El este milionarul care a ”bătut palma” pentru 2,3 mil. € cu fostul premier al Moldovei! 06.03.2020

06.03.2020 El este milionarul care a ”bătut palma” pentru 2,3 mil. € cu fostul premier al Moldovei! Omul de afaceri care i-a plătit fostului premier al Moldovei peste două milioane de euro pentru a cumpăra o râvnită proprietate din centrul Iașului, situată la câțiva metri de Palatul Culturii, este Cristin Zămoșteanu. Prolific dezvoltator



El este milionarul care a ”bătut palma” pentru 2,3 mil. € cu fostul premier al Moldovei!

Omul de afaceri care i-a plătit fostului premier al Moldovei peste două milioane de euro pentru a cumpăra o râvnită proprietate din centrul Iașului, situată la câțiva metri de Palatul Culturii, este Cristin Zămoșteanu. Prolific dezvoltator imobiliar din Iași, Zămoșteanu s-a îmbogățit în doar câțiva ani. De la rang de vânzător de apartamente noi, a […] The post El este milionarul care a ”bătut palma” pentru 2,3 mil. € cu fostul premier al Moldovei! appeared first on Cancan.ro.

El este milionarul care a ”bătut palma” pentru 2,3 mil. € cu fostul premier al Moldovei!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Terenul contaminat de la Vadu va fi ecologizat de Rompetrol Rafinare. Compania afirmă că nu prezintă risc de extindere, inflitrare sau

Inspectoratul Naţional de Patrulare a dat startul unei campanii de atenţionare a şoferilor cu privire la oprirea, staţionarea sau parcarea în locurile nepermise. Din 22 aprilie, şoferii care se vor face vinovaţi de aceste încălcări vor fi

Forţele Navale Române organizează în perioada 5-13 aprilie cel mai mare exerciţiu multinaţional naval SEA SHIELD 19, în apele teritoriale ale României şi în apele internaţionale ale Mării

Reguli noi se aplică din acest an pentru persoanele fără venituri care nu se încadrează în categoria persoanelor asigurate fără plata contribuţiei de asigurări de sănătate. Pentru a dobândi calitatea de asigurat nu mai ai obligaţia să

Lunile călduroase aduc la spital anual câteva sute de pacienţi muşcaţi de căpuşe. În sezonul cald, cu precădere la începutul acestuia, căpuşele sunt în perioada de înmulţire şi devin mai agresive, spun

Acum şapte ani, Gheorghe Toader spunea că nu s-ar muta niciodată din Bădila. Trăia singur, printre ruinele unui sat părăsit în care el rămăsese şi primar, şi poliţist, şi ţăran. Azi, Gheorghe locuieşte în Marea Britanie, nu departe de

ALDE nu va onora invitația la consultări lansată azi de președintele Klaus Iohannis, a anunţat liderul partidului, Călin Popescu Tăriceanu, printr-un comunicat oficial. În contextul refuzului ALDE de a merge la consultările de la Cotroceni, este

Actorul Florin Călinescu a fost în culmea fericirii când pe scenă a apărut Alicia Bonita, o tânără dansatoare, în vârstă de 29 de ani, din Bucureşti. Aşadar, Florin a fost foarte încântat de evoluţia Aliciei încât nu a mai stat pe

Scandalul declanşat este despre cel mai scump spital din lume. Un club secret, format din politicieni din regiunea Stockholm, din birocraţi, din consultanţi privaţi care au manageriat acest proiect uriaş şi au dus înainte contractul în cea mai

Încă 43 de cazuri nou-confirmate de rujeolă au fost raportate în ultima săptămână, acestea fiind semnalate în şase judeţe şi în municipiul

Tainele bucătăriei pot fi învăţate de la vârste fragede. La British School of Bucharest (BSB) elevii sunt atraşi în interesanta poveste a gătitului şi îndrumaţi spre o alimentaţie

Catastrofele aviatice din Indonezia şi Etiopia, soldate cu sute de morţi, au un profund efect negativ, propagat pe termen lung, asupra producătorului Boeing: deşi anunţase că va majora producţia de avioane 737 MAX la 57 pe lună, începând din

Un grup de experţi în securitate internaţională, business şi IT din România - Intel4Patriam, a lansat online un clip animat anti-dezinformare, demersul făcând parte dintr-un proiect mai amplu pe această

În perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin intermediul structurilor de control de la nivel naţional, a demarat controalele tematice specifice, pentru a

Rapid și Făurei se întâlnesc într-un meci din Liga 3, Seria a-2a, de la ora 12:30. Partida va fi în direct la TV Digi Sport și liveSCORE pe GSP.ro. Live de la 12:30 » Rapid - Făurei Giuleștenii vor juca pe

Acum şapte ani, Gheorghe Toader spunea că nu s-ar muta niciodată din Bădila. Trăia singur, printre ruinele unui sat părăsit în care el rămăsese şi primar, şi poliţist, şi ţăran. Azi, Gheorghe locuieşte în Marea Britanie, nu departe de

ALDE nu va onora invitația la consultări lansată azi de președintele Klaus Iohannis, a anunţat liderul partidului, Călin Popescu Tăriceanu, printr-un comunicat oficial. În contextul refuzului ALDE de a merge la consultările de la Cotroceni, este

De cateva zile zvonurile conform carora Brigitte ar fi otravit-o pe Claudia Pavel au luat amploare, iar acum rezultatele analizelor au confirmat aceasta ipoteza. Imediat dupa iesirea din show, Claudia Pavel a acuzat stari de rau si a mers de urgenta la

Actorul Florin Călinescu a fost în culmea fericirii când pe scena de la „Românii au talent” a apărut Alicia Bonita, o tânără dansatoare, în vârstă de 29 de ani, din Bucureşti. Aşadar, Florin a fost foarte încântat de evoluţia Aliciei

Un inginer român a devenit celebru după ce a reuşit să realizeze primul automobil cu profil aerodinamic din lume. Cu toate acestea, Aurel Persu nu a vândut brevetul concernelor americane General Motors şi Ford, fiindcă aceşti giganţi din