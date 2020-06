ELLE New Media Awards 2020, un nou eveniment de succes organizat de Revista ELLE! (PUBLICITATE) 25.06.2020

25.06.2020 ELLE New Media Awards 2020, un nou eveniment de succes organizat de Revista ELLE! (PUBLICITATE) Influencers, vedete, prieteni și colaboratori ai revistei, ținute reunite sub dress code-ul creative ultra casual, iată ingredientele care au contribuit la succesul galei ELLE New Media Awards 2020, un eveniment dedicat comunității online și



ELLE New Media Awards 2020, un nou eveniment de succes organizat de Revista ELLE! (PUBLICITATE)

Influencers, vedete, prieteni și colaboratori ai revistei, ținute reunite sub dress code-ul creative ultra casual, iată ingredientele care au contribuit la succesul galei ELLE New Media Awards 2020, un eveniment dedicat comunității online și desfășurat în acest an tot online. Pentru al cincilea an consecutiv, ELLE a desemnat cele mai influente personalități din social media. […]

ELLE New Media Awards 2020, un nou eveniment de succes organizat de Revista ELLE! (PUBLICITATE)

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Mama unui copil de 7 ani, din judeţul Botoşani, o acuză pe învăţătoare micuţului că îl bate în mod regulat la şcoală. Băieţelul are probleme cu memoria dar nu ar deranja orele de curs. S-a sesizat Inspectoratul Şcolar General dar şi

Subsidiara locală a taiwanezilor de la Asus a înregistrat anul trecut venituri de 135 milioane dolari, de la 130 milioane dolari în

Un nou joc face victime printre români. Un tânăr de 23 de ani s-a înecat la un ștrand din Iași. Tragedia a avut loc sub ochii prietenilor cu care a mers la piscină. În timpul unui joc, după cum povestesc martorii, băiatul nu a mai ieșit la

Actrița Edith González, Mexic, a murit miercuri noaptea. A fost victimă a cancerului pe care l-a fost detectat în anul 2016, potrivit jurnalistei Mara Patricia Castañeda

Sezonul 2019-2020 va propune o situaţie inedită în fotbalul românesc, liga secundă având în componenţă mult mai multe cluburi cu nume de tradiţie decât primul

50 de ani de existenţă a Festivalului Europalia Ediţia a 27-a a Festivalului EUROPALIA, care va începe la 1 octombrie 2019 şi în cadrul căreia România are în premieră statut de invitat de onoare,

„O parte din investiţie a provenit din fonduri europene, obţinând 44.000 de euro prin programul Start-Up Nation

Joi, 13 iunie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 9 iunie 2019, Loteria Română a acordat 16.629 de câștiguri, în valoare totală de 946.652,99 lei.

Încălzirea globală e reală și se întâmplă chiar sub ochii noștri, dovadă fiind oceanele lumii care se încălzesc într-un ritm accelerat. Citește mai

La ştrandul din Buzău, pregătirile sunt în toi. S-au revopsit bazinele, au fost renovate terenurile de sport şi locurile de joacă pentru copii. Totodată, au fost înlocuite toate băncuţele, dar şi nisipul de jur împrejurul celor două bazine.

Duminică, 16 iunie, la Televiziunea Română ia startul cea mai importantă competiţie pentru viitorul fotbalului românesc: Campionatul European de Fotbal U21, la care tricolorii mici revin, după o pauză de

Gigi Becali, “tun” de 320.000 de euro! Omul de afaceri a primit câştig de cauză din partea Curții de Apel Bucureşti în procesul cu statul. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, decizia de ultimă oră a

Ministrul Finanţelor publice, Eugen Teodorovici, spune că România are nevoie de programe dedicate pentru a atrage forţă de muncă din celelalte state membre, dar şi din ţări care ar putea adera la UE ori din afara spaţiului

Fribourg Development, divi­ziunea de real estate a fondului de investiţii Fribourg Capital controlat de Ion Sturza, fost premier al Republicii Moldova, este la un pas de a semna vânzarea birourilor Liberty Tech­nology Park din Cluj către americanii

Casa Regală britanică este în căutarea unor noi angajaţi care să-i adapteze strategia de comunicare la cerinţele actuale. Palatul Buckingham a postat o ofertă de serviciu pentru funcţia de Ofiţer de Comunicare. Acesta va răspunde la

Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri că este mai puţin important din ce familie politică europeană va face parte partidul său, Fidesz, care a fost suspendat din Partidul Popular European (PPE),

Festivalul Internațional George Enescu anunță că ediția 2019 va include ca proiect asociat și un concert inedit –From Classic to Jazz, creat și interpretat de Teodora Enache. În premieră, Rapsodia I

Kim Kardashian West are un motiv medical pentru care lansează o colecție de machiaj corporal. Diva vrea să acopere semnele psoriazisului, boala nemiloasă care îi distruge și chipul. Citește mai

Horoscop 8 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 8 iunie 2019 - Berbec Ai putea avea o zi frumoasă, presărată cu momente calme, cele care aduc destinderea de care ai nevoie acum. Vor apărea și norii negri, de furtună, dar

Preşedintele USR, Dan Barna, a afirmat, vineri seară, că mai este nevoie de încă 20 de voturi pentru ca moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă să poată