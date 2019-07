Emmanuel Macron anunţă crearea unui comandament militar spaţial 14.07.2019

14.07.2019 Emmanuel Macron anunţă crearea unui comandament militar spaţial Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat sâmbătă crearea unui comandament militar spaţial, într-un discurs susţinut în ajunul defilării de 14 Iulie, sărbătoarea naţională, relatează



Emmanuel Macron anunţă crearea unui comandament militar spaţial

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat sâmbătă crearea unui comandament militar spaţial, într-un discurs susţinut în ajunul defilării de 14 Iulie, sărbătoarea naţională, relatează AFP. "Pentru...

Emmanuel Macron anunţă crearea unui comandament militar spaţial

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Simona Halep (locul 3 WTA) se pregătește pentru debutul în turneul de la Miami! Citește mai

O coliziune între două autoturisme s-a produs în această seară, în jurul orei 17.00, pe DN 5, la km 25, în zona Adunații Copăceni. Citește mai

Marți, 19 martie 2019, Ionuț Cristache îl avea programat la un dialog în cadrul emisiunii sale România9 de la TVR pe ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici. Evident, pentru a discuta despre Buget, despre Finanțe, despre Pensii. Deși acesta era

Manfred Weber, capul de listă al Partidului Popular European (PPE) la scrutinul europarlamentar din mai, a cerut oficial miercuri ca Fidesz, partidul premierului conservator ungar Viktor Orban, să rămână temporar fără drept de vot în cadrul PPE,

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a afirmat că un grup de lucru analizează posibilitatea introducerii canabisului medicinal pentru anumite patologii, adăugând că orice terapie care vine în ajutorul

Constructorul auto suedez Volvo Cars speră să îşi consolideze reputaţia de siguranţă prin introducerea de camere şi senzori în interiorul viitoarelor modele care vor monitoriza şoferii pentru indici

Ministrul Mediului a anunţat că noile programe Rabla Clasic și Rabla Plus ar putea începe din 5 aprilie. Ministrul a dat asigurări că bugetul va fi mai mare în comparaţie cu cel de anul trecut, când au

Monica Niculescu, locul 138 WTA, a acces pe tabloul principal al turneului de la Miami, după ce a trecut de ucraineanca Kateryna Kozlova, locul 101 WTA, scor 6-2,6-4. Monica Niculescu va juca în turul I cu Tamara Zidansek din Slovenia, locul 66

România U21 va juca joi, 21 martie, de la ora 19:45 contra Spaniei U21, în primul amical din cantonamentul din Spania, în vedere pregătirii EURO 2019, din 16-30 iunie. Federația Spaniolă de Fotbal a mutat meciul la Granada după

Dezastru spre cetatea dacică Sarmizegetusa Regia. Drumul a fost ÎNCHIS, după ce s-a rupt din nou, informează Realitatea de Hunedoara. Citește mai

Ministrul Culturii, Valer Daniel Breaz, a declarat, miercuri după-amiază, la Constanţa, că PSD nu va pregăti vreo remaniere guvernamentală în perioada următoare. Citește mai

Liderul PPDA, Andrei Năstase, e de părere nu este o coincidenţă faptul că activiştii PPDA Gheorghe Petic şi Sergiu Cebotari au fost condamnaţi la închisoare cu executare în aceeaşi zi, miercuri, 20 februarie, cu o zi înainte de şedinţa

Vieţile sutelor de mii de bucureşteni care circulă zilnic cu metroul sunt puse grav în pericol, din cauza unor probleme tehnice ale unor

Primele dovezi privind tăierile cu fierăstraiele acţionate de apă în pădurile de pe teritoriul actual al României apar în documentele din zona

Acest fel de ciorbă este deosebit de aromat şi hrănitor, simplu şi ieftin în acelaşi timp. Urmând paşii reţetei lui gastronomului sălăjean Mircea Groza, veţi obţine cu siguranţă un preparat

Sistemul judiciar deformat de „reforma” Băsescu-Macovei a introdus ca metode uzuale abuzurile, iar binomul Coldea-Kovesi a instituționalizat prin protocoale secrete acțiuni neconstituționale.

Submarinul "Stary Oskol", care face parte din Flota Rusiei din Marea Neagră a întrat în apele mării pentru a efectua o serie de exerciții, conform comandamentului local. Potrivit unor surse ale mass-media rusești, submarinul este dotat cu rachete

Mediul online in ziua de azi ne este extrem de util din toate punctele de vedere, inclusiv pentru momentul in care esti in cautarea unui loc, existand tot felul de site-uri de specialitate cu anunturi cu locuri de

Aproape 200 de percheziţii au loc joi dimineaţă în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală, fiind vizate 103 persoane, anunţă

Simona Halep se află la Miami, acolo unde va debuta direct în turul al doilea al turneului de categorie Premier