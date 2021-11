eMag Black Friday 2021. Catalogul eMag cu reduceri 12.11.2021

12.11.2021 eMag Black Friday 2021. Catalogul eMag cu reduceri eMag dă startul Black Friday 2021, vineri, 12 noiembrie, și a început să anunțe încă de la începutul săptămânii primele oferte care vor fi incluse în catalogul reducerilor de anul acesta. Acest articol conține un link cu un cod de marketing



eMag Black Friday 2021. Catalogul eMag cu reduceri

eMag dă startul Black Friday 2021, vineri, 12 noiembrie, și a început să anunțe încă de la începutul săptămânii primele oferte care vor fi incluse în catalogul reducerilor de anul acesta. Acest articol conține un link cu un cod de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că atunci când comandați ceva de pe emag (de exemplu), […]

eMag Black Friday 2021. Catalogul eMag cu reduceri

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

De la soiuri vechi româneşti până la soiuri internaţionale de struguri se găsesc în portofoliul Wine & Dine din Oradea, un business cu vinuri pornit în urmă cu un an de Adina şi Dani Todea, care aveau experienţă în domeniul distribuţiei de

Mauricio Pochettino, antrenorul care semnează la clubul parizian un contract până în 2023, încearcă să-l convingă pe Leo Messi să vină la vară. În ianuarie, Poche speră să-i transfere pe Eriksen și Dele Alli, foștii săi jucători de la

Cu o zi înainte de începerea oficială a campaniei de vaccinare în Germania, o femeie de 101 ani, care locuiește într-un azil de bătrâni în landul Saxonia-Anhalt, a devenit prima persoană din această țară care a fost imunizată la COVID,

Anul 2020 fost un an al provocărilor pentru managerii din agrobusiness, prin prisma pandemiei de COVID-19 şi a secetei

Un doctor din Boston, cu alergie la crustacee, a avut o reacţie alergică puternică după ce a primit vaccinul produs de Moderna, a relatat medicul pentru New York Times, relatează G4Media. Specializat în oncologie geriatrică la Boston Medical

Cea mai medaliată gimnastă din istoria României la Europene, sportiva de 24 de ani e foarte activă în mediul online, acolo unde, fie că postează poze sexy, fie că le răspunde, deschis, atât fanilor, cât şi

Ministerul Afacerilor Interne anunţă, luni, că, în intervalul 24 – 27 decembrie, faţă de anul trecut, s-a constatat un trend descendent al celor mai importanţi indicatori. Astfel, numărul de infracţiuni sesizate a fost mai mic cu 43,8%, iar al

Traficul maritim pe porturile româneşti a scăzut în primele 9 luni din 2020 faţă de 2019 cu aproape 10%, însă scăderea vine după un an record pentru industria maritimă românească. Deşi în scădere, traficul maritim pe porturile româneşti

Andra Păduraru, o antreprenoare cu pregătire economică, a creat brandul Colorazon în urmă cu mai mulţi ani, iniţial fiind folosit pentru a comercializa

Ministerul de Finanţe a publicat marţi execuţia bugetară la 11 luni, deficitul bugetar urcând la 84,05 miliarde lei, respectiv 8% din PIB, în condiţiile în care sume de 43,66 mld lei (4,16% din PIB) au fost lăsate în economie prin

În această seară vor avea loc nu mai puțin de 10 partide din NBA! Astfel, iubitorii baschetului nord-american vor avea un sfârșit de an plin! Seara din NBA va fi deschisă de 5 confruntări, programate […] The post NBA: 10 meciuri de nota 10

Conform tradiţiei, ultima noapte de teatru a Trupei Teatrului Tamási Áron, din 2020, ar fi trebuit să fie şi prima noapte de confruntare cu spectatorii a unui spectacol conceput special a

Banca Centrală Europeană (BCE) a anunţat pe 7 iulie că Bulgaria şi Croaţia (leva şi, respectiv, kuna) au fost admise in Mecanismul Cursurilor de Schimb2 (ERM2), care este anticamera aderării la zona euro. România nu a primit această invitaţie.

Lionel Messi și Luis Suarez, cei doi buni prieteni, șase ani coechipieri la Barcelona, s-ar putea reuni la Inter Miami, clubul lui David Beckham. În interviul pentru La Sexta, Leo Messi a dezvăluit unde visează să-și încheie cariera. „Mi-ar

Începând cu data de 1 ianuarie 2021 piaţa de energie electrică pentru consumatorii casnici se va liberaliza şi consumatorii pot alege să schimbe furnizorul de ultimă instanţă. Analiştii din energie spun că preţul energiei electrice pentru

Două treimi dintre germani consideră că coronavirusul va continua să le afecteze negativ viaţa tot anul viitor, în timp ce aproximativ un sfert cred că pandemia va fi în mare măsură învinsă în 2021, potrivit unui sondaj, relatează DPA,

Vaccinul produs de AstraZeneca şi Universitatea Oxford a fost aprobat pentru utilizare în Marea

În 2020, 50 de jurnalişti au fost ucişi, iar aproape şapte din zece au murit în ţări unde era pace şi nu în zone de război, a anunţat organizaţia de apărare a libertăţii presei Reporteri fără Frontiere (RSF) în bilanţul său anual,

Avand in vedere ca in ultimele ore comparatorul de pret al ANRE nu a functionat Asociatia Energia Inteligenta pentru a veni in intampinarea consumatorilor de energie electrica a realizat calcularea pretului

Incidentul s-a produs marţi la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, iar celor doi cetățeni bulgari li s-a interzis accesul în ţară și au fost predaţi poliţiştilor din Bulgaria, relatează Mediafax. După ce poliţiştii de frontieră