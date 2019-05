Ele sunt cele 6 cupluri de la Dragoste fără secrete, cel mai nou show de televiziune din România 20.05.2019

20.05.2019 Ele sunt cele 6 cupluri de la Dragoste fără secrete, cel mai nou show de televiziune din România Asearã a avut premiera cea mai nouã producţie Antena Stars, “Dragoste fãrã secrete”, emisiune ce va putea fi urmărită în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 12:00 şi seara, de la 18:45. Gazda emisiunii, actriţa Iuliana Călinescu,



Ele sunt cele 6 cupluri de la Dragoste fără secrete, cel mai nou show de televiziune din România

Asearã a avut premiera cea mai nouã producţie Antena Stars, “Dragoste fãrã secrete”, emisiune ce va putea fi urmărită în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 12:00 şi seara, de la 18:45. Gazda emisiunii, actriţa Iuliana Călinescu, le va fi alături telespectatorilor, dar şi concurenţilor, zi de zi, iar sâmbăta, de la […] The post Ele sunt cele 6 cupluri de la Dragoste fără secrete, cel mai nou show de televiziune din România appeared first on Cancan.ro.

Ele sunt cele 6 cupluri de la Dragoste fără secrete, cel mai nou show de televiziune din România

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Acţionarii Electrica, inclusiv reprezentanţi ai Ministerului Economiei (care deţin capitalul majoritar de 48,7% din acţiuni) vor vota la 25 aprilie majorarea remuneraţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi al directorilor companiei, sume

Pesta Porcină Africană (PPA) evoluează în 258 de localităţi din 19 judeţe, cu un număr de 993 de focare. În alte 3 judeţe există doar cazuri la mistreţi, a transmis, vineri, Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa

Traian Ogâgău, primarul oraşului Sîngeorz-Bai, vrea să îi stimuleze pe cetăţenii localităţii conduse să îşi plătească dările la timp. În acest sens, edilul a organizat o tombolă, în urma căreia trei contribuabili vor merge acasă cu

Mai mulţi şoferi care au circulat între orele 15.00 şi 15.30 pe E 583, un drum european pe care mor sau sunt accidentate anual zeci de persoane în accidente rutiere, s-au alăturat protestului

Australianul Brenton Tarrant, autorul atacului din Noua Zeelandă, este bolnav psihic in stare gravă, a declarat pentru “Adevărul” Liviu Chesnoiu, psiholog

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan spune că programul cu care reprezentanţii PSD merg în Parlamentul European este de apărare a “infractorului Liviu Dragnea” şi că nu poate exista o cooperare între europarlamentarii PNL şi cei

Secretarul general al PPE, Antonio Lopez, a cerut vineri Guvernului de la Bucureşti să sprijine "societatea civilă, profesioniştii", respectiv candidatura Laurei Codruţa Kovesi la funcţia de procuror-şef

Preşedintele Klaus Iohannis a criticat vineri faptul că legea bugetului de stat pe 2019 nu a fost reexaminată de Parlament, ajungând la promulgare neschimbată, şi a acuzat PSD de rea voinţă. "PSD a picat

Aproximativ 77% dintre români şi-au planificat o excursie de weekend în România în perioada martie - aprilie 2019, iar bugetul minim de persoană este de 500 lei pentru cazare, transport şi mese, conform

Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, preşedinte al Senatului, a declarat, vineri, la Galaţi că Ordonanţa 114 "este în chinurile refacerii", în sensul că se lucrează la modificarea acesteia, forma

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, preşedintele Senatului, a declarat, vineri, la Galaţi, referindu-se la protestul de 15 minute organizat pentru a atrage atenţia asupra lipsei autostrăzilor din

Fosta iubită a lui Neymar, Bruna Marquezine, a apărut cu o bluză transparentă la carnavalul de la Rio. Frumoasa actriță braziliană a dezvăluit detalii picante din viața sa: a făcut dragoste într-o mașină, a întreținut

Victor Angelescu, patronul Rapidului, a recunoscut la GSP LIVE că nu a fost rapidist de mic, însă spune că n-ar fi investit niciodată la CSA Steaua dacă cineva i-ar fi cerut acest lucru. „Sunt obsedat de fotbal, mă uit la foarte

Azi, la Nyon, a avut loc tragerea la sorți pentru sferturile și semifinalele UEFA Champions League. (Detalii AICI) Barcelona și Manchester United se vor duela în sferturi, acesta fiind cel mai tare meci din această fază a competiției.

Gaz Metan și Dinamo joacă duminică, de la ora 17:30, în derby de play-out, acesta fiind duelul cu cele mai multe întâlniri directe. De la Derby de România, cu FCSB, la „Clasicul” Dinamo - Gaz Metan. Cum

Fostul mare fotbalist francez Christian Karembeu a anunţat, vineri, la prezentarea trofeului EURO 2020 pe Arena Naţională, că tragerea la sorţi a grupelor turneului final va avea loc la Bucureşti, în data de 30 noiembrie 2019. Evenimentul va fi

Învinsă în tur în Franța de Rennes cu 3-1, Arsenal și-a arătat clasa la Londra câștigând pe „Emirates” cu scorul de 3-0 duelul. „Tunarii” au reușit astfel să se califice în sferturile de finală ale Europa League, urmând ca astăzi

Un video amuzant dintr-o pădure din România, aflată încă sub imperiul iernii, s-a viralizat rapid pe Facebook. Citește mai

Preşedintele Klaus Iohannis ar fi început să lucreze la strategia pentru declanşarea unui referendum pe justiţie în ziua alegerilor europarlamentare, au declarat pentru G4Media.ro surse apropiate

Cele mai importante criterii după care îşi aleg românii restaurantele sunt, în ordinea importanţei, următoarele: diversitatea ofertei, gustul şi calitatea produselor şi accesul la