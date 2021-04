Efectele închiderii magazinelor la ora 18.00. Zeci de oameni au stat la coadă la benzinării, pentru cumpărături. FOTO 03.04.2021

Efectele închiderii magazinelor la ora 18.00 s-au văzut și în al doilea weekend de restricții. Zeci de locuitori ai Capitalei, care nu reușiseră să ajungă în timp la cumpărături, au format cozi uriașe la benzinăriile

Un român stabilit de 12 ani în Danemarca este dat ca exemplu pentru integrarea și activitățile filantropice pe care le desfășoară în țara adoptivă. Ambasada României la Copenhaga a prezentat cazul lui Mihai Bericsas, născut în Piatra-Neamț

General profesor universitar doctor Constantin Dumitru Ducan este personalitatea remarcabilă care a îmbinat armonios ştiinţa, în capitolul uriaş al medicinei, cu fenomenele mai puţin explicate de

Fiecare companie de energie din sub­or­dinea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri va fi obli­gată să-şi facă un plan de investiţii pe următorii cinci ani pentru a echilibra economia de după coronacriză, se arată într-un

Un important club din Belgia a intrat în faliment. Este vorba de Lokeren, club care pe 22 iunie împlinește 50 de ani de la înființare. Cele mai variate tipuri de pronosticuri, precum și super cotele zilei, le găsiți pe www.pariuri1x2.ro.

Localnicii dintr-o comună gălăţeană au descoperit că mai multe cruci au fost rupte sau smulse de pe morminte. Poliţiştii au declanşat o anchetă pentru profanare de

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, în cadrul unei declarații de presă, că după 15 mai se va începe implementarea măsurilor de relaxare a restricțiilor impuse. Declarația a fost făcută marți, după

Instituţiile statului, prin intermediul funcţionarilor publici, trimit multor companii cereri de rapoarte pentru obţinerea diferitelor

Mai bine de jumătate dintre cele 160 de companii incluse într-un studiu realizat de Mercer Marsh Benefits în România au întrerupt activitatea de la birouri, 17% au îngheţat salariile, 3% iau în calcul

În contextul pandemiei de coronavirus, când oamenii sunt obligaţi să stea în casă, poliţiştii ialomiţeni vin cu o serie de recomandări pentru prevenirea infracţiunilor de violenţă în cazul conflictelor

O echipă medicală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a făcut, în ultima perioadă, 11 intervenţii chirurgicale la pacienţi care sunt fie confirmaţi cu virusul COVID-19, fie suspecţi în

Unitatea medicală închisă în urmă cu 3 săptămâni, din cauza exploziei numărului de infectări cu coronavirus, va fi rezervată exclusiv cazurilor non-COVID, localnicii depistați pozitiv urmând să fie în continuare trimiși pentru internare

COVID-19 ameninţă principiile de bază ale UE, ridicând semne de întrebare cu privire la viabilitatea unui sistem economic clădit pe baza migraţiei fără graniţe şi a unei pieţe unice care leagă oferta de forţă de muncă cu

Belgia are un plan aparte pentru combaterea pandemiei de coronavirus, după relaxarea restricțiilor: angajarea a 2.000 de detectivi care să dea de urma persoanelor care au venit în contact cu bolnavii de COVID și să le convingă să se testeze.

Jucătorii unei formaţii de Liga 3, FCM Alexandria, au fost protagoniştii unui film în care teleormănenii elogiază munca din aceste zile a medicilor şi a celorlalţi oameni implicaţi direct în lupta cu COVID-19. „Am încropit zilele astea,

Continuăm seria pronosticurilor culese de urma discuțiilor pe care fanii jocurilor de eSports le postează pe forumurile internaționale de profil și încercăm alte patru ponturi din meciurile Counter-Strike programate azi. Bilanțul ultimelor 4 zile

Firmele de curierat anunţă că fac angajări, având în vedere creşterea numărului de comenzi în perioada Sărbătorilor de Paşte, chiar şi de şapte ori mai mari decât anul

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, joi, proiectul de lege depus de PSD pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni împotriva COVID-19. Toate partidele au susţinut proiectul, care a fost adoptat cu 312 voturi

A fost amânat primul termen pentru plata impozitelor şi taxelor locale de pe 31 mar­tie 2020 pe 30 iunie 2020 (OUG

Un mare oraș chinez a adoptat măsuri drastice de carantină împotriva noului coronavirus, după ce un nou focar a fost detectat acolo. Peste 70 de persoane au fost infectate și peste 4.000 sunt testate în Harbin, oraş care a fost pus în

Specialiștii de la Universitatea Oxford din Marea Britanie au testat deja primii doi pacienți, vaccinîndu-i împotriva noului coronavirus. Nu mai puțin de 800 de persoane s-au înscris, ca voluntari, pentru a deveni subiecți în studiul respectiv,