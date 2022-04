Erik ten Hag este noul antrenor al lui Manchester United » Detaliile contractului 21.04.2022

Erik ten Hag, 52 de ani, antrenorul olandez de la Ajax, o va pregăti pe Manchester United începând cu sezonul viitor. Anunțul oficial a fost făcut de club, pe rețelele de socializare. Ten Hag îl va înlocui pe germanul Ralf Rangnick, numit pe banca „diavolilor” la sfârșitul anului trecut, în locul lui Ole Gunnar Solkjaer. Olandezul a semnat un contract valabil pe 3 sezoane, cu opțiune de prelungire pe încă un an. The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag. ...

