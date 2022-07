Emily Burghelea, nostalgică la Neversea. Cum petrecea fosta asistentă de la Antena 1 înainte să devină mămică 09.07.2022

Emily Burghelea, nostalgică la Neversea. Cum petrecea fosta asistentă de la Antena 1 înainte să devină mămică

Loteria Naţională organizează, duminică, noi extrageri, în cadrul cărora Joker înregistrează cel mai mai mare report din istoria jocului, la categoria I, respectiv de aproape 30 de milioane de lei (6 milioane

Litoralul românesc urmează să încheie cele mai aglomerate luni din an, când pre­ţu­rile s-au aflat la cel mai înalt nivel din 2021, însă luna septembrie nu vine cu preţuri

Istoria omenirii a fost martora apariției și expansiunii teritorială și militară a sute de imperii, care au dominat o mare parte a lumii timp de sute și chiar mii de ani. Cu teritorii întinse peste mări și țări, imperiile au înglobat din

Starul din Brooklyn Nine-Nine, Stephanie Beatriz, cunoscută pentru rolul detectivului Rosa Diaz, trăieşte cea mai frumoasă perioadă din viaţa sa. Bruneta a anunţat pe reţelele de socializare faptul că a născut primul său copil. Beatriz

Sunt câteva lucruri pe care să nu le arunci niciodată pe scurgerea de la chiuvetă. Ai putea crede că nu e nicio problemă, pentru că mizeria va ajunge în canalizare. Cu toate acestea, deșeurile alimentare pe care le lași în chiuveta de

Este doliu în lumea muzicii folk. Artistul Doru Stănculescu s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani. Bărbatul a fost găsit fără suflare în propria sa locuință. Cântărețul Doru Stănculescu a fost găsit […] The post Doliu în

Talibanii au postat pe conturile lor de propagandă o imagine în care par să ia în râs o victorie americană asupra japonezilor în Al Doilea Război Mondial cunoscută ca Bătălia de la Iwo Jima (19 februarie – 26 martie 1945), un moment marcat

Cupa României deschide oficial sezonul 2021-2022. Trofeul se joacă sub formă de meciuri eliminatorii, mai întâi la Bistrița, iar Final Four-ul la Brăila. Șapte echipe intră în lupta la titlu, dar CSM București rămâne în continuare

FCSB - Sepsi 1-1 | Pentru prima dată în acest sezon, roș-albaștrii nu au schimbat la pauză. Toate detaliile despre FCSB - Sepsi 1-1, AICI FCSB are în sfârșit un „principal” care stă pe bancă. Edi Iordănescu a decis ca la pauza meciului cu

Românii aruncă anual la gunoi peste 1,35 de milioane de tone de mâncare. Este estimarea făcută de specialiștii ONU, care iau în calcul doar alimentele și mâncarea gătită. Pentru deșeurile alimentare rezultate din comerț sau HoReCa nu există

Durere mare în familia lui Serghei Mizil! Gheorghe Marcu, socrul acestuia a decedat luni. Bărbatul a fost un nume greu al spionajului românesc. Bărbatul a fost unul dintre apropiații lui Ion Mihai Pacepa, adjunctul DIE […] The post Gheorghe

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a aprobat marţi o solicitare a Secretariatul General al Guvernului privind difuzarea în regim de campanie de interes public a unor spoturi referitoare la vaccinarea anti- COVID-19 a copiilor de peste 12 ani.

Citește interviul cu SuperCâștigătorul care a dat marea lovitură la Constanța! LD din Constanța este, din 22 august, mai bogat cu exact 4,519,068 lei. Atât valora Jackpotul de inimă neagră pe care l-a lovit cu o miză de 20 lei jucând de

O femeie accidentată pe un traseu montan a fost salvată de jandarmi. Aceasta se afla în drumeție împreună cu familia, însă nu a mai putut continua traseul și a sunat la 112, potrivit

Datoria publică a României se va situa la 49,2% din PIB până la sfârșitul anului, în scădere de la 49,5% în prezent, potrivit ministrului Finanţelor, Dan Vîlceanu. "Datoria publică este

Scriam la un moment dat că aceia care au pus la punct premisele de a porni creditarea, în paralel cu înţelegerile politice cu Uniunea Europeană, au dat impresia că achiziţia de locuinţe se bazează pe crearea

Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 în România, Valeriu Gheorghiţă, a declarat, marţi, că sunt semnale că infecţia cu varianta Delta ar putea cauza forme mai grave în rândul

Interlopul Bebino a făcut un atac de panică în instanţă, după ce a fost adus în faţa procurorilor să dea explicaţii într-un nou dosar. La faţa locului, a fost chemată ambulanţa, iar liderul clanului Sportivilor a primit îngrijri medicale.

Garnitură la friptură de orice fel sau preparat de post, salata de fasole verde se găteşte rapid şi este foarte gustoasă. Reţeta unui preparat perfect o regăsim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, în lucrarea în lucrarea “Bucate, vinuri

Gloria Buzău a reușit surpriza și a eliminat SCM Rm. Vâlcea, deținătoarea trofeului, după aruncările de la 7 metri! CSM București nu a avut emoții cu Brăila, iar Rapidul și Zalăul sunt noutățile. Gloria Buzău a reușit bomba în