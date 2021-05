Emily Burghelea a scos fotografia de milioane: ”Este incredibil!” 01.05.2021

Emily Burghelea a scos pe Instagram o nouă poză cu micuța ei fetiță, care nu a împlinit încă o lună de viață. Iar internauții nu au ratat ocazia să o felicite pe Emily și să […] The post Emily Burghelea a scos fotografia de milioane: ”Este incredibil!” appeared first on Cancan.

După o perioadă de izolare de două luni, criza medicală este eclipsată în această perioadă de una la fel de importantă: criza economică. Toate țările caută soluții pentru a trece cu bine peste

Românii sunt sfătuiţi să îşi aleagă singuri un furnizor de gaze până la data de 1 iulie, moment la care va avea loc liberalizarea pieţei, iar preţurile nu vor mai fi reglementate de stat. Asociaţia Energia Inteligentă a realizat un ghid

În ultimele 24 de ore, prin punctele de frontieră de la nivelul întregii ţări au efectuat formalităţile de control aproximativ 44.400 persoane, cetăţeni români şi străini, cu peste 23.000 mijloace de transport (din care 14.600

Vlad Chiricheş s-ar putea întoarce la FCSB. Fostul fundaş al echipei FCSB a menționat, pentru MEDIAFAX, în ce condiţii ar îmbrăca din nou tricoul roş-albastru. Vlad Chiricheş a scăpat de izolarea

Asocierea Hublot-Ferrari și Breitling-Bentley va fi scoasă la licitație publică în doar 4 zile prin prezența unor modele exclusiviste și piese de colecție de ceasuri realizate în ediții limitate

Olimpiu Moruțan (21 de ani), mijlocașul ofensiv al celor de la FCSB, s-a prezentat sâmbătă la antrenamentul echipei, după o perioadă de inactivitate. Mijlocașul a efectuat un scurt antrenament fizic pe terenurile de la baza roș-albaștrilor din

Ungaria a redeschis frontiera cu Serbia, începând de luni dimineaţa, ora locală 10:00, a anunţat şeful diplomaţiei ungare Peter Szijjarto, informează Reuters. După ce a discutat

Donarea de sânge a scăzut semnificativ în ultima perioadă, la Centrul de Transfuzii din Buzău. Media celor care donează sânge în această perioadă este de 30 de persoane pe zi, foarte puţini în comparaţie anii trecuţi, când numărul

Cotta International, unul dintre cei mai mari 15 producători de mobilă, a terminat anul 2019 cu un profit net de 5,1 milioane de lei (peste 1 mil. euro), mai mult decât dublu faţă de rezultatul din anul anterior, arată datele de la Ministerul de

Numărul noilor cazuri confirmate de COVID-19 în ultimele 24 de ore este în scădere în majoritatea ţărilor vecine României. Covid-19 în Ungaria Ungaria a raportat luni dimineaţă 3.756 de cazuri confirmate de infectare cu noul coronavirus

Sorin Ignat, director agribusiness la Banca Transilvania, spune că în industria agroali­mentară există un apetit pentru investiţii destul de ridicat. Companiile din agricultură s-au dezvoltat într-un mod sustenabil şi astfel s-a ajuns la o rată

Lucrările la tunelul pietonal din Gara Constanţa au fost finalizate în proporţie de 70%, anunță CFR Infrastructură. "În staţia CF Constanţa, lucrările de reparaţii capitale la liniile de cale

Un grup de voluntari din Târgu Mureş a organizat două puncte pentru colectarea de alimente, bunuri de larg consum şi medicamente pentru ajutorarea schiturilor şi sihăstriilor româneşti de pe Muntele Athos, rămase izolate în urma alunecărilor

Criminalul care l-a împușcat pe Cezar Iulian Oancea, în vârstă de 21 de ani, în scara unui bloc din Bacău, a fost prins în Franța, lângă Paris, unde se pare că a fugit după ce l-a executat cu sânge rece pe tânărul băcăuan. Suspectul va

Companiile înregistrate pe teritoriul României, precum și cele în curs de constituire au obligația de a face cunoscute, până la 15 august, informații privind beneficiarul lor real prin depunerea unei

Încă o infirmieră angajată într-un centru al DGASPC Gorj s-a infectat cu

Are aproape 50 de ani, dar ar putea concura lejer la capitolul frumusețe și forme apetisante cu o puștoaică de 20! Loredana Groza, căci despre ea este vorba, și-a uimit fanii cu cea mai recentă fotografie postată pe rețelele de socializare.

Talibanii sunt pe punctul de a-şi împlini cea mai arzătoare dorinţă: să-i vadă pe americani plecaţi din Afganistan. Pentru asta nu a fost nevoie să lase prea mult de la

Veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 5% în aprilie 2020 faţă de aprilie 2019 şi au fost de 26 mld. lei (24,8 mld. lei în aprilie 2019). Cheltuielile s-au majorat cu 13%, până la 34,7 mld.

Valoarea vânzărilor la me­dica­mentele pentru afecţiunile sistemului digestiv s-a ridicat la 3,5 mld. lei în perioada aprilie 2019 - martie 2020, în creştere cu 14% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, arată datele furnizate de