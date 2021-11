Elis Armeanca, în continuare devastat după după decesul mamei sale. “Este greu să acceptăm!” + Cine i-a fost alături în momentele grele 03.11.2021

Elis Armeanca este, în continuare, devastat după ce și-a pierdut mama, în luna iulie. În cel mai recent interviu, artistul a făcut dezvăluiri dureroase despre tragedie, mărturisind, totodată, cine i-a fost alături în momentele grele.

Campionatul European de Handbal Feminin a ajuns la finalul Grupelor Principale! În urma rezultatelor înregistrate, s-a aflat programul semifinalelor! Rezultatele înregistrate ieri au fost cât se poate de logice, în nici unul dintre duelurile

Consiliul Naţional al Audiovizualului a amendat postul România TV, după ce Diana Şoşoacă, membru în Senatul României din partea AUR, şi Mădălin Ionescu, fost prezentator TV, au expus în direct mai multe conspiraţii despre pandemia de

Potrivit Constituţiei, art. 63 (al. 3), Parlamentul nou ales se întruneşte, la convocarea preşedintelui României, în cel mult 20 de zile de la alegeri. Preşedintele a convocat parlamentul pe 21 decembrie. Acest nou parlament trebuie să dea votul

Efortul de conservare care are loc constat în Europa a făcut ca zimbrii să părăsească lista speciilor vulnerabile. Mai mult de 100 de exemplare trăiesc acum în sălbăticie în trei zone diferite ale României: Parcul Natural Vânători Neamț,

Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că social-democrații au o pondere de aproximativ 35%, iar aceasta nu poate fi ignorată. „Ceea ce luăm în calcul tot timpul este să

Incident grav la Dej după ce un bărbat a căzut de pe un bloc, anunță

Nutriţionistul Gianluca Mech explică de ce avem tendinţa de a mânca mai mult pe timpul iernii şi ce soluţii există pentru această

Sărbătorile de iarnă se apropie şi, o dată cu ele, bucuria Crăciunului ne învăluie pe toţi. Chiar dacă urmează această perioadă aglomerată – cadouri, curăţenie în casă și cumpărături, masa de Crăciun este una dintre […] The

Consilierul local PSD Laurenţiu Alin Diaconescu, fost candidat la Primăria Băileşti la alegerile locale din 27 septembrie 2020, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Craiova la 3 ani şi 4 luni de închisoare pentru trafic de droguri de mare

Jeremy Bulloch, actorul care a dat viață personajului Boba Fett din filmul “Star Wars”, a încetat din viață la vârsta de 75 de ani. Vestea morții sale a căzut ca un trăsnet în sufletele rudelor, […] The post Jeremy Bulloch a murit la

Pe plajele din Năvodari şi Mamaia există aproximativ 130 de beach-baruri amplasate pe plaje, construcţii ce trebuie îndepărate pentru implementarea unui proiect în valoare totală de un miliard de

Implementarea iniţiativelor legislative recente, aprobate de Parlament, ameninţă serios stabilitatea macroeconomică şi financiară a Republicii Moldova, care este deja afectată sever de pandemia COVID-19. Opinia a fost exprimată de Rodgers

Autoritățile din SUA au anunțat o anomalie la două seturi de vaccinuri anti-Covid-19 produse de compania americană Pfizer. Temperatura a scăzut la minus 92 de grade Celsius. Autoritățile și compania încearcă să stabilească dacă cea anomalie

În cel mai rău moment, când SUA sunt mai vulnerabile ca oricând, reţelele informatice ale guvernului federal şi ale unor corporaţii americane au fost compromise de o naţiune străină, şi este necesar să înţelegem dimensiunile şi

A nins ca-n povești în Japonia. Mii de case au rămas izolate și cele din zona de munte au rămas fără curent electric. Nămeții au depășit doi metri după căderile abundente de zăpadă, relatează Realitatea

Copreşedintele AUR, George Simion, a anunţat sâmbătă, că nu va fi validat mandatul de parlamentar pentru Francisc Tobă, precizând că aceasta a fost o decizie grea, care ar putea afecta partidul, dar că a considerat că este mai important să

Proiectul SUCCES 2020 al Universităţii Naționale de Muzică București a fost finalizat în luna decembrie 2020, integrând pentru prima dată în mod consistent aspectul online în ambele sale

Deși se părea că Ministerul Muncii va ajunge la USR Plus, se pare că partidul lui Dan Barna și Dacian Cioloș rămâne cu 6 ministere, nu cu 7, de pe lista pentru alianța celor doi lipsind ministerul condus

Al Rayyan, unul dintre stadioanele din Qatar care vor găzdui meciuri la Cupa Mondială din 2022, a fost inaugurat vineri. Cupa Mondială din 2022 se va desfășura între 21 noiembrie și 18 decembrie 2022. Vineri, pe 18 decembrie, chiar de ziua

Benny Adegbuyi (35 de ani) l-a învins pe Badr Hari (36 de ani), prin KO tehnic, în runda 3 din main event-ul din gala Glory 76, iar acum are șansa să lupte pentru titlul mondial la categoria grea. Benny Adegbuyi l-a făcut KO pe Badr Hari în Glory