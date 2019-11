El e ”bărbatul” cu care Anna Lesko a apărut de mână, la restaurant! 20.11.2019

20.11.2019 El e ”bărbatul” cu care Anna Lesko a apărut de mână, la restaurant! După opt ani de relație, timp în care a trăit o frumoasă poveste alături de DJ Vinnie, Anna Lesko a devenit o femeie liberă. Vedeta este mama unui băiețel căruia îi dedică în totalitate timpul. Atunci când nu se află pe scenă,



El e ”bărbatul” cu care Anna Lesko a apărut de mână, la restaurant!

După opt ani de relație, timp în care a trăit o frumoasă poveste alături de DJ Vinnie, Anna Lesko a devenit o femeie liberă. Vedeta este mama unui băiețel căruia îi dedică în totalitate timpul. Atunci când nu se află pe scenă, cântăreața este o mamă de ”nota 10”. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă […] The post El e ”bărbatul” cu care Anna Lesko a apărut de mână, la restaurant! appeared first on Cancan.ro.

El e ”bărbatul” cu care Anna Lesko a apărut de mână, la restaurant!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Horoscop Berbec. Nu te simţi deloc bine într-un anturaj în care nu se vorbeşte decât despre probleme, necazuri, lipsuri. Eşti într-o pasă sensibilă când astfel de subiecte te pot influenţa în

Presa sportivă israeliană scrie că fotbalistul român Gabriel Tamaş se simte foarte slăbit după ce a stat trei zile în închisoare. Tamaş va fi obligat să rămână până cel puţin duminică în

Siemens România, unul dintre cei mai mari furnizori de echipamente şi servicii pentru pieţe strategice cum ar fi energia, sănătatea sau transporturile, a ajuns anul trecut la o cifră de afaceri consolidată de peste un miliard de lei. În România,

Remiza de marţi din Norvegia (3-3) i-a enervat foarte tare pe fanii suedezi şi italieni, ce şi-au vărsat furia pe Robin Olsen (foto). Goalkeeperul Romei a fost ironizat şi criticat aspru pe reţelele de socializare, suporterii

Aproape să termine junioratul, jucătorul de tenis Cristian Filip Jianu, 17 ani, dispută primele turnee la seniori. Românul care a urcat până în semifinalele probelor se simplu și de dublu la Australian Open este în ”sferturi” la Tabarka

Dolarul american a crescut de la 4,2209 lei la 4,2312 lei și se apropie de cel mai mare nivel din 21 aprilie 2017, când a fost 4,2456 lei. Citește mai

<p>Toate ofertele Altex pot fi gasite accesand <a href="https://bit.ly/2OyrOtn" target="_blank">URMATORUL LINK.</a></p> <p>Altex are o saptamana intensa in promotii. Citește mai

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, a declarat că Washingtonul, prin intermediul ambasadorului Dereck J. Hogan, se implică în procesul de formare a unei majorităţi parlamentare la Chişinău, după ce în

Orădenii care îşi abandonează morţii la morgă vor fi sancţionaţi cu o amendă de 2.500 lei, conform unei hotărâri adoptate de Consiliul Local Oradea, decizia fiind luată după ce, doar în ultimele luni, trei defuncţi au fost înhumaţi pe

Medicii legişti şi anchetatorii au refăcut filmul unei crime oribile petrecute într-o casă din municipiul Piatra

IT Direct anunţă introducerea pe piaţă a gamei de PC-uri sub marca proprie ITD Custom Works, concepute pentru pasionaţii de jocuri, profesionişti şi iubitori de tehnologie în

Timişoara are anual sute de mii de turişti. O parte dintre aceştia ajung în oraş cu autocarele. Alţii vin cu maşinile personale sau cu avionul, dar sunt şi unii care vin cu trenul. Cei care circulă pe linia ferată au parte de o imagine de

Liderul PSD a declarat, joi, că plângerea penală pentru înaltă trădare împotriva preşedintelui Klaus Iohannis „este aproape gata” şi a precizat că „nimic nu este imposibil”, întrebat fiind dacă aceasta va fi depusă înainte de

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Lia Savonea, respinge orice asociere a imaginii justiţiei cu activitatea politică, poziţie pe care şi-o exprimă în urma întâlnirii avute, miercuri, cu

Executivul urmează să adopte vineri, printr-un memorandum, Codul de conduită al membrilor Guvernului. Proiectul de Cod stabileşte, între altele, că membrii Guvernului îşi exercită mandatul "în conformitate

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, susţine că meciul cu FC Hermannstadt este important deoarece formaţia sa se află acum la 3 puncte de poziţia a 7-a a clasamentului, dar şi la 2 de locul

Românii sunt codaşii Europei la igiena dentară: prea puţini folosesc în mod regulat pasta şi periuţa de dinţi, iar în cabinetele stomatologice ajung rar, împinşi de „durerea de măsele”, sau

Laura Codruța Kovesi a fost pusă, joi seară, sub control judiciar, de procurorii Secției de Investigare a Infracțunilor din Justiție. Fosta șefă DNA a stat la audieri timp de șase ore. Fosta șefă DNA

În direct la GSP Live, Romeo Pașcu (75 de ani), unul dintre capii Cooperativei din fotbalul românesc, a povestit varianta lui asupra unui caz șocant petrecut în prima ligă în 1985, înainte de un meci FC Bihor-Poli

Naționala U21 a României și-a stabilit programul pentru perioada EURO 2019. „Tricolorii” se reunesc pe 6 iunie la Buftea, iar a doua zi vor pleca în Italia pentru un cantonament de 8 zile. Pe 15 iunie, echipa se va caza în