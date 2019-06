Elena Udrea este însărcinată din nou?! Adrian Alexandrov dă din casă 21.06.2019

21.06.2019 Elena Udrea este însărcinată din nou?! Adrian Alexandrov dă din casă Elena Udrea și Adrian Alexandrov mai vor un copil! Iar asta s-ar putea întâmpla cât de curând, dacă nu cumva fosta blondă de la Cotroceni ar fi chiar însărcinată. Adrian dezvăluia, recent, că el și Elena își doresc o familie mare.



Elena Udrea este însărcinată din nou?! Adrian Alexandrov dă din casă

Elena Udrea și Adrian Alexandrov mai vor un copil! Iar asta s-ar putea întâmpla cât de curând, dacă nu cumva fosta blondă de la Cotroceni ar fi chiar însărcinată. Adrian dezvăluia, recent, că el și Elena își doresc o familie mare. Afaceristul a povestit și despre nuntă și botez, evenimente pe care le-ar vrea acasă, […] The post Elena Udrea este însărcinată din nou?! Adrian Alexandrov dă din casă appeared first on Cancan.ro.

Elena Udrea este însărcinată din nou?! Adrian Alexandrov dă din casă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu o va înfrunta pe Katerina Kozlova (Ucraina) în ultima rundă a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii

Românii consumă cel mai des vinuri roşii pe care le achiziţionează cu preponderenţă din supermarketuri şi pentru care sunt dispuşi să plătească între 30 şi 49 de lei, potrivit unui studiu realizat de Revino.ro şi CrameRomania.ro pe un

Magistrații au hotărât, luni, ca Eveline Cismaru, hackeriţa în vârstă de 29 de ani care a spart sistemul de securitate al Poliției din Washington, să nu fie extrădată în SUA. De asemenea, a fost anulat mandatul de arestare provizorie în

Dacia a prezentat la Salonul Auto de la Geneva modelul Dacia Duster Ultimate, dar, între timp, inginerii francezi şi cei de la Mioveni au dezvoltat şi varianta Dacia Duster X-Plore. Galeria Foto. Citește mai

Revolta pentru lipsa de autostrăzi și starea drumurilor din România se întinde chiar și în interiorul PSD. Citește mai

Sorana Cîrstea şi Ana Bogdan au fost eliminate de la turneul de tenis de la Miami. Citește mai

Premierul Marii Britanii, Theresa May, roagă Uniunea Europeană să amâne Brexitul deoarece Regatul Unit trece printr-o

Sâmbătă, 23 martie, la Constanţa se organizează „Marşul pentru viaţă”, acţiune prin care se urmăreşte sensibilizarea întregii societăţi în privinţa avortului şi a efectelor negative ale acestuia asupra familiei şi

Un român la trei minute. 20 de români pe oră. 200.000 de români pe an. Aceasta este dimensiunea crizei prin care trece România astăzi, cea mai gravă din ultimii 30 de ani. Singurul răspuns moral la situaţia de faţă este unitatea în faţa

După o intervenţie chirurgicală radicală pentru tratarea cancerului de colon, mulţi pacienţi sunt nevoiţi să poarte o stomă, pentru care au nevoie de îngrijiri speciale. Cine le va putea oferi acestora ajutorul de care au nevoie aflăm de la

Sosul cu usturoi KFC va putea fi găsit permanent în toate magazinele din ţară ale unui mare retailer. Anul trecut, acest produs a fost introdus în magazinele

Experţii au stabilit că bărbatul nu a avut nicio reacţie la apropierea de trecerea de pietoni, pe fondul consumului de alcool, intrând în plin cu bicicleta într-o bătrână de 89 de ani, care s-a prăbuşit pe carosabil, lovindu-se puternic la

Un birou al Comisiei Europene din Bruxelles precum şi clădirile din apropiere se află sub incidenţa unei ameninţări cu bombă iar 40 de persoane au fost evacuate, scrie The Brussels

Senatorul PSD Şerban Nicolae a declarat că România „s-a cam grăbit” când a aderat la Parchetul European (EPPO), susţinând că ţara noastră nu trebuia să se înscrie, ci doar să păstreze o colaborare. Afirmaţia acestui vine în contextul

Şase tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 27 de ani, toţi din comuna Vlădeni, au fost surprinşi în flagrant de către poliţişti, în timp ce încercau să fure componente ale unui sistemde

Papa Francis a autorizat marţi, 19 martie, promulgarea decretului care va permite beatificarea la Blaj, în 2 iunie 2019, a şapte episcopi greco-catolici care au murit în închisorile

Asociaţiile de pacienţi au cerut marţi, la o dezbatere publică, includerea cât mai rapid pe lista de medicamente compensate şi gratuite de noi molecule necesare tratamentului pacienţilor cu boli precum

Un incident revoltător a avut loc, astăzi, într-un tramvai care circulă pe linia 32, în Bucureşti. Un controlor a lovit o tânără, după ce fata a început să-l filmeze cu telefonul mobil. Tânăra de

Comisia anti-tortură a Consiliului Europei a dat publicităţii un raport referitor la România în care critică abuzurile asupra deţinuţilor comise de gardieni, violenţa din penitenciare dar şi

Sînziana Pardhan, Country Head, P3 România, unul dintre cei mai mari dezvoltatori de spaţii logistice şi industriale, spune că este optimistă pentru evoluţia pieţei din România în 2018, dar are un optimism moderat pentru că, cel mai probabil,