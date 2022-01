Emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi. Ştefan Musgociu, BVB: 2021 a fost cel mai bun an din istoria Bursei de Valori Bucureşti. Premisele pentru 2022 sunt încurajatoare 03.01.2022

Anul 2021 a fost cel mai bun an din istoria Bursei de Valori Bucureşti, atât prin prisma numărului de companii listate cu obligaţiuni şi acţiuni, cât şi prin atingerea unor noi maxime pe final de an, iar perspectivele pentru 2022 sunt încurajatoare, spune Ştefan Musgociu, specialist business development & marketing al operatorului pieţei de capital.

