Enriko Papa lasă Liga 1 pentru liga a doua din Turcia! 11.07.2022

11.07.2022 Enriko Papa lasă Liga 1 pentru liga a doua din Turcia! FC Botoșani rămâne fără căpitan. Chiar la prezentarea lotului, Valeriu Iftime, finanțatorul echipei, a transmis publicului că Enriko Papa se va despărți de gruparea moldavă. Căpitanul va pleca mâine spre Turcia pentru a susține vizita



Enriko Papa lasă Liga 1 pentru liga a doua din Turcia!

FC Botoșani rămâne fără căpitan. Chiar la prezentarea lotului, Valeriu Iftime, finanțatorul echipei, a transmis publicului că Enriko Papa se va despărți de gruparea moldavă. Căpitanul va pleca mâine spre Turcia pentru a susține vizita […] The post Enriko Papa lasă Liga 1 pentru liga a doua din Turcia! appeared first on Cancan.

Enriko Papa lasă Liga 1 pentru liga a doua din Turcia!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Weekend-ul trecut, vedetele au luat, din nou, cu asalt cluburile de fițe de la malul mării. Cele mai multe dintre ele au preferat atmosfera incendiară de la Loft, așa cum a făcut-o și Alexandra Dinu. […] The post În ce ipostază am

Cinci dintre cele şase persoane care ar fi fost implicate în răpirea unei fete de 14 ani au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. Faţă de unul dintre bărbaţi, a fost luată măsura arestului la domiciliu. Răpitorul şi victima sunt

UE lucrează la propuneri privind lansarea producţiei interne a unui tip de pământuri rare vital pentru motoarele de maşini electrice prin oferirea de susţinere producătorilor locali pentru ca aceştia să poată concura cu rivalii chinezi, au

Cele mai populare citrice mai ales in sezonul rece, portocalele, sunt o sursă bogată de potasiu, magneziu, acid folic şi vitamine din complexul B, adică tot ce este necesar pentru a avea energie. Cu toate acestea, consumul de portocale nu este

Scriam la un moment dat că aceia care au pus la punct premisele de a porni creditarea, în paralel cu înţelegerile politice cu Uniunea Europeană, au dat impresia că achiziţia de locuinţe se bazează pe crearea

Operatorul centralei nucleare de la Fukushima a anunțat, miercuri, că dorește să deverseze în ocean peste 1 milion de tone de apă printr-un tunel subacvatic, informează Agerpres, care citează AFP. Pe locul centralei sunt stocate 1,27 milioane de

Guvernul a adoptat miercuri, 25 august, Ordonanța care reglementează vaccinarea împotriva COVID-19 de către medicii de familie la domiciliu persoanei, precum și activitatea de vaccinare în ambulatoriile de specialitate. Aceste două măsuri sunt

Sucursalele companiilor de asigurări au ajuns la subscrieri de 257,7 mil. lei în primul trimestru (T1) dn 2021, în creştere uşoară cu 4%, faţă de perioada similară a anului

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a anunțat miercuri, 25 august, printr-o postare pe Facebook, că s-a căsătorit. Mireasa este diplomatul ONU Yiran Lin. „M-am căsătorit cu partenera mea Yiran Lin. Sunt norocos și recunoscător

Primarul municipiului Chişinău, Ion Ceban, cere autorităţilor centrale să ajusteze cadrul legal, astfel ca agenţii economici şi cetăţenii care nu distrug pe terenurile lor ambrozia să fie

Compania farmaceutică americană Johnson & Johnson, al cărei vaccin împotriva COVID-19 se administrează în doză unică, a anunţat miercuri că cercetările sale au relevat o consolidare a imunităţii după administrarea unei a doua doze din

William J. Burns, a avut o întâlnire secretă la Kabul, luni, cu liderul de facto al talibanilor, Abdul Ghani Baradar. Scrie Washington Post, citând surse diplomatice oficiale. Pentru Baradar, rolul de partener oficial de discuţii cu şeful CIA vine

Garnitură la friptură de orice fel sau preparat de post, salata de fasole verde se găteşte rapid şi este foarte gustoasă. Reţeta unui preparat perfect o regăsim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, în lucrarea în lucrarea “Bucate, vinuri

CFR Cluj și FCSB se întâlnesc duminică, de la 21:00, în derby-ul etapei a 7-a din Liga 1. Partida din Gruia va consemna revenirea lui Edi Iordănescu la Cluj, de această dată din postura de adversar al echipei pe care a făcut-o campioană în

Noul focar de COVID declanşat de tulpina Delta în Noua Zeelandă ar putea împărţi cele două mari insule ale ţării în bule separate, cu restricţii diferite, după ce nu au fost înregistrate cazuri noi în Insula de Sud a ţării, informează

Un pachet suspicios abandonat pe nisip a fost descoperit de un turist în Florida Keys, care a sunat la poliţie. Autorităţile au găsit în interiorul pachetului cocaină în valoare de un milion de dolari, relatează The

Gloria Buzău a reușit surpriza și a eliminat SCM Rm. Vâlcea, deținătoarea trofeului, după aruncările de la 7 metri! CSM București nu a avut emoții cu Brăila, iar Rapidul și Zalăul sunt noutățile. Gloria Buzău a reușit bomba în

CFR Cluj a luat decizia de a-l împrumuta pe tânărul Răzvan Andronic (21 de ani) la Sepsi Sfântu Gheorghe. Sezonul trecut, „feroviarii” l-au trimis în Covasna pe Claudiu Petrila, fotbalistul înregistrând un progres remarcabil sub comanda lui

Responsabilii Ligii au luat primele măsuri după incidentele de la meciul Nice - Marseille, când jucătorii oaspeții s-au bătut cu fanii locali. Huliganul care l-a lovit pe Payet (OM) va fi judecat pe 22 septembrie. În minutul 75 al partidei,

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a decis, în contextul crizei din Afganistan, reprogramarea vizitei oficiale în Israel, care urma să aibă loc în intervalul 28-30 august, anunţă Guvernul de