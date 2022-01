Ella de la Puterea Dragostei, ironie subtilă la adresa Georgianei Elisei, după ce tânăra a apelat la medicul estetician 17.01.2022

17.01.2022 Ella de la Puterea Dragostei, ironie subtilă la adresa Georgianei Elisei, după ce tânăra a apelat la medicul estetician Ella a făcut un atac subtil la adresa Georgianei Elisei. Se pare că fosta concurentă de la Puterea Dragostei nu o tolerează deloc pe iubita lui Jador. Recent, bruneta a făcut un live pe TikTok, […] The post Ella de la Puterea Dragostei, ironie



Ella de la Puterea Dragostei, ironie subtilă la adresa Georgianei Elisei, după ce tânăra a apelat la medicul estetician

Ella a făcut un atac subtil la adresa Georgianei Elisei. Se pare că fosta concurentă de la Puterea Dragostei nu o tolerează deloc pe iubita lui Jador. Recent, bruneta a făcut un live pe TikTok, […] The post Ella de la Puterea Dragostei, ironie subtilă la adresa Georgianei Elisei, după ce tânăra a apelat la medicul estetician appeared first on Cancan.

Ella de la Puterea Dragostei, ironie subtilă la adresa Georgianei Elisei, după ce tânăra a apelat la medicul estetician

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Procurorii DNA doresc plasarea sub control judiciar a Elenei Udrea, pentru a nu pleca din țară după ce a fost condamnată la 8 ani de închisoare cu executare, conform unor surse Realitatea

Masacru pe o autostradă din Polonia. Un grav accident rutier a avut loc sâmbătă după miezul nopţii pe autostrada A4 din Kaszyce, din provincia Podkarpackie. Un autocar cu 55 de pasageri şi doi şoferi, toţi de naţionalitate ucrainiană, s-a

Grupul Monsson, în spatele căruia se află omul de afaceri Emanuel Muntmark, cel care a avut un rol semnificativ în lansarea industriei eoliene pe plan local, are 2.000 MW, echivalentul în capacitate a circa trei reactoare de la Cernavodă, în

Rata de incidență de 7,49 înregistrată în Timișoara, care de luni va intra în carantină pentru două săptămâni, a determinat autoritățile să ia măsuri în privința accelerării vaccinării în municipiu. Conform autorităților locale,

Farul a remizat cu CSM Slatina, scor 1-1, în etapa 18 din Liga 2. Constănțenii au avut un gol anulat, motiv pentru care au criticat dur arbitrajul. Antrenorul Ianis Zicu (37 de ani) a acuzat o conspirație împotriva echipei

Patronii de restaurante le cer autorităților să ia în calcul introducerea de certificate de vaccinare sau teste rapide anti-Covid pentru clienți. Reprezentații acestora vor, astfel, să se asigure că localurile vor putea fi deschise la capacitate

Un adolescent de 16 ani este programat sâmbătă pentru vaccinare, în Ploiești. Este cel mai tânăr român care se vaccinează, scrie Mediafax „Astăzi, la ora 18.00, are programare la vaccinare

FC Barcelona a învins Osasuna, scor 2-0, în runda #26 din La Liga, prin golurile marcate de Jordi Alba (31 de ani) și Ilaix Moriba (18 ani). Barcelona a ajuns la 10 victorii în ultimele 11 partide din La Liga și se află la două

O nouă tranşă de vaccinuri Pfizer/BioNTech, care constă în 224.640 de doze, va sosi luni, 8 martie, în România, a anunțat Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19. Dozele vor fi livrate pe cale

Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) anunţă că 45.184 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore. Numărul este în ușoară scădere faţă de sâmbătă, 6 martie,

Electrica (EL), distribuitor de energie electrică ale cărui acţiuni intră în structura indicelui principal BET, propune acţionarilor pentru AGA din 28 aprilie 2021 un dividend brut de 0,73 lei pe acţiune, echivalentul unui randament de

Berbec Săptămâna aceasta este despre alegeri. Începi să analizezi mai atent ce îți dorești cu adevărat de la viitor și ce opțiuni ai, pentru a face o alegere inspirată. În plus, înveți să discuți

România ocupă locul opt în clasamentul ţărilor membre ale Uniunii Europene cu cel mai mare număr al femeilor în poziţii de management, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de

Am rămas pe limbă cu o întrebare de dinainte de pandemie. Dacă economia României a arătat că poate să crească în cel mai alert ritm din Uniunea Europeană, de ce a fost nesustenabilă

Rangers a cucerit titlul cu numărul 55 în Scoția, primul după 10 ani de secetă pentru cea mai titrată echipă din competiția internă. După câștigarea campionatului, formația pregătită de Steven Gerrard și-a asigurat calificarea în Liga

O familie întreagă din localitatea Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea s-a intoxicat cu monoxid de carbon după o defecțiune a instalației de încălzire. O fată de 14 ani a murit, conform surselor Realitatea

Porţelanul îşi trăieşte o a doua tinereţe, apetitul pentru acest material supranumit în trecut aurul alb a renăscut, în special în mediul virtual şi pe reţelele sociale, unde ceşti şi farfurii stau lângă bibelouri, vaze şi bijuterii din

Un accident de muncă în care a fost implicat un muncitor al firmei care execută lucrări pe Drumul Expres Craiova - Piteşti s-a înregistrat luni, 8 martie

Ministrul educaţiei, Sorin Cîmpeanu, spune că în perioada următoare va emite ordinul în baza căruia se vor organiza evaluările pentru clasele a doua, a patra şi a şasea, ordin care va conține datele şi condiţiile de organizare a

Înainte de a deveni cosmonaut, Vladimir Mikhaylovich Komarov era doar un băiat cu o mare pasiune pentru zbor. Născut în Moscova, pe 16 martie 1927, a fost de mic interesat de aviaţie, iar la 15 ani era deja înrolat în Forţele Aviatice