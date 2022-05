Emmanuel Macron a fost învestit preşedinte al Franţei pentru al doilea mandat de cinci ani 08.05.2022

08.05.2022 Emmanuel Macron a fost învestit preşedinte al Franţei pentru al doilea mandat de cinci ani UPDATE: Emmanuel Macron a fost învestit sâmbătă la Palatul Elysee în funcţia de preşedinte al Franţei pentru un nou mandat de cinci ani, cu câteva zile înainte de începerea efectivă acestui al doilea mandat, transmite



Emmanuel Macron a fost învestit preşedinte al Franţei pentru al doilea mandat de cinci ani

UPDATE: Emmanuel Macron a fost învestit sâmbătă la Palatul Elysee în funcţia de preşedinte al Franţei pentru un nou mandat de cinci ani, cu câteva zile înainte de începerea efectivă acestui al doilea mandat, transmite AFP.

Emmanuel Macron a fost învestit preşedinte al Franţei pentru al doilea mandat de cinci ani

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Hello, festival lovers! Summer Well se întâmplă și în acest an. Conceptul acestei ediții de festival este The Limited Edition, dar abordarea festivalului va fi să ofere experiențe

Banca centrală chineză este cu un pas înaintea Fed, banca centrală americană, în ceea ce priveşte restrângerea stimulentelor de urgenţă lansate în

Un tânăr de 17 ani a fost găsit mort duminică în urma unei acțiuni de căutare desfășurată de pompieri pe un lac din județul Sălaj. Potrivit ISU Sălaj, echipaje de pompieri din cadrul Gărzii

În prezent, pe plan local funcţionează 3.000 MW de proiecte eoliene şi 1.350 MW de proiecte

OMV Petrom va investi aproximativ 70 de milioane de euro în înlocuirea a patru camere de cocsare din cadrul rafinăriei Petrobrazi care, la temperaturi foarte înalte, asigură etapa de transformare a componentelor grele în produse

Coronavirus România, 28 iunie 2021. 37 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 28 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.080.667 de cazuri de […] The post

Un orăşel din nordul Croaţiei vinde case abandonate pentru numai 1 kuna (13 eurocenţi). Scopul este să atragă noi rezidenţi, dar cu

Producătorul de panouri termoizolante Topanel din Râmnicu Vâlcea, controlat de o companie din Cipru şi condus de Sorin Boureanu, se aşteaptă la o scădere a interesului pentru produsele pe care le fabrică, în condiţiile creşterii costurilor cu

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat luni, în prima zi de bacalaureat, că „la modul general” gradul de dificultate al subiectelor pentru examenele naţionale trebuie să fie

Absolvenții de liceu susțin astăzi a doua a proba a examenului de Bacalaureat, cea obligatorie a profilului. Astfel, cei care au urmat un profil real dau examenul la matematică, iar cei care au urmat un profil uman dau examenul la istorie. Examenul

Bucureştiul este al 67-lea cel mai bun oraş din lume pentru antreprenori, fiind devansat de Budapesta, Praga şi Varşovia, arată un clasament al platformei de comerţ online

Elevii de la profilul uman susțin acum proba la istorie de la Bac 2021. Vezi subiectele care au picat la Istorie la Bac 2021. Cerințele vor fi rezolvate în direct în studioul Libertatea. UPDATE 11.50: Au apărut subiectele la Istorie de la Bac 2021.

Un român din trei plănuieşte să îşi cumpere o locuinţă în următorul an, deşi 70% dintre ei consideră că preţul actual al unei case este supraevaluat şi 77% cred că valoarea va creşte în 2022, arată un studiu Ipsos realizat pentru ING

„Și-a făcut suma!... Are o căruță de bani, machidoanca, și acuma vrea să-i cheltuie… Să pregătește dă nuntă, domne, nu mai are ea treabă cu tenisu!... Nici la Olimpiada din 2016 n-a vrut să se ducă, i să rupe de

Luni, 28 iunie 2021, în studioul „Horia Bernea’’ din cadrul Muzeului Național al Țăranului Român, a fost marcată Ziua Ziaristului Român, eveniment organizat sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști

Creşterea intermedierii financiare se poate realiza prin accelerarea adoptării tehnologiilor digitale în serviciile financiar bancare, educaţie financiară şi digitală pentru creşterea capacităţii consumatorilor de a luat decizii, dar şi prin

Pentru a amortiza investiția făcută atunci când achiziționăm vestiare este important ca acestea să fie alese corespunzător. Deși pe piață există multe modele, de la producători din China, Polonia, Italia,

Chromosome Dynamics (CHRD), dezvoltator de soluţii IT & AI orientate pe agribusiness, pregăteşte un plasament privat de acţiuni pentru ultimul trimestru al anului 2021 prin care vrea să atragă 1 mil. euro de la investitorii de la Bursa de la

Compania Hey, Be Well! AG, al cărei unic acţionar este Javier Garcia del Valle, a preluat integral acţiunile agenţiei de turism Happy Tour, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţă, de la GED Eastern Fund II, parte din fondul spaniol de

Un pui de căprioară de câteva săptămâni a fost salvat de pompierii hunedoreni de la înec dintr-un bazin plin cu ulei situat în fosta zonă industrială din Hăşdat, a anunțat miercuri, 30 iunie, ISU Hunedoara. „Misiunea