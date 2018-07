Elicopter SMURD, solicitat în urma unui accident cu cinci victime! Una dintre ele este încarcerată 28.07.2018

28.07.2018 Elicopter SMURD, solicitat în urma unui accident cu cinci victime! Una dintre ele este încarcerată Cinci persoane au fost rănite sâmbătă, după ce mașina în care se aflau a intrat într-un cap de pod, în localitatea mureșeană Gornești. La fața locului se deplasează și un elicopter SMURD, circulația fiind blocată. (Reduceri mari la



Elicopter SMURD, solicitat în urma unui accident cu cinci victime! Una dintre ele este încarcerată

Cinci persoane au fost rănite sâmbătă, după ce mașina în care se aflau a intrat într-un cap de pod, în localitatea mureșeană Gornești. La fața locului se deplasează și un elicopter SMURD, circulația fiind blocată. (Reduceri mari la jocuri PC) Potrivit Poliției Mureș, șoferul mașinii a ieșit de pe șosea și a intrat într-un cap […] The post Elicopter SMURD, solicitat în urma unui accident cu cinci victime! Una dintre ele este încarcerată appeared first on Cancan.ro.

Elicopter SMURD, solicitat în urma unui accident cu cinci victime! Una dintre ele este încarcerată

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a anunţat vineri că va merge la sfârşitul lunii iulie la Washington pentru a discuta cu preşedintele american Donald Trump despre disputa comercială dintre

Actriţa americană Susan Sarandon a fost arestată timp de "câteva ore" după marşul femeilor la Washington împotriva politicilor migratorii ale preşedintelui SUA, Donald Trump, au declarat vineri pentru EFE

Muribunzii se gândesc la foarte multe lucruri, în ultimele clipe de viaţă. De la teamă până la regrete, oamenii de pe patul de moarte fac destăinuiri importante în faţa apropiaţilor. Citește mai

Preşedintele Klaus Iohannis a prezentat, la finalul reuniunii Consiliului European din 28-29 iunie, care au fost principalele mesaje pe care le-a transmis liderilor UE. Citește mai

Prezent, vineri seara, la recepţia organizată la Ambasada SUA, preşedintele Klaus Iohannis a lansat un atac extrem de dur la adresa Puterii. "Guvernul să respecte statul de drept!", a spus Iohannis. Citește mai

Klaus Iohannis nu este atât de pesimist cu privire la relația cu SUA, precum este Donald Tusk, presedintele Consiliului European! Preşedintele României spune că el a militat pentru întărirea legăturii transatlantice,

Sentimentele ascunse ajung să-i facă pe nativi să-şi dorească să evadeze din relaţie, să meagă acolo unde pot începe de la zero şi unde speră să fie mai bine înţelese. Află care sunt cele 4 zodii predispuse la

Fostul vicepremier Gabriel Oprea afirmă, referindu-se la fotografia controversată în care apare dând mâna cu fostul preşedinte SUA Barack Obama, că a primit-o de la echipa care a mers în vizita în

Marele Premiul de Fomula 1 al Austriei 2018. Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a dominat şi a doua sesiune de antrenamente libere în vederea Marelui Premiu de Formula 1 al Austriei 2018, a 9-a etapă a Campionatului Mondial. Hamilton a fost

Veștile bune continuă să vină de la Campionatul European de judo pentru cadeți de la Sarajevo! Citește mai

Aruncă o privire către aceste trei semne zodiacale pentru a afla dacă persoana cu care ai probleme e una dintre cele de la care nu vei obţine niciodată iertarea. Citește mai

Pe piata exista o sumedenie de medicamente care promit regenerarea hepatica, dar multe dintre ele pot da reactii adverse, sunt si scumpe si contin chimicale. Citește mai

Guvernul României nu respectă pe deplin minimum de standarde pentru eliminarea traficului de persoane, dar face eforturi în direcţia bună, arată Raportul Departamentului de Stat al SUA privind situaţia traficului de persoane

Hotelul de patru stele Internaţional din Sinaia, la care deţine acţiuni familia fostului preşedinte al ASF Dan Radu Ruşanu, a operat în primele şase luni din acest an cu venituri mai mari cu 7% faţă de perioada similară a anului trecut şi cu

Splendoarea unora dintre ele se poate vedea cel mai bine de la mare înălţime (cum este cazul enigmaticului „Ochi al Saharei”), altele pot fi atinse fără oprelişti („Pietrele Moeraki” din Tasmania), iar altele sunt urmarea spectaculoasă a

Cercetătorii din Boston au creat un "supercomputer" despre care au spus că ar fi capabil să prezică moartea unei persoane. Medicii de la Beth Israel Deaconess Medical Center din Boston au conectat

Un tânăr de 30 de ani a fost împuşcat noaptea trecută, 30 iunie, într-un apartament din sectorul Buiucani al Chişinăului. La faţa locului, oamenii legii au depistat pistolul, deţinut legal de către

Cea de-a patra ediţie a Balcaniadei de Geografie s-a desfăşurat în această săptămână în capitala Moldovei. Au fost prezenţi zeci de elevi şi

Şi anul trecut, bancnotele româneşti au continuat să fie falsificate, iar cele mai multe au fost descoperite abia când se aflau în circulaţie. Însă toate bancnotele au elemente de siguranţă, în funcţie de care pot fi

Persoana care a condus sub influenţa alcoolului, producând un accident rutier în urma căruia două persoane au decedat, a fost reţinută de