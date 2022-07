El e portarul dorit de Dan Petrescu la CFR Cluj » Are 40 de meciuri jucate în Serie A 15.07.2022

15.07.2022 El e portarul dorit de Dan Petrescu la CFR Cluj » Are 40 de meciuri jucate în Serie A CFR este din nou în căutare de portar, după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor. Favorit să vină în Gruia este italianul Simone Scuffet (26 de ani). Clujenii continuă achizițiile, în ciuda situației economice precare.



El e portarul dorit de Dan Petrescu la CFR Cluj » Are 40 de meciuri jucate în Serie A

CFR este din nou în căutare de portar, după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor. Favorit să vină în Gruia este italianul Simone Scuffet (26 de ani). Clujenii continuă achizițiile, în ciuda situației economice precare. ...

El e portarul dorit de Dan Petrescu la CFR Cluj » Are 40 de meciuri jucate în Serie A

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Tudor Neamțiu Ștefan, un puști român de doar 16 ani, a fost cumpărat de Genoa, club care evoluează în Serie A. Tânărul este un produs al celor de la Hermannstadt. Michele Sbravati, un om important la academia genovezilor, a fost cel care

Medicul pediatru Mihai Craiu a explicat care sunt factorii de risc pentru copii ca să dezvolte forme severe de COVID-19 și care sunt simptomele ce ar trebui să îi alerteze pe părinți pentru a merge urgent la un

Delia Antal a pierdut lupta cu kilogramele în plus! În ciuda dietelor pe care le-a urmat de-a lungul timpului, se pare că actrița nu poate reveni la silueta dorită. Delia Antal este una dintre cele […] The post Delia Antal a pierdut lupta cu

Spitalele din Kabul au tratat zeci de persoane rănite în exploziile gemene

Horoscopul zilei de 29 august 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Săgetător se pun pe primul loc într-o situație ce ține de viața personală sau profesională.

Municipiul Bucureşti se află duminică pe primul loc la numărul de infectări cu noul coronavirus. Judeţul Timiş ocupă locul II, iar este pe locul al III-lea se află

USR-PLUS rămâne împărţit pe bisericuţe, formate pe vechea arhitectură a USR şi PLUS, la un an de la fuziune. Listele echipelor care candidează pentru şefia partidului sunt cele mai clare dovezi ale eşecului

Departe de lumea dezlănțuită a marilor festivaluri, populată cu sponsori, figuri publice sau politicieni, departe de centrul marilor orase, supraofertat în aceste zile din punct de vedere cultural, acolo, în

Când scriu rândurile de față, tămbălăul de la Cluj s-a încheiat. Încă de sâmbătă noapte, Șumudică a ajuns la București, iar CFR negociază cu Dan Petrescu preluarea echipei. Cu alte cuvinte, Neluțu Varga și-a încordat mușchii și nu

Actorul american Ed Asner, cunoscut pentru rolurile din „The Mary Tyler Moore Show”, „Lou Grant” şi „Grace & Frankie”, de şapte ori premiat cu Emmy, a murit la vârsta de 91 de

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții cu ajutorul cărora vom încerca să ne dublăm investiția. Vom miza 100% pe partide programate în cadrul turneului US Open. Vrei să ai zi de zi ponturi gratuite […] The post Biletul Zilei: Simona

Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 a anunţat luni, 30 august, că 10.655 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, aproape dublu față de ziua precedentă. Dintre persoanele

Guvernul a aprobat azi proiectul de ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Actul normativ aduce mai multe modificări legii

Real Madrid a rezolvat, în miez de noapte, transferul mijlocașului central Eduardo Camavinga, în vârstă de 18 ani. Rennes va primi 31 de milioane de euro, plus bonusuri, suma totală putând ajunge la 40 de milioane de euro. Refuzată de PSG

UEFA a comunicat brigada de arbitri de la meciul României de la Skopje, împotriva Macedoniei de Nord. Partida va fi condusă de Mateu Lahoz, „centralul” care a arbitrat ultima finală de Liga Campionilor. 8 septembrie: Macedonia de Nord

Horoscop toamnă 2021. Lunile septembrie, octombrie și noiembrie sunt o perioadă ideală pentru a face schimbări și planuri noi, în special pe plan profesional. Citește horoscopul toamnei 2021 și află dacă te numeri printre zodiile care vor fi

Senatoarea PNL Alina Gorghiu spune că trebuie deblocat proiectul desfiinţării SIIJ şi că „strategia permanentă de victimizare nu ţine loc de soluţii”. Afirmaţiile senatoarei vin în contextul în care Coaliţia de guvernare s-a blocat din

Inflaţia din Germania şi Spania atinge cele mai ridicate niveluri din ultimul deceniu. În principala economie europeană, inflaţia importată ajunge la 13,7%, cel mai rapid ritm de creştere din ultimii 40

Şcoala privată British School of Bucharest începe noul an şcolar cu 650 de elevi din peste 50 de naţionalităţi cu vârste între 2 şi 18 ani, după cum afirmă Ioana Pasca, head of marketing and events în cadrul unităţii private de

Sergio Busquets (33 de ani) și Jordi Alba (32) și-au mișcorat contractele, iar Barcelona a putut astfel să-l legitimeze în sfârșit pe Sergio Aguero (33), jucătorul venit în această vară de la Manchester City. De asemenea, cei doi lideri ai