Ellen Joyce Loo, star pop din Hong Kong, a murit la 32 de ani, după ce a căzut de pe o clădire: cântăreaţa suferea de tulburare bipolară 05.08.2018

Starul pop Ellen Joyce Loo a murit la vârsta de 32 de ani după ce a căzut de pe o clădire din Hong Kong. În 2013, cântăreaţa a fost diagnosticată cu tulburare bipolară, iar în trecut a mărturisit că a avut gânduri suicidare.

