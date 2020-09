Episcopul Ignatie al Huşilor s-a vindecat! A fost externat după ce în urmă cu două săptămâni a fost infectat cu noul coronavirus 23.09.2020

Părintele Ignatie, episcopul Hușilor, au fost externat din spital. După două săptămâni petrecute pe mâinile medicilor acesta s-a vindecat de coronavirus. În prezente starea lui este stabilă și se află în afara oricărui pericol. Anunțul a fost făcut de Episcopia Hușilor: „Părintele Episcop Ignatie a fost externat de la Spitalul Municipal de Urgență Elena Beldiman […] The post Episcopul Ignatie al Huşilor s-a vindecat! A fost externat după ce în urmă cu două săptămâni a fost infectat cu noul coronavirus appeared first on Cancan.ro.

