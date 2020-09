Elveţienii de la Artemis fac o nouă hală industrială în parcul din Sânandrei: Cererea de spaţii industriale ne-a forţat să lucrăm la conceptul viitoarei clădiri. Recent, elveţienii au închiriat integral a doua clădire din Parcul Industrial S 17.09.2020

Elveţienii de la Artemis, care deţin cinci parcuri industriale lângă Timi­şoara, extind cu o a treia clădire Parcul Industrial Sânandrei, impulsionaţi de cererea din piaţă.

Elveţienii de la Artemis fac o nouă hală industrială în parcul din Sânandrei: Cererea de spaţii industriale ne-a forţat să lucrăm la conceptul viitoarei clădiri. Recent, elveţienii au închiriat integral a doua clădire din Parcul Industrial Sânandrei, prin atragerea a două companii – Mobilier1 – care comercializează mobilă, şi Stada – din industria farmaceutică

Sepsi OSK va fi cantonată, timp de o săptămână, la Botoșani, având programate două partide consecutive în zona Moldovei, prima cu Poli Iași, iar cea de-a doua cu FC Botoșani. Echipa lui Csaba Laszlo întâlnește Poli Iași, luni, 30

Macro Internaţional, distribuitor de echipamente foto şi producţie publicitară, produse tipografice şi medicale cu afaceri de 28 milioane de lei în 2018, şi-a extins operaţiunile şi pe segmentul de echipamente de telecomunicaţii, odată cu

Şi indicele energetic BET-NG se află la maxim istoric ♦ Accelerare pe final de şedinţă cu acţiunile Fondul Proprietatea: plus

În prima jumatate a anului, Toyota Corolla a reuşit să urce pe prima poziţie a clasamentului celor mai vândute maşini la nivel global. Specialiştii spun ca această creştere în clasament este o urmare a revenirii modelului, în Europa, la numele

Compania Netflix trece printr-o perioadă dificilă în contextul în care acţiunile au scăzut pe Nasdaq cu peste 46% de la începutul anului, pe fondul unei pierderi neaşteptate de

Lionel Messi (32 de ani) a câștigat premiul FIFA The Best, în cadrul unei gale la care rivalul său, Cristiano Ronaldo (34 de ani), nu a fost prezent. Leo a fost și preferatul selecționerului Cosmin Contra (43 de ani), iar liderul

Simona Halep o întâlnește miercuri în „optimi” la Wuhan pe Elena Rybakina (Kazahstan, 20 de ani, 50 WTA), de la ora 06:00 (ora României). Partida poate fi urmărită la TV Digi Sport. E pentru prima dată când cele două jucătoare se

Prim-ministrul britanic Boris Johnson i-a amuzat pe delegaţii la Adunarea Generală a ONU cu un discurs nonconformist, în care a comparat Brexit-ul cu soarta legendarului Prometeu, dar pe care l-a consacrat

Clienţii proiectelor de lux alocă şi 25% din preţul apartamentului pentru a-l mobila, a declarat Rafaela Nebreda, Owner and Managing Partner at Imoteca, The Residential

De 23 de zile nimeni nu mai ştie nimic de Georgică Ilie, un pacient al Spitalului de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea din judeţul Argeş, care a fugit din unitate, deşi se afla sub tratament de

Sorin-Petre Dimitriu, care a demisionat din funcţia de preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), a fost condamnat definitiv marţi de Curtea de Apel Bucureşti la 2 ani şi

O pădure a fost plantată pe un stadion din Austria din dorința unui grup de ecologiști de a trage un semnal de alarmă în legătură cu importanța mediului înconjurător. +1 FOTO Astfel, „Worthersee”, stadionul Austriei Klagenfurt, formație

Din 2021 apare a treia competiție intercluburi de pe continent, Europa Conference League, și din cauza coeficientului extrem de slab, România nu va avea nicio reprezentantă în Europa League. UEFA scoate România din Europa League după anunțul

Federația de Fotbal din Spania a decis amendarea Barcelonei cu 300 de euro în cazul transferului lui Antoine Griezmann de la Atletico Madrid. Mundo Deportivo scrie că Barcelona este obligată să achite această sumă pentru că l-a contactat pe

Jack Hatton, un judoka american, a murit subit, la doar 24 de ani. Sportivul era cotat cu şanse mari la medaliile de la Jocurile Olimpice din 2020, de la

Legendarul luptător olandez de K1, Peter Aerts (48 de ani), devine ambasadorul global al circuitului de kickboxing Golden Fighter Championship, urmând să fie prezent în Banat, la Timișoara, la gala România vs. Olanda, ce se va disputa în luna

Suspendarea pedepsei pentru ucidere din culpă va fi interzisă dacă infracţiunea a fost săvârşită ca urmare a conducerii unui vehicul sub influenţa alcoolului, a altor substanţe psihoactive ori

Casa de avocatură Popovici Niţu Stoica & Asociaţii a consiliat compania românească PlantExtrakt, care deţine o fabrică în judeţul Cluj unde produce tincturi şi extracte vegetale, în vânzarea operaţiunilor către grupul Europlant din

Proiecte de Emanuel Pârvu, Cristian Mungiu şi Radu Jude se numără între câştigătoarele primei sesiuni a concursului de proiecte pe 2019 organizat de Centrul Naţional al

Biroul Electoral Central (BEC) a emis, sâmbătă, o decizie prin care calitatea de partid politic parlamentar trebuie îndeplinită la momentul completării birourilor electorale judeţene, ale sectoarelor din Bucureşti şi a biroului electoral pentru