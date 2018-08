Efectul dezastruos al pestei porcine: fermierii români cu animale sănătoase nu pot vinde porcii 13.08.2018

Unul dintre fermierii care s-a protejat de pesta porcină nu poate vinde animalele. Dumitru Bărbieru a lansat un apel disperat către premierul României, Ministerul Agriculturii, ANSVSA și mass-media după ce toate analizele au indicat că cei 1850 de porci de la DAB Zootehnica, județul Tulcea, sunt perfect sănătoși.

