Efectele majorării salariului minim pe economie. Numărul angajaţilor din economie se apropie de 5,1 milioane, cel mai mare număr de angajaţi din ultimii 23 de ani, în ciuda crizelor 24.09.2022

24.09.2022 Efectele majorării salariului minim pe economie. Numărul angajaţilor din economie se apropie de 5,1 milioane, cel mai mare număr de angajaţi din ultimii 23 de ani, în ciuda crizelor Numărul angajaţilor din economia locală a ajuns la 5,06 milioane de persoane în luna iulie a acestui an, cel mai mare număr de angajaţi din ultimii 23 de ani pentru care există date publice la Institutul Naţional de Statistică



Efectele majorării salariului minim pe economie. Numărul angajaţilor din economie se apropie de 5,1 milioane, cel mai mare număr de angajaţi din ultimii 23 de ani, în ciuda crizelor

Numărul angajaţilor din economia locală a ajuns la 5,06 milioane de persoane în luna iulie a acestui an, cel mai mare număr de angajaţi din ultimii 23 de ani pentru care există date publice la Institutul Naţional de Statistică (INS).

Efectele majorării salariului minim pe economie. Numărul angajaţilor din economie se apropie de 5,1 milioane, cel mai mare număr de angajaţi din ultimii 23 de ani, în ciuda crizelor

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Acțiunile naționalelor de juniori ale României au fost anulate din cauza pandemiei de coronavirus. Site-ul Federației Române de Fotbal anunță că naționalele de juniori nu vor mai disputa partidele amicale programate în luna noiembrie.

Cazul a fost făcut public luni, pe Facebook, de către preotul Valeriu Iulian Roșcan, paroh al bisericii din satul Dragosloveni, județul Vrancea, care este chiar nașul bărbatului mort de COVID, potrivit Hotnews. „Acest virus nenorocit mi-a

Republica Moldova a încheiat un contract cu Polonia pentru livrarea de gaze naturale, aceasta fiind prima dată când ţara fost sovietică apelează la un alt furnizor decât Rusia pe fondul continuării conflictului cu gigantul rus Gazprom, relatează

România a înregistrat recorduri ale vaccinării anti-COVID, peste 111.000 de români au ales să se imunizeze cu prima doză, în ultimele 24 de ore, iar mai mult de jumătate dintre aceştia au ales serul de la Johnson & Johnson, în doză unică.

Anca Țurcașiu are o siluetă de invidiat. Vedeta are mai multe secrete și duce un mod de viață sănătos. La 51 de ani, Anca Țurcașiu are o talie de viespe. Internauții se miră cum femeia […] The post Secretul Ancăi Ţurcaşiu: cum de

Daca detii o afacere, probabil cea mai mare parte din zi o petreci la birou. Stiai insa faptul ca modul in care arata o astfel de incapere iti reduce sau creste productivitatea? In situatia in care detii un numar mare

Betano Master a adus câte 7.500 de lei în Free Bet-uri fără condiții de rulaj celor doi utilizatori inspirați care au prezis corect evenimentele din meciul CFR Cluj - Sepsi OSK. Următoarea rundă a Betano Master va fi partida de miercuri

Laurenţiu Reghecampf a depus actele de divorţ, deoarece vrea separarea de Anamaria

Premierul interimar Florin Cîțu a numit-o miercuri, 27 octombrie, pe Marioara-Artemis Gătej în funcţia șef al Gărzii Naţionale de Mediu, informează Agerpres. Marioara-Artemis Gătej va avea rang de secretar de stat, iar decizia numirii a fost

Antonia este una dintre cele mai frumoase și talentate artiste din România. Deşi o mare parte din oamenii care au auzit măcar o dată numele său o apreciază, există şi persoane care nu sunt de […] The post Antonia, criticată dur de fani.

Actorul Papil Panduru, soţul regretatei regizoare Cătălina Buzoianu, s-a stins din viaţă, a anunţat Teatrul

Sectorul bancar din România a urmat îndeaproape modificările structurale la nivelul sectorului bancar din Zona Euro, principalul partener economic, mai ales după aderarea ţării noastre la Uniunea

Walter Zenga, 61 de ani, pare să-și fi revenit după divorțul de Raluca Rebedea. Fostul antrenor din Liga 1 are acum o relație cu Michela Motoc, fostă Mihaela Moțoc, un fotomodel în vârstă de 31 de ani, originară din România. Deși

Preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri gigantului Gazprom să crească livrările de gaz către Uniunea Europeană, odată ce rezervoarele ruseşti vor fi umplute, relatează

Cetăţenii care aleg să circule în oraş cu transportul în comun sau pe jos, în loc să meargă cu propria mașină, au grijă de calitatea aerului în localitatea unde trăiesc și nu sunt săraci, a declarat, joi, ministrul Mediului, Tanczos

Liviu Vârciu s-a aflat printre primele persoane publice care au îngroșat rândul celor infectați cu COVID-19. Chiar dacă a trecut ceva timp de cand a contactat virusul, starea de sănătate a prezentorului nu este tocmai […] The post Liviu

FC Argeș s-a calificat în sferturile Cupei României după ce a învins-o cu 2-1 de Dinamo, într-un meci decis pe

Părinţii lui Vili Viorel Păun, tănărul român ucis în atentatul rasist de la Hanau, din 19 februarie 2020, nu renunţă la lupta cu autorităţile

126.492 de persoane s-au vaccinat împotriva coronavirusului, au transmis, joi, autoritățile. Cele mai multe persoane s-au imunizat cu prima doză: 90.950, cifră în scădere față de ziua precedentă când s-a înregistrat un record al

Cultivatorilor francezi de porumb li se spune să-şi lase recoltele pe câmp, ultim semn al modului în care creşterea puternică a preţurilor energiei sporeşte riscul inflaţiei la alimente pe plan mondial, relatează