Emily Burghelea, infectată cu un virus după ce a aflat că este însărcinată: ”Am primit un tratament de la medic” 16.08.2022

Emily Burghelea s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate la scurt timp, după ce a aflat că este însărcinată pentru a doua oară. Soţul blondinei a fost cel care a avut grijă de ea în […]

LIVE Realitateadebucuresti.net. Invitat: Alin

O femeie de 38 de ani, din judeţul Constanţa, a sunat la numărul 112, afirmând că a găsit un nou-născut în curtea locuinţei sale. Poliţiştii au descoperit copilul într-o pungă, iar din primele cercetări a reieșit că femeia este mama

Demis pe 20 septembrie de premierul liberal Florin Cîțu de la șefia Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu (USR PLUS) a dezvăluit vineri seară, la Digi 24, că un consilier al unui fost ministru al mediului este „cel care a construit acel

Ele sunt nepoatele de frate ale regretatei Prinţese Diana, extreme de prezente în peisajul monden londonez şi nu

Guvernul a aprobat în prima parte din acest an ajutoare de stat pentru 20 de pro­iecte, ce promit o valoarea totală a investiţiilor de aproape 300 mil.

Circa 80% dintre persoanele vaccinate anti COVID-19 sunt protejate de formele grave ale infecției și la șase luni după rapel. Totodată, anticorpii se păstrează mai mult față de bărbați, arată un studiu

Vremea este una capricioasă în data de 24

Premierul britanic, Boris Johnson, a convenit vineri cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, să coopereze strâns pentru depăşirea tensiunilor generate de parteneriatul dintre Australia, Marea Britanie şi

Pe rețelele de socializare, Anda Adam s-a fotografiat în prezența iubitului ei, Yosif. Însă, internauții nu au putut trece cu vederea peste un detaliu intim din poză. Ce au sesizat aceștia la modul în care […] The post Anda Adam, mai

Un bărbat care voia să traverseze în fugă strada a fost spulberat de o maşină ce circula cu peste 180 km/h. Impactul deosebit de violent a rupt practic pietonul în două. Medicii sosiţi la faţa locului nu au avut ce să mai facă pentru bărbat

Anul 279 înainte de Hristos. Regele Pirus al Epirului (azi provincie a Greciei, la frontiera cu Albania) îi învinge pe romani în bătălia de la Ausculum. Însă pierderile armatei sale sunt atât de grele, încât regele Epirului ar fi spus,

Un incendiu puternic a izbucnit, duminică, în localitatea Beliș, județul Cluj, în urma căruia au fost distruse trei gospodării, printre care și o casă de vacanță. Pompierii clujeni au trimis la

Preţurile poliţelor RCA la ca­mioa­ne, oferite de patru asigurători care au în portofolii segmentul ca­mioa­ne­lor, sunt între 14.400 lei şi peste 17.000 de lei pe o perioadă de 12 luni, con­form datelor obţinute de ZF în ur­ma unei

CS Universitatea Craiova și Dinamo se înfruntă luni, de la ora 21:00, în epilogul rundei #10 din Liga 1. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. CSU Craiova se

Actorul Richard Gere a fost de acord să depună mărturie în procesul deschis împotriva fostului ministru de interne italian Matteo Salvini, scriei publicația britanică The Guardian. Salvini e judecat pentru că în 2019 a ținut blocați aproape

Execuţia bugetului general consolidate, în primele opt luni ale anului, s-a încheiat cu un deficit de 39,36 mld lei (3,35% din PIB) în scădere, faţă de deficitul de 54,77 mld lei (5,19% din PIB), înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2020,

Anda Călin, partenera lui Liviu Vârciu, i-a surprins pe urmăritorii din mediul online cu o schimbare radicală de look. Aceasta a adoptat un nou stil, iar internauții au fost surprinși de rezultat. Liviu Vârciu și […] The post Anda Călin,

CFR Cluj negociază cu atacantul argentinian Facundo Ferreyra (30 de ani), ex-jucător la echipe precum Șahtior Donețk, Newcastle, Benfica și Celta Vigo. Ar putea fi un transfer răsunător pentru campioana României. Aflată în criză de efectiv pe

42.812 persoane au fost vaccinate împotriva coronavirusului, la nivel național, în ultimele 24 de ore, potrivit datelor anunțate marți, 28 septembrie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Activităților privind Vaccinarea anti-COVID (CNCAV).

În ultimele 24 de ore s-a înregistrat un număr record de cazuri noi de COVID-19 în România, nu mai puțin de 11.049. Precedentul vârf fusese de 10.269, în noiembrie 2020. Noutăți alarmante din partea Grupului de Comunicare Strategică. Ultimul