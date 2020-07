Emil Zatopek, Omul-locomotivă 03.07.2020

03.07.2020 Emil Zatopek, Omul-locomotivă Singurul om din istorie care a cucerit aurul în probele de 5 000 de metri, 10 000 de metri și maraton la aceeași ediție a Jocurilor Olimpice, Emil Zatopek a fost și primul om care a coborât sub bariera de 29 de minute în proba de 10 kilometri și



Singurul om din istorie care a cucerit aurul în probele de 5 000 de metri, 10 000 de metri și maraton la aceeași ediție a Jocurilor Olimpice, Emil Zatopek a fost și primul om care a coborât sub bariera de 29 de minute în proba de 10 kilometri și sub cea de o oră la […] The post Emil Zatopek, Omul-locomotivă appeared first on Cancan.ro.

U-Banca Transilvania va fi coordonată de unul dintre cei mai importanţi antrenori din baschetul sârbesc, dar și din baschetul european. Duško Vujošević va fi antrenor coordonator al echipei de seniori U-Banca Transilvania şi a

Un tânăr din Haţeg a rămas fără motocicleta pe care o parcase în faţa blocului. Proprietarul oferă recompensă celor care i-ar putea oferi informaţii care să ducă la găsirea

Tricolorii si iubitele lor sarbatoresc dupa Romania U21 4-1 Croatia

Deși România a propus Comisiei Europene ca ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut să ajungă la 27.9% până în 2030, aceasta recomandă acum majorarea țintei la 34% pentru

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici are ca prioritate scoaterea Vămii din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi transferarea în subordinea sa directă. Citește mai

Horoscop 13 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 13 iunie 2019 - Berbec: Principala problemă a zilei poate veni de la impresia ta că multe dintre situațiile problematice nu se vor rezolva decât cu mari eforturi, din partea

Premierul palestinian, Mohammad Shtayyeh, a declarat miercuri, într-un briefing pentru jurnalişti români, că mulţumeşte României pentru decizia de a nu muta Ambasada din Israel la Ierusalim şi că face apel la liderii

ANM a anunțat că vremea extremă va mai fi prezentă în România, furtunile dominând în continuare majoritatea regiunilor, în timp ce temperaturile se mențin

Cu puţin timp în urmă, Republica Moldova a intrat în criză

O studentă la Facultatea de Medicină din Ciudad de Mexico a încercat să se sinucidă aruncându-se în gol de pe o clădire din campus, de la 15 metri înălțime. Studenta pe nume Nohami, în vârstă de 19 ani, a fost extrem de deprimată pentru

Trei sferturi dintre români înţeleg prin agricultura bio/ecologică produsele sănătoase, fără aditivi sau chimicale. Citește mai

Podul peste Argeș de la Adunații Copăceni va fi închis pentru reparații în iulie, chiar în plin sezon estival, când mulți români pleacă în concediu prin vama cu Bulgaria. Citește mai

Fostul şef al Interpol, Meng Hongwei, a pledat vinovat în cadrul unui proces din China, joi, recunoscând că a acceptat mite în valoare de 2,1 milioane de dolari, scrie France

ANGLIA U21 - ROMÂNIA U21 // România U21 poate profita de căderea Angliei U21 în marele derby al grupei, pe care britanicii l-au pierdut la limită cu Franța, 1-2. România U21 joacă vineri, de la 19:30, cu Anglia

Atletico Madrid a anunțat astăzi pe site-ul oficial transferul lui Marcos Llorente de la Real Madrid. Mijlocașul central de 24 de ani urmează să efectueze vizita medicală. Suma de transfer, deși încă neoficială, este de 40 de milioane de

Dan Alexa a fost numit joi în funcţia de antrenor principal al echipei de fotbal Astra Giurgiu, a anunţat clubul pe site-ul său oficial. Astra a oficializat, tot joi, despărţirea de antrenorul Costel Enache, cel care a dus echipa până în finala

Libertatea a fost în Estonia, țara în care a apărut judecătorul-robot. Am aflat și cum funcționează. Dacă cineva are de recuperat o sumă de bani de la o altă firmă, câteva mii de euro, el intentează un proces online. Un om în carne și

Karmen Minune mai are puțin și o să devină mămica unei fetițe. Până atunci însă și-a luat iubitul și câțiva prieteni și au plecat într-o vacanță la Barcelona. Înainte de îmbarcare, Karmen a ținut să le spună și fanilor săi care

Un militar american, care participa la exercițiul Saber Guardian, a fost rănit la cap, în urma unui exercițiu de parașutare desfășurat la baza aeriană Boboc din județul Buzău. Tânărul de 29 de ani a fost transportat la Spitalul Județean de

Avertizare meteo: Cod galben de ploi! Meteorologii au emis, astăzi, o nouă avertizare meteo de vremea rea, care va ține până duminică