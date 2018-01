Eroi. Cinci jandarmi au salvat un bărbat care ardea de viu 08.01.2018

08.01.2018 Eroi. Cinci jandarmi au salvat un bărbat care ardea de viu Cinci jandarmi au salvat un bărbat care ardea de viu, luni, în Hunedoara. Ei sunt elevi ai Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi Fălticeni aflați în practică la Inspectoratul de Jandarmi



Eroi. Cinci jandarmi au salvat un bărbat care ardea de viu

Cinci jandarmi au salvat un bărbat care ardea de viu, luni, în Hunedoara. Ei sunt elevi ai Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi Fălticeni aflați în practică la Inspectoratul de Jandarmi Hunedoara.

Eroi. Cinci jandarmi au salvat un bărbat care ardea de viu

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

Casa regală a României a anunțat, sâmbătă dimineață, o modificare importantă în progarmul funeraliilor fostului monarh. Citește mai

Jurnalistul Liviu Avram lansează un apel interesant legat de unul dintre cei mai vocali reprezentanți ai PSD, deputatul Eugen Nicolicea: ”Poate cineva să-mi spună unde și când a terminat Eugen Nicolicea Facultatea de Drept? L-a

Venirea lui Moş Crăciun este amânată de doliul naţional, decretat ca urmare a decesului regelui Mihai. Moşul ar fi trebuit să sosească pe 15 decembrie. Sunt amânate şi manifestările dedicate acestui eveniment, organizate de Primăria

Biletul unic de transport va fi introdus la vânzare de către RATB şi Metrorex începând de duminică. Costul biletului unic este alcătuit din valoarea biletului R.A.T.B - 1,30 lei, costul biletului Metrorex în valoare de 2,50 lei, la care se

Sute de oameni s-au adunat pe bulevardul Champs-Elysées şi la Biserica Madeleine pentru a-i aduce un ultim omagiu starului francez Johnny Hallyday, care a murit la 74 de ani din cauza cancerului pulmonar. Preşedintele Franţei Emmanuel Macron a

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri seară că liberalii susţin varianta alegerilor anticipate, punctând că PSD nu mai are legitimitate, în contextul în care programul de guvernare nu mai are nicio legătură cu cel prezentat în

Fanii lui Johnny Hallyday s-au adunat în număr mare sâmbătă, în Paris, pentru a-şi lua rămas bun de la idolul lor, supranumit ''Elvis Presley al Franţei'', decedat miercuri

În această dimineață s-au disputat opt partide contând pentru etapa a 21-a din Liga a 2-a. Ieri, Dunărea Călărași s-a impus pe terenul lui CS Mioveni cu 3-1. Echipa lui Dan Alexa a pe primul loc, profitând de pasul greșit

La finele lunii trecute, a expirat un nou termen scadent privind datoria pe care Negoiță o are de achitat către Nicolae Badea. Fostul șef al clubului a decis să-l mai păsuiască încă o dată pe actualul patron, mai ales că acesta din urmă

Nicolae Dică, antrenorul celor de la FCSB, a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre prelungirea contractului cu echipa roș-albastră și despre presiunea la care e supus. "Mi s-a propus prelungirea şi am spus că pentru mine nu

Ieșit accidentat în meciul cu Lugano, pierdut de FCSB cu 1-2, Florin Tănase s-a recuperat și va putea fi folosit în partida cu FC Botoșani de duminică. Căpitanul roș-albaștrilor, care a simțit dureri la coapsă în meciul cu

Un fermier scoţian este autorul unei descoperiri halucinante, care a avut loc în anul 1850. "Isprava" bărbatului a adus istoricilor informaţii importante despre evoluţia omenirii. Galeria Foto. Citește mai

Solistul iubitei formaţii Carla's Dreams a divorţat, în secret, de soţia sa, cu care are un copil. Cei doi au mai dorit să puncă capăt mariajului acum câţiva ani în urmă, dar artistul s-a răzândit brusc

Conceptul de horoscop intunecat a intrat in cultura pop in 2001, atunci cand a fost lansat filmul “13 fantome”. Acolo este descris un zodiac al iadului format din 12 spirite ale unor oameni care au murit in mod violent si un

Dacă partenerul tău își dorește să faceți sex după ce ați fost la sală, așa, Citește mai

Noul Mers al Trenurilor va intra în vigoare în noaptea de sâmbătă spre duminică şi va fi valabil până în 8 decembrie 2018. CFR Călători anunţă că, pe unele rute, durata cătătoriei va fi mai scurtă decât în prezent şi vor fi introduse

Peste 100.000 de români lucrează în IT, domeniul care, împreună cu tehnologia comunicării, depăşeşte 6% din PIB. Cifra de afaceri s-a dublat, iar numărul firmelor de IT a crescut cu 50% în ultimii şase ani, conform unui studiu. Competiţia

În timp ce preşedintele Parlamentului de la Chişinău, Andrian Candu, precum şi vicepreşedintele aceluiaşi for legislativ, Iurie Leancă, se aflau peste Ocean, unde erau invitaţi să explice, la Atlantic Council, pe 7 decembrie, atât efectele de

Nicolae Dică a susținut astăzi o conferință de presă în care a vorbit despre lotul pe care-l are la dispoziție. Tehnicianul spune că nu mai are nevoie de multe transferuri în această iarnă. "Noi avem un lot numeros şi valoros şi

Naționala de handbal feminin a României a ajuns astăzi la Leipzig, unde urmează să joace luni, 11 decembrie, de la ora 18:30, în optimile de finală ale Campionatului Mondial, împotriva Cehiei. Partida poate fi urmărită în