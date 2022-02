Epidemie de rujeolă în Afganistan, trage un semnal de alarmă OMS 12.02.2022

12.02.2022 Epidemie de rujeolă în Afganistan, trage un semnal de alarmă OMS O epidemie de rujeolă afectează zeci de mii de persoane, dintre 150 au murit - majoritatea copii - în ianuarie, în Afganistan, trage vineri un semnal de alarmă Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), care avertizează că numărul morţilor



O epidemie de rujeolă afectează zeci de mii de persoane, dintre 150 au murit - majoritatea copii - în ianuarie, în Afganistan, trage vineri un semnal de alarmă Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), care avertizează că numărul morţilor urmează să crească, relatează AFP.

