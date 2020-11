Englezii au golit rafturile supermarketurilor înainte de instituirea unui nou lockdown 02.11.2020

02.11.2020 Englezii au golit rafturile supermarketurilor înainte de instituirea unui nou lockdown Supermarketurile din Marea Britanie au rămas fără majoritatea produselor esențiale, după ce oamenii au golit rafturile, speriați de un nou lockdown, scrie Daily Mail. Hârtia igienică a dispărut de pe rafturi, oamenii se tem că vor fi închiși



Englezii au golit rafturile supermarketurilor înainte de instituirea unui nou lockdown

Supermarketurile din Marea Britanie au rămas fără majoritatea produselor esențiale, după ce oamenii au golit rafturile, speriați de un nou lockdown, scrie Daily Mail. Hârtia igienică a dispărut de pe rafturi, oamenii se tem că vor fi închiși în case din nou. Rafturile supermarketurilor din Marea Britanie au fost golite de produsele esențiale pentru uz […]

Englezii au golit rafturile supermarketurilor înainte de instituirea unui nou lockdown

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Achiziţiile realizate de persoane fizice au ajuns din nou să reprezinte aproape jumătate din vânzările de autoturisme, potrivit datelor Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile

Pilotul american Loren Hitz a murit pe 21 aprilie 1945, când avionul său a fost doborât în Italia, la Bagnarola, lângă Florența. Gretchen Wronka (75 de ani) și Martin Hitz (74 de ani), copiii lui Loren Hitz, au crezut, timp de peste 60 de ani,

Parlamentul trebuie să introducă de urgenţă pe ordinea de zi şi să respingă OUG 51/2019 care scoate transportul rutier intrajudeţean de persoane din sfera serviciilor publice, a afirmat luni vicepremierul

„Eu pot vinde orice business pe care îl am. Nu am făcut afacerile cu scopul de a le vinde, dar pentru orice există un preţ. Dacă ar fi să îmi evaluez toate businessurile, aş zice că valorează 30-40 de milioane de euro dat fiind că am şi 10

Patronul unei societăţi comerciale, din Moreni, a fost sancţionat de poliţişti după ce a fost prins că vindea alimente expirate. Este vorba de o femeie de 40 de ani, din

Finala Cupei României la lupte, competiție dedicată tuturor celor trei ramuri ale disciplinei (lupte libere, greco romane și feminine), pentru categoriile olimpice, s-a disputat în acest weekend în Sala Sporturilor „Kati Szabo” din Sfântu

Ochelarii de soare sunt parte integrantă din ”imaginea” lui Romeo Fantastick, iar o apariție a sa fără celebra pereche de ochelari pare un scenariu incredibil. Firește, mulți s-au întrebat și de ce poartă artistul, tot timpul, ochelarii de

România a terminat preliminariile EURO 2020 cu o înfrângere umilitoare în Spania, 0-5, la Madrid, și s-a clasat pe locul 4 în grupă. România mai are o șansă de a juca la EURO 2020, prin barajul Ligii Națiunilor. Tragerea la sorți pentru

Aproape 60% din băncile germane percep dobânzi negative pentru depozitele clienţilor corporate şi peste 20% procedează în mod similar în cazul clienţilor individuali, relevă noi date publicate recent, potrivit Financial

Procurorii suedezi au anunțat marți că au închis ancheta privind acuzațiile de viol formulate la adresa fondatorului Wikileaks Julian Assange în 2010, notează BBC News. Assange, care neagă acuzațiile, a petrecut șapte ani în ambasada

Regizorul Tudor Giurgiu s-a prezentat, miercuri, la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, unde a fost audiat ca martor într-un dosar în care se verifică fapte de abuz în serviciu săvârşite de

În noaptea de miercuri spre joi iubitorii baschetului american vor avea parte de un adevărat festival de meciuri! În NBA vor avea loc nu mai puțin de 11 confruntări. Noaptea este deschisă de partidele Philadelphia 76ers – New York Knicks și

EDITIA 8 // Prietenii lui Ovidiu - Invitat: Cornel

Treisprezece cadre didactice acuzate că au înscris fictiv elevi în cataloage de la clase de seral au primit sentinţe cu suspendarea executării pedepsei. Cataloagele respective au fost desfiinţate numai pentru elevii

Economia Chinei se confruntă cu dificultăţi mari, deoarece creşterea investiţiilor încetineşte, iar producţia industrială rămâne lentă, reiese dintr-un raport al Băncii Populare Chineze privind politica monetară din trimestrul al treilea,

Aproape trei sferturi dintre membrii USR care au participat la consultarea internă a Uniunii au votat ca Dan Barna să rămână președintele USR, în pofida rezultatului pe care acesta l-a obținut la alegerile prezidențiale. Dan Barna rămâne

Fostul premier polonez şi preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a fost ales, la 20 noiembrie 2019, în funcţia de preşedinte al Partidului Popular European (PPE) de către delegaţii reuniţi la Zagreb

Racheta Starship Mark 1, unul din prototipurile create de SpaceX cu intenția de a duce oameni pe planeta Marte, a explodat parțial în timpul unui test de presiune, informează Business Insider. Oficialii companiei deținute de Elon Musk au spus însă

Turcia ar putea transforma fosta biserică ortodoxă Chora din Istanbul, în prezent muzeu, în moschee, notează presa greacă. I-ar putea urma exemplul și celebra Sfânta Sofia, așa cum a sugerat deja președintele Recep Tayyip Erdogan. Consiliul de

În urmă cu mai bine de două luni, pe Șoseaua Chitilei din Capitală avea loc o adevărată tragedie, ale cărei urmări sunt încă nevindecate. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a obținut imagini de ultimă oră cu bossul de la Ligă.