploit Windows folosit în atacuri direcţionate 13.07.2019

În iunie 2019, cercetătorii ESET au identificat un exploit de tip zero day, utilizat într-un atac direcţionat din Europa de Est. Exploit-ul abuzează de o vulnerabilitate locală de tip privilege escalation în Microsoft Windows, în special o dereferenţă a indicatorului NULL în componenta win32k.sys.

