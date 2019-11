Elena Gheorghe are probleme cu bona: ”Îmi mai trebuie una, nu mă descurc!” 07.11.2019

Elena Gheorghe are probleme cu bona celor doi copii ai săi, Nicholas (8 ani) și Amelie (2 ani), care și-a rupt piciorul. Astfel, artista este îngrijorată și spune că obligatoriu trebuie să mai angajeze o bonă. ”Doamna Ana și-a rupt piciorul. Noi suntem dependenți de ea. Ne-a crescut și pe noi. Mulți cred că să […] The post Elena Gheorghe are probleme cu bona: ”Îmi mai trebuie una, nu mă descurc!” appeared first on Cancan.ro.

Fotbalistul Gabriel Tamaş a fost plasat sub control judiciar şi va fi în arest la domiciliu în următoarele zile, potrivit GSP. Presa israeliană scrie că un fotbalist al clubului Hapoel Haifa a fost

Primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu, a declarat, miercuri, că acţiunea de "ghilotinare" a cablurilor aeriene de comunicaţii a fost benefică pentru oraş, în timp ce OPC Timiş îi cere primarului

Totul in ziua de astazi se realizeaza foarte simplu si rapid datorita evolutiei internetului, inclusiv cand vine vorba despre locuri de munca, care si acestea se pot gasi foarte usor prin intermediul site-urilor

Ministerul Finanţelor a ieşit să se împrumute pe pieţele externe, prin trei emisiuni de obligaţiuni cu maturităţile la 7 ani, 15 ani şi 30 de

Antreprenorii debutanţi au înfiinţat din 2011 până la finalul lunii februarie 2019, 46.973 firme de tip SRL-D, 2011 fiind anul în care s-a lansat pe piaţa locală acest tip de afacere ca urmare a unui program naţional de finanţare a

Există bărbaţi care, pentru a cuceri o femeie, se străduiesc să găsească cele mai bune rime pe care să le adune în poezii, să aleagă cele mai bune filme şi melodii, să facă cele mai extravagante cadouri care le-ar putea aduce atenţia la

„Dacă în România un curier câştigă 3.000 de lei net (640 de euro) cu bonusuri incluse, în Germania salariul ajunge la 2.000 de

Situație fără precedent în Israel. Eurovision 2019, programat să aibă loc la Tel Aviv în perioada 14-18 mai, ar putea fi anulat, din cauza atacurilor cu rachete şi problemelor legate de securitate. Reprezentanţi oficiali ai Uniunii Europene de

Regizorul și muzicianul sârb a fost prins pe Aeroportul Băneasa cu 25 de cartușe 9 milimetri, în 2015. Procesul s-a încheiat acum, pe 22 martie, la 4 ani de la incident. Abia săptămâna trecută, vineri, 22 martie, Judecătoria Buftea a

În mai multe localităţi din Mehedinţi, o simplă adiere de vânt face ca aerul să fie irespirabil. Mai exact, ridică un nor de cenușă de cărbune şi zgură de la Termocentrala de la Halânga, aflată în faliment, şi îl poartă pe o arie de

Simona Halep (locul 3 WTA) se regăsește printre jucătoarele care au confirmat prezența la turneul de la Madrid, din perioada 3-12 mai. Citește mai

Vicepreședintele SUA, Mike Pence, a declarat că oamenii vor reveni pe Lună în cinci ani, promițând că vor atinge obiectivul prin toate mijloacele necesare. Şi chiar pe Marte vor ajunge astronauţii

Doi bărbaţi, de 41 şi 44 de ani, s-au ales cu o amendă usturătoare, iar tot peştele pe care îl scoseseră la vânzare în condiţii improprii a fost

Rafael Henzel, jurnalistul care a supravieţuit tragediei care a lovit Chapecoense în 2016, a murit ca urmare a unui stop cardiac survenit în timp ce juca fotbal cu

Un fost ministru din echipa premierului rus în exerciţiu Dmitri Medvedev a fost arestat marţi seara pentru o deturnare uriaşă de fonduri, a anunţat Comitetul rus de

Salvatorii de la ISU deschid larg porţile pe 1 aprilie şi aşteaptă vizitatori. Manifestarea Ziua Porţilor deschise, prilejuită de sărbătorirea Zilei Inspectoratului Barbu Ştirbei include o serie de

Compania chineză Xiaomi a făcut o demonstraţie de încărcare a unui smartphone cu o baterie de 4000 mAh cu un încărcător de 100 W, potrivit The Next

Teodora I. (18 ani), elevă la un colegiu de prestigiu din Ploieşti, a fost arestată preventiv, pentru tentativă de omor. Tânăra liceancă este acuzată că a vrut să-şi omoare o prietenă cu care locuia împreună într-un apartament

UDMR a depus miercuri, la Biroul Electoral Central, lista de candidaţi pentru alegerile europarlamentare din luna mai. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că a predat la BEC lista cu peste 300.000

Întâlnirea preşedintelui Klaus Iohannis cu reprezentanţi ai autorităţii judecătoreşti şi ai asociaţiilor profesionale ale magistraţilor pe tema situaţiei actuale din sistemul judiciar a început, miercuri,