Edward Petrescu, fondator al Axes Software: 2020 a fost un an de stagnare a proiectelor, dar 2021 a fost un an de creştere, cu multe contracte noi. Pregătim extinderea la nivel european, dar şi pe pieţe din alte continente. Compania Axes Software a de 26.04.2022

26.04.2022 Edward Petrescu, fondator al Axes Software: 2020 a fost un an de stagnare a proiectelor, dar 2021 a fost un an de creştere, cu multe contracte noi. Pregătim extinderea la nivel european, dar şi pe pieţe din alte continente. Compania Axes Software a de Axes Software, companie românească înfiinţată în 2005 care dezvoltă şi imple­mentează soluţii IT de­dicate domeniului logistic, în cadrul căreia lucrează peste 50 de specialişti IT, are în plan extinderea pe noi pieţe şi dezvoltarea



Edward Petrescu, fondator al Axes Software: 2020 a fost un an de stagnare a proiectelor, dar 2021 a fost un an de creştere, cu multe contracte noi. Pregătim extinderea la nivel european, dar şi pe pieţe din alte continente. Compania Axes Software a de

Axes Software, companie românească înfiinţată în 2005 care dezvoltă şi imple­mentează soluţii IT de­dicate domeniului logistic, în cadrul căreia lucrează peste 50 de specialişti IT, are în plan extinderea pe noi pieţe şi dezvoltarea portofoliului de clienţi prin atragerea unor jucători internaţionali, în următorii doi ani. Compania a deschis recent o sucursală în Dubai.

Edward Petrescu, fondator al Axes Software: 2020 a fost un an de stagnare a proiectelor, dar 2021 a fost un an de creştere, cu multe contracte noi. Pregătim extinderea la nivel european, dar şi pe pieţe din alte continente. Compania Axes Software a deschis recent o sucursală în Dubai

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

A fi liberal înseamnă, în primul rând, a respecta drepturile individuale, printre care dreptul la sănătate – care include sănătatea reproducerii – şi dreptul la educaţie – care include educaţia privind sănătatea reproducerii. Este

Campioana României, CFR Cluj, o va întâlni pe campioana Bosniei, Borac Banja Luka, în turul I preliminar al Champions League. Prima manșă va avea loc în „Gruia”, returul urmând să

Și-a părăsit logodnica, pe Giusi Tesoriere, cea supranumită “Angelina Jolie a Italiei”, pentru Maria, fiica fostului mare fotbalist Ștefan Iovan, dar nu s-a oprit aici. Mihai Bălașa, “hipsterul” din Liga I, a “înscris” la una

În general, femeile sunt de părere că bărbaţii sunt cei care trebuie să plătească consumaţia. Cu toate acestea, la prima întâlnire este, de obicei, greu de anticipat cine va plăti

Reporterii GSP.ro sunt la Budapeste unde Ungaria - Portugalia se joacă cu peste 60.000 de oameni în

Premierul Cehiei, Andrej Babis, a declarat că noul Parchet European, care este condus de fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi, este ”un nou bici” care poate fi folosit împotriva sa. Șeful guvernului de la Praga va fi anchetat în primul dosar

TP-Link aduce pe piaţa din România o gamă variată de soluţii personalizate, care contribuie la digitalizarea şi eficientizarea activităţii business-urilor

Airbnb a plătit 7 milioane de dolari unei turiste care a fost violată într-o casă din New York. Femeia a încasat banii după un atac în care a fost amenințată cu un cuțit. Totul s-a […] The post O turistă care a fost violată într-un

Pilotul avionului care a fost deviat luna trecută către Belarus nu a primit alte alternative decât să aterizeze la Minsk, a declarat CEO-ul Ryanair. Controlorii de trafic aerian de la Minsk i-au spus pilotului că există o „ameninţare

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă la Guvern că decizia coaliţiei cu privire la desfiinţarea SIIJ este aceea de a aştepta avizul de la Comisia de la

Senatoarea Diana Şoşoacă a fost protagonista unui nou scandal, în plenul Parlamentului, cu ocazia votului pentru revocarea din funcţie a Avocatului Poporului, informează Ziare.com. Diana Şoşoacă a vorbit în plen, deşi dezbaterile erau

Republica Belarus a început testarea propriului vaccin împotriva noului coronavirus, informează miercuri TASS, ciată de agenţia BelTA, scrie

EXEC-EDU, o companie de programe şi cursuri de educaţie managerială, a numit-o pe Oana Scarlat în funcţia de CEO. Oana Scarlat preia rolul de CEO de la Lavinia Raşcă, care va continua în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie al

BRD-SocGen, a treia cea mai mare bancă de pe piaţa românească după active, a început procesul de relocare pentru o parte din departamentele de suport şi pentru filiala BRD Finance, din spaţiile Metav şi Delfinului din Capitală, în clădirea

Premierul Florin Cîţu este de părere că moţiunea de cenzură anunţată de PSD împotriva Guvernului nu are nicio şansă să treacă în Parlament. Liderul PNL, Ludovic Orban a declarat că moţiunea de cenzură nu va avea voturi din partea PNL,

Puțin peste 29.000 de persoane au fost vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 24 de ore, potrivit datelor oficiale transmise, joi, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare. În ultimele 24 de ore, 12.504 persoane s-au

Pentru ca ziua să fie cât mai bună este nevoie de un banc care să îți aducă zâmbetul pe buze. Protagoniștii de astăzi își doresc să experimenteze mai mult, așa că decid să facă schimb […] The post Banc| Două cupluri decid să

Este goană după diamante în Africa de Sud! Peste o mie de persoane au invadat un sat din tara africană după ce au aflat că în zonă s-ar putea găsi diamante, potrivit Realitatea

Prin emiterea a 130 milioane de acţiuni, respectiv majorare de ca­pital cu 10%, One United Pro­­­perties desfăşoară din 22 iunie şi până pe 2 iulie o ofertă de vân­zare de acţiuni la Bursă de circa 276 mil. lei pentru obţinerea de

Zilele acestea, șobolanii au luat cu asalt un supermarket din sectorul 1. Până aici, nimic de mirare dacă ne gândim că în cel mai mănos sector al Cetății lui Bucur maldărele de gunoaie zac cu