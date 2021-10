Elena Gheorghe, declaraţii neaşteptate. Cu ce probleme se confruntă familia artistei 21.10.2021

Elena Gheorghe, declaraţii neaşteptate. Cu ce probleme se confruntă familia artistei

Elena Gheorghe trece prin momente extrem de dificile. Artista a transmis recent un mesaj care a reuşit să îi îngrijoreze pe fanii săi. Cântăreaţa le-a explicat admiratorilor de ce nu a mai fost prezentă în […] The post Elena Gheorghe, declaraţii neaşteptate. Cu ce probleme se confruntă familia artistei appeared first on Cancan.

Soufflet Agro România, care se ocupă de comer­cializarea cerealelor şi a seminţelor şi deţine trei silo­zuri proprii, parte a grupului francez Soufflet, a realizat anul trecut o cifră de afaceri de peste 362 mil. lei (76,4 mil. euro), în

Ioana Voicu, prezentatoarea de la Stirile, si-a aratat cei 15 ani de studii si talentul mostenit in direct la Aleph News, unde a cantat “Desteapta-te, romane”. Nepoata marelui violonist Ion Voicu a transmis #recunostinta si […] The post Ioana

Un bărbat a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat judecătorului fiind acuzat că a omorât o bătrână. Incidentul s-a produs în orașul Buftea, iar victima este o femeie de 83 de

Un nou episod tragic al apocalipsei retailului din Marea Britanie, colapsul grupului Arcadia marchează sfârşitul domniei lui Philip Green ca rege al magazinelor de bulevard, scrie

Matematic campion mondial şi în acest sezon de Formula 1, britanicul Lewis Hamilton s-a autoizolat după ce ieșit pozitiv la testul COVID-19 după Marele Premiu din Bahrain, a informat Federația Internațională de Automobilism. Pilotul echipei

Echipa lui Cosmin Olăroiu (51 de ani), Jiangsu Suning, a reușit să învingă Kunshan (2-0) în sferturile Cupei Chinei și s-a calificat în runda următoare. Cosmin Olăroiu a reușit o nouă performanță extraordinară în China. Jiangsu Suning s-a

La doar o oră de la deschiderea şedinţei de tranzacţionare de miercuri, 2 decembrie 2020, valoarea tranzacţiilor pe segmentul de acţiuni este de 32 milioane de lei, ceea ce arată faptul că investitorii se întorc cu apetit ridicat de

Australian Open, primul turneul de Grand Slam al anului viitor, va începe pe 8 februarie, cu 3 săptămâni mai târziu decât se aștepta inițial. Australian Open era programat să debuteze la Melbourne pe 18 ianuarie;Câștigătorii Australian Open

Producătorul de carne de pasăre Safir, care deţine brandurile Deliciosul de Vaslui, Zdravăn Moldovenesc şi Fomică, a raportat pentru 2019 o cifră de afaceri de peste 170 mil. lei (35,9 mil. euro), în creştere cu aproximativ 6% faţă de anul

Băncile înseamnă, în zilele noastre, informatică şi oa­meni, iar tehnologia nu este un scop în sine, ci o platformă care facilitează interacţiunile umane, aşa că viitorul va fi al ce­lor care au o înţelegere foarte bună a tehnologiei, a

eMAG va investi 3 milioane de lei într-un program destinat magazinelor offline, pentru a le ajuta să îşi digitalizeze

Românii care vor să ajungă în Croaţia trebuie să prezinte un test molecular (PCR) cu rezultat negativ pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2. Noile măsuri sunt în vigoare până la data de 15 decembrie, informează Agerpres, care citează

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) acordă un împrumut de până la 5 mil. euro companiei de apă şi canalizare Raja Constanţa în vederea asigurării activităţii în contextul crizei cauzată de pandemia

Pe parcursul lunii octombrie din 2020, numărul de investitori în fonduri deschise de investiţii s-a majorat cu aproape 6.000 de persoane, la circa 341.580 şi a atins astfel cel mai ridicat nivel din februarie încoace, arată calculele făcute de ZF

de Gigi Stancu, Superbet Primul weekend al iernii aduce frig și ne îndeamnă să stăm în case, mai puțin duminică, zi în care trebuie să votăm! Într-un astfel de context, imaginația este cea care ne scoate din rutină și care ne poartă

Judeţul Constanţa continuă să înregistreze cea mai mare rată de infectare din ţară, 7,04 persoane la mia de locuitori, în uşoară scădere faţă de ziua de joi, 3 decembrie. Judeţul Ilfov scade la 7,01 de la 7,12, în timp ce în București

Meciul de fotbal FC Viitorul - FC Hermannstadt, din etapa a 12-a a Ligii I, a fost amânat după ce mai multe persoane din echipa din Sibiu s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2. Partida trebuia să se dispute

Cu circa 70% a scăzut trafi­cul de călători din staţia de metrou Aurel Vlaicu în­tre 1 octombrie şi 15 no­iem­brie 2020 faţă de ace­eaşi perioadă a anului trecut, arată da­tele furnizate de Metrorex la solici­ta­rea

Răzvan Tomescu, comentator la Telekom Sport și Radio România Actualități, a murit noaptea trecută, fiind răpus de coronavirus la Spitalul Universitar (Municipal) din Bucureşti. Fost poloist

FCSB se orientează din nou spre Academica Clinceni și-i curtează pe bulgari: Georgi Pashov (30 de ani) - fundaș dreapta și Tsvetelin Chunchukov (25) - atacant. Ambii sunt sub contract cu Clinceni, nu pot fi luați gratis. Becali pregătește partea