Emily Burghelea şi fiul său au ajuns acasă! Cum a reacţionat Amedea când şi-a văzut frăţiorul 22.01.2023

22.01.2023 Emily Burghelea şi fiul său au ajuns acasă! Cum a reacţionat Amedea când şi-a văzut frăţiorul Emily Burghelea este în culmea fericirii de când a devenit mămică pentru a doua oară. Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” a adus pe lume un băieţel perfect sănătos care a primit nota 10 la […] The post Emily Burghelea şi fiul



Emily Burghelea şi fiul său au ajuns acasă! Cum a reacţionat Amedea când şi-a văzut frăţiorul

Emily Burghelea este în culmea fericirii de când a devenit mămică pentru a doua oară. Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” a adus pe lume un băieţel perfect sănătos care a primit nota 10 la […] The post Emily Burghelea şi fiul său au ajuns acasă! Cum a reacţionat Amedea când şi-a văzut frăţiorul appeared first on Cancan.

Emily Burghelea şi fiul său au ajuns acasă! Cum a reacţionat Amedea când şi-a văzut frăţiorul

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a transmis astăzi, 16 februarie 2022, faptul că voucherele de vacanță ar putea fi primite şi de angajații din domeniul privat. Toți salariații din domeniul public pot

Orange înregistrează o nouă premieră la nivel naţional, implementarea de tip uRLLC (Ultra-Reliable Low Latency Communications) şi a eMBB (Enhanced Mobile Broadband) ambele folosind reţeaua de tip StandAlone (5G SA) bazată pe componenta de core a

Polonia nu are nicio alternativă la înăsprirea monetară agresivă din prezent deoarece acţiunile guvernului de a controla creşterea preţurilor ar putea doar să stimuleze şi mai mult inflaţia mai târziu, spune un oficial nou al băncii centrale

Academica Clinceni și Farul se întâlnesc joi seara, de la ora 20:00, într-o partidă restantă din etapa #23. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport, Look Sport și Telekom Sport. Toate rezultatele etapei #23 aici Academica

Ungaria şi Polonia devin tot mai autoritare, a atras atenţia marţi o organizaţie civică europeană, cu o zi înainte ca instanţa supremă a Uniunii Europene să decidă dacă vor fi tăiate sau nu fondurile pentru ţările membre care încalcă

Grupul Kosarom, fondat de Neculai Apostol, estimează pentru acest an afaceri similare cu cele de anul trecut, când a înre­gistrat 372 milioane de lei (75 de milioane de euro), potrivit

Grupul de Comunicare Strategică va anunța numărul de români care s-au infectat cu SARS-CoV-2, de la începutul pandemiei până astăzi, 14 februarie 2022, dar și în ultimele 24 de ore. În total, până ieri, 16 […] The post Bilanţ

Ilie Poenaru (45 de ani) a anunțat că s-a despărțit de Gaz Metan Mediaș. Sibienii rămân fără antrenor cu o zi înainte de meciul cu Dinamo. Dinamo - Gaz Metan se joacă vineri, 18 februarie, de la ora 19:55. Partida va fi live pe GSP.ro, în

Un incendiu a izbucnit, joi după-amiază, la un atelier auto din Bucureşti, existând posibilitatea ca focul să se extindă la două case învecinate. Pompierii intervin cu şase

Filiala băcăuană a PUSL se extinde, după ce majoritatea membrilor ALDE Bacău s-au alăturat Partidului Umanist Social

Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare anti-COVID, a anunţat, joi, în conferinţa săptămânală de presă, că din lipsă de adresabilitate au fost închise în ultima săptămână 138 de centre de vaccinare din 28 de

Vila construită în 2006 a fost evaluată în 2008 la 800.000 de euro, dar preţul a crescut enorm de atunci. Proprietatea lui Arpad Paszkany are jacuzzi, sală de fitness, solar şi saună, iar preţul e pe

Kamila Valieva, puștoaica de 15 ani care a ținut capul de afiș la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing, și-a ratat exercițiul de la programul liber al concursului individual din proba de patinaj artistic la Jocurile Olimpice de la Beijing, ce a

Programul guvernamental Start-up Nation ar putea reîncepe în perioada aprilie-mai, conform estimărilor ministrului antreprenoriatului şi turismului Daniel Cadariu. Noua ediţie a programului va avea anumite criterii schimbate faţă de programele

Şeful diplomaţiei de la Chişinău spune că un eventual atac al Ucrainei din regiunea transnistreană nu este un scenariu plauzibil. Nicu Popescu spune că pe teritoriul necontrolat al Republicii Moldova nu se atestă acţiuni suspecte care ar trăda

Agroland Agribusiness (simbol bursier AAB), companie care vinde inputuri pentru agricultura organică şi convenţională, parte a grupului Agroland, a raportat pentru 2021 venituri din exploatare de 32,3 milioane de lei, în creştere cu 75% faţă de

După despărțirea de Darren Cahill, spuneam că Simona e capabilă, cu tot ce a acumulat până la 30 de ani, să fie propriul ei antrenor. Am avut acum, în sferturi la Dubai, împotriva lui Ons Jabeur, un exemplu excelent. Superîndemânatica

Specialistii in gratare si seminee cu sediul central la Sibiu și cu parteneri oficiali în toate orașele importante din România, care se bucură de peste două decenii de activitate recunoscută în industria termicelor neconvenționale, ne

Simona Halep (30 de ani, 23 WTA) o întâlnește ACUM pe letona Jelena Ostapenko (24 de ani, 21 WTA) în semifinala turneului de la Dubai. Meciul Halep – Ostapenko e fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe DigiSport 2Câștigătoarea va juca în

Robert Niță, fost concurent la Survivor România 2022, a povestit unde se duc fetele care participă la reality-show-ul filmat în Republica Dominicană, atunci când au nevoie la toaletă. Otilia Bilionera a fost prinsă în “acțiune”