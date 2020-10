Emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi. Horia Gustă, Certinvest: În ultima perioadă volumele de la BVB au fost mai mari, dar cu număr de tranzacţii mai mici. Certinvest are în plan deschiderea unor clase de active în valută pe fondurile pe care le ad 14.10.2020

Horia Gustă, director general al societăţii de administrare de investiţii Certinvest, cu active totale de 258,2 mil. lei şi o cotă de piaţă de 0,6%, spune că în ultima perioadă, cu excepţia ultimelor două săptămâni, a remarcat tranzacţii mai puţine ca număr, dar mai mari ca volume.

Festivalul UNTOLD a intrat in 2019 in Top 10 "Top 100 Festivals Worldwide", iar acest detaliu face ca in line-up sa regasim, la fiecare editie, DJ din A-List. La editia aniversara din acest an, Martin Garrix a bifat mainstage-ul festivalului din Romania,

Un autoturism a fost lovit de un tren, sâmbătă, pe o cale ferată aflată la limita dintre judeţele Vaslui şi Galaţi, o persoană fiind grav rănită în urma accidentului, au informat

Formaţia CFR Cluj a învins pe teren propriu, sâmbătă seară, 3-0, echipa Academica Clinceni, într-un meci din etapa a 15-a a Ligii

Premierul demis Viorica Dăncilă a declarat sâmbătă, în judeţul Arad, că "trădătorii" din PSD care vor participa, luni, la votul din Parlament pentru Guvernul Orban, "a doua zi să meargă în

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a realizat o retrospectivă politică a gafelor politice din ultima săptămână, amintind de declaraţiile grobiene ale lui Eugen Teodorovici, cadoul primit de Viorica Dăncilă la Arad sau de remarca premierului la

Compania hotelieră Aro-Palace din Braşov (simbol bursier - ARO), care administrează hotelul de cinci stele Aro-Palace, a raportat pentru primele nouă luni din 2019 un profit net de 786.570 lei, în scădere cu 24,6% faţă de aceeaşi perioadă din

Dan Minulescu, antreprenorul care a fondat şi care deţine distribuitorul de bunuri de larg consum Macromex, s-a retras de la 1 noiembrie din funcţia de CEO al companiei pe care a fondat-o în urmă cu 26 de ani. Însă se va implica în continuare la

La Braşov a fost prezentat, în premieră naţională, primul asistent virtual muzeal bazat pe inteligenţă

CS Universitatea Craiova și Dinamo se duelează în această seară, de la ora 20:30, în derby-ul etapei a 15-a din Liga 1. Partida de la Severin va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Look Sport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. Vezi AICI

Antonio Tajani îi invită pe românii din Italia să-l voteze pe președintele Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale din luna noiembrie. Citește mai

Steve Easterbrook, şeful McDonald's, a fost concediat după ce compania a descoperit că avea o relaţie cu o angajată, lucru interzis prin politica internă a companiei. După concedierea lui Easterbrook, acţiunile McDonald`s (MCD – simbol bursier)

Primăria Buzău vrea să impună un regulament de folosire a locurilor de joacă, după modernizarea mai multor spaţii în aer liber destinate celor mici. În acest sens, administraţia locală a lansat un proiect de hotărâre în dezbatere

Grecia devine o piaţă atractivă pentru finanţele chinezeşti, două bănci mari din China fiind pregătite să deschidă subsidiare în această ţară. Anunţul a fost făcut de Banca Centrală a

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, susţine că PNL a ajuns la guvernare prin "trădări" şi "manevre politice urâte", nu prin alegeri, iar "aşa-zişii aliaţi de azi vor deveni în scurt timp

Un Lamborghini Miura P400 S, abandonat de ani de zile într-un hambar, a fost vândut la o licitație din Londra cu 1,6 milioane de dolari, informează businessinsider.com. Acest model este considerat prima supermașină modernă, datorită vitezei și

Noul ministru al Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat marţi, la preluarea efectivă a portofoliului de ministru că va fi dificilă realizarea proiectului de buget pe anul 2020, pe de o parte pentru că trebuie luate în calcul mai puţine ministere,

Prefectul judeţului Vaslui, Eduard Popica, a anunţat că şi-a depus demisia din funcţie. El a declarat că, în perioada următoare, va decide dacă revine pe postul pe care l-a ocupat în cadrul

Horoscop 5 noiembrie 2019. Leii pot ajunge foarte ușor la conflicte cu cei apropiați. Citește horoscop azi, 5 noiembrie 2019, pentru toate zodiile: Horoscop 5 noiembrie 2019 - Berbec: Astăzi pot ieși la lumină unele dintre părțile întunecate ale

Marius Copil este în asentiment cu Simona Halep și Sorana Cârstea, care au sărit în apărarea lui Ion Țiriac, președintele FRT, după ce acesta a fost contestat. Copil a lovit și în MTS, for care nu sprijină Federația. Ion Țiriac a fost

Ștefan Radu (33 de ani), fundașul lui Lazio, a fost lăsat în afara lotului pentru meciul tur cu CFR Cluj din grupele Europa League (1-2) din cauza unei accidentări, și va rata și partida cu Celtic. Lazio - CFR Cluj se joacă pe 28 noiembrie, de la