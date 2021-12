Emma Răducanu, infectată cu noul coronavirus. Care este starea de sănătate a tenismenei 13.12.2021

13.12.2021 Emma Răducanu, infectată cu noul coronavirus. Care este starea de sănătate a tenismenei Emma Răducanu (19 ani, 19 WTA) a avut trei înfrângeri în cinci meciuri, după finala de la US Open. Iar acum, pregătirea pentru noul sezon va fi dificilă, deoarece a fost diagnosticată pozitiv cu noul […] The post Emma Răducanu, infectată



Emma Răducanu, infectată cu noul coronavirus. Care este starea de sănătate a tenismenei

Emma Răducanu (19 ani, 19 WTA) a avut trei înfrângeri în cinci meciuri, după finala de la US Open. Iar acum, pregătirea pentru noul sezon va fi dificilă, deoarece a fost diagnosticată pozitiv cu noul […] The post Emma Răducanu, infectată cu noul coronavirus. Care este starea de sănătate a tenismenei appeared first on Cancan.

Emma Răducanu, infectată cu noul coronavirus. Care este starea de sănătate a tenismenei

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Echipa de handbal masculin a Suediei a răsturnat vineri calculele hârtiei, calificându-se în finala Campionatului Mondial din Egipt, după ce a învins Franța, favorita specialiștilor la titlu, în

Meciul dintre naționala de rugby a României și selecționata similară a Belgiei nu se va mai disputa. Partida din ultima etapă a ediției 2020 a Rugby Europe Championship s-ar fi jucat pe 7 februarie, pe stadionul Ion Oblemenco, din Craiova. Ultima

Horoscopul zilei de 31 ianuarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Corneliu Papură (47 de ani) a fost demis de CS Universitatea Craiova. Corneliu Papură (47 de ani) și CS Universitatea Craiova au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului, după ce oltenii au ajuns la șapte meciuri consecutive fără

Panathinaikos, echipa pregătită de Ladislau Boloni (67 de ani), a remizat pe teren propriu cu Lamia, scor 0-0. După 5 victorii consecutive, toate fără gol primit, Panathinaikos a călcat strâmb în campionat. Echipa lui Ladislau Boloni nu a reușit

Susţinători ai lui Aleksei Navalnîi protestează duminică, 31 ianuarie, în mai multe orașe din Rusia, și cer eliberarea opozantului încarcerat, relatează agenția France Presse, citată de Agerpres. Poliția anti-revoltă a operat deja sute de

Cazul a fost depistat, duminică, la Salonic, al doilea oraș din Grecia, informează AFP și EFE, citate de Agerpres. Din acest motiv, la Salonic a avut loc o reuniune extraordinară la care au participat, printre alții, secretarul de stat pentru

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunţă semnarea contractului pentru proiectarea şi execuţia drumului de legătură Autostrada A1 Arad - Timişoara - DN 69. Lucrarea a fost adjudecată la aproximativ 46 milioane

Mijlocașul Octavian Popescu (18 ani) a devenit rapid un jucător important la FCSB și preferatul lui Gigi Becali, la doar un an după ce a venit de la CS Universitatea Craiova. Trecut pe la juniorii celor de la CS Universitatea Craiova, Popescu a ajuns

Canada suspendă zborurile spre Mexic şi Caraibe până pe 30 aprilie, a anunțat premierul Justin Trudeau. Mexicul a avertizat că măsura ar putea declanșa o „criză economică profundă”. Companiile

Manchester City era la jumătatea clasamentului în Premier League după primele opt etape. Acum e pe primul loc, având și o restanță de jucat. Cum s-a răsturnat Premier League! Man. City a pornit foarte slab acest sezon, pierzând 12 puncte din 24

Din rândul celor 17 acţiuni care intră în struc­tura indicelui BET al bursei româneşti, doar două au fost pe minus în prima lună din 2021, ceea ce arată un început de an în forţă, investitorii având aşteptări mai ales cu privire la o

Democratul Stephen Lynch, reprezentant al statului Massachusetts în Congresul american, a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus după ce a fost vaccinat. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt. Democratul s-a testat după […] The

Evenimentul a avut loc, duminică seară, la o biserică din localitatea Șard, județul Alba. Polițiștii au găsit 60 de oameni care nu purtau mască de protecție. Pastorul care a organizat botezul a fost amendat cu 5.000 de lei de polițiști, scrie

Turismul a fost lovit considerabil de efectele pandemiei şi de restricţiile impuse de către autorităţi pentru limitarea răspândirii virusului, ceea ce a reprezentat scăderi masive la nivelul

Răzvan Marin (24 de ani) a centrat perfect la golul lui João Pedro (28), singurul al celor de la Cagliari în meciul cu Sassuolo, 1-1. „96% pase reușite, mereu a jucat mingea înainte și a alergat peste tot. Cel mai constant”, l-a lăudat

Un raport privind incendiul de la Spitalul ”Matei Balş” din București, în urma căruia au murit opt pacienți COVID, care va cuprinde şi situaţia generală a sistemului de sănătate, va fi prezentat marți, 2 februarie, a anunțat luni

Directorul sportiv Marcello Carli a dezvăluit că atacantul Dennis Man (22 de ani) a fost adus mai devreme la Parma pentru a se adapta: „Sunt mii de greutăți, și cu limba, dar poate în sezonul viitor va fi pregătit”. Ies la suprafață noi

Lumea artei a mai pierdut sâmbătă un renumit reprezentant. Pictorul spaniol Manuel Salinas a decedat la 80 de ani, în urma unor complicaţii asociate Covid-19. Un reper al artei abstracte, artistul și-a expus operele în zeci de țări, printre care

Tulpina britanică a coronavirusului este reponsabilă în prezent de până la 20% din cazurile de infectare din zona metropolitană a Parisului, informează Agerpres, care citează Reuters. Remi Salomon, directorul comitetului medical al grupului