Emiratele Arabe Unite îşi redeschid porţile pentru turiştii vaccinaţi din întreaga lume 29.08.2021

29.08.2021 Emiratele Arabe Unite îşi redeschid porţile pentru turiştii vaccinaţi din întreaga lume Emiratele Arabe Unite au anunţat că vor începe din nou să acorde viză turiştilor din întreaga luume vaccinaţi complet împotriva covid-19, începând de luni, cu o lună înainte de deschiderea Expoziţiei universale 2020, eveniment amânat un an



Emiratele Arabe Unite îşi redeschid porţile pentru turiştii vaccinaţi din întreaga lume

Emiratele Arabe Unite au anunţat că vor începe din nou să acorde viză turiştilor din întreaga luume vaccinaţi complet împotriva covid-19, începând de luni, cu o lună înainte de deschiderea Expoziţiei universale 2020, eveniment amânat un an din cauza crizei sanitare, relatează AFP.

Emiratele Arabe Unite îşi redeschid porţile pentru turiştii vaccinaţi din întreaga lume

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Miercuri, 7 octombrie (ora 19.00), Orchestra de Cameră Radio prezintă publicului primul său concert din noua stagiune (2020-2021) și propune un concert 100% BEETHOVEN, dedicat Anului Internațional

Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii a fost nevoită să îşi anuleze toate evenimentele de amploare de la Palatul Buckingham şi Castelul Windsor pentru restul anului, din cauza epidemiei de coronavirus, a anunţat joi palatul, transmite

De 48 de ani, Radu Gheţea este bancher. A intrat în 1972, ca absol­vent de mate­ma­tică, la BRCE - Banca Română pentru Comerţ Exterior, pentru care a lucrat până în 1994, ultima poziţie fiind de

BTDConstruct & Ambient SRL, o companie de construcţii din Bucureşti, deţinută de familia Dogaru, a câştigat licitaţia pentru a realiza lu­crările de structură ale proiectului Stejarii Residential Club II, con­tractul fiind sem­nat

În Suedia au fost raportate joi 752 de noi cazuri de COVID-19 confirmate în ultimele 24 de ore, cel mai ridicat bilanţ zilnic al infectărilor după luna iunie, relatează Agerpres. Numărul cazurilor de COVID-19 consemnate în Suedia de la începutul

Starea de urgenţă din primăvară, alături de munca de acasă implementată pentru a reduce extinderea noului coro­na­virus a dus la o accelerare a tehno­logiei, este de părere Sorin Chiru, business unit director al companiei de tehnologie Alten

Ajuns la ediția cu numărul 15, Festivalul Internațional de Film de Animație Animest (9-15 noiembrie) invită regizorii și producătorii de film de animație din România și Republica Moldova să își

Cooperativa Agricolă Someş Arieş, formată din 70 de fermieri din judeţele Bistriţa, Sălaj, Cluj, Mureş şi Alba, care deţine Fabrica de Brân­zeturi Tran­sil­vania, a făcut anul trecut un milion de lei din producţia de brân­zeturi sub

Hope Hicks, care va împlini pe 21 octombrie 32 de ani, este consilierul personal al lui Donald Trump și face parte dintr-un grup restrâns de apropiați de-ai președintelui SUA. Hicks a fost confirmată cu coronavirus după ce a călătorit cu Trump

O instalaţie creată de elveţianul Dan Acher, cu ajutorul laserelor, proiectoarelor, maşinilor de fum şi a unui sistem de sonorizare ambiental, a atras numeroşi timişoreni în Piaţa

Andreea Esca ține la silueta ei, și nu numai, pentru că o viață sănătoasă înseamnă, musai, cât de puțină mișcare zilnic. Vedeta de la Pro TV nu face rabat și merge des la sala de fitness, unde trage tare, nu glumă. Imaginile vorbesc de la

FCSB și Dinamo joacă azi, de la ora 21:00, în Derby de România, dar meciul va fi și un duel între fanii cele două mari rivale din Liga 1. Înfruntarea orgoliilor are loc și în afara terenului. Anamaria ( FCSB) și Ioana ( Dinamo) sunt două

Povestea CarsX Garage a început în 2015, atunci când Lucian Pavel, absolvent de Inginerie Auto, a hotărât să-şi urmeze pasiunea pentru maşini, încurajat de familie şi prietenii cărora le-a modificat şi îmbunătăţit maşinile încă de la

Accidentul s-a petrecut în curtea unor localnici din comuna prahoveană Poienarii Burchi. Băieţelul în vârstă de patru ani se afla în imediata apropiere a unui grătar în momentul în care părinţii săi au aruncat combustibil peste cărbunii

Poliţiştii din Prahova au fost sesizaţi, sâmbătă dimineaţă, cu privire la faptul că pe DN 1B – Mizil un autoturism se află în afara părţii carosabile şi prezintă

Retailerul online de fashion About You din Hamburg a reuşit ca într-un an să vândă în România peste 3 milioane de articole de îmbrăcăminte, încălţă­min­te şi accesorii în valoare de circa 100 milioane euro, con­form oficialilor

FCSB a câștigat derby-ul cu Dinamo cu scorul de 3 - 2. Ultimul gol a fost înscris dintr-un penalty dictat foarte ușor de arbitrul Radu Petrescu. Dinamovistul Isma Lopez a jucat mingea, dar Dennis Man a reușit să

Inflaţia din zona euro a scăzut şi mai mult în teritoriu negativ luna trecută, sporind presiunea asupra Băncii Centrale Europene de a veni cu noi stimulente în condiţiile în care recesiunea va menţine creşterea preţurilor sub ţintă ani la

Premierul Ludovic Orban s-a testat pentru coronavirus și așteaptă rezultatul în izolare, după ce una dintre persoanele alături de care a participat la o emisiune TV a fost confirmată pozitiv. Premierul și-a suspendat toate întânirile de astăzi

Îmbătrânirea este inevitabilă. Cu toate acestea, nu vrem ca timpul să-și lase amprenta pe pielea noastră. Pete maronii, riduri, laba gâștii - aceste semne, care vin odată cu vârsta, pot fi contracarate