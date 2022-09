Edi Iordănescu a decis cine va fi portarul titular în meciul Finlanda - România 22.09.2022

Edi Iordănescu (44 de ani), selecționerul României, a decis să îl titularizeze pe Ionuț Radu (25 de ani), în poarta „tricolorilor” la meciul cu Finlanda. Finlanda - România, programat vineri, 23 septembrie de la 21:45 va fi LiveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Antena 1 Pentru prima dată după 32 de ani, naționala României va avea portar debutant la un joc oficial. ...

În prelungirile primei reprize din Manchester United - Liverpool 0-5, Cristiano Ronaldo a recurs la un gest care nu are nicio legătură cu sportivitatea. Scorul era deja 3-0 pentru Liverpool, iar nervii erau întinși la maxim în tabăra adversă.

Două femei, una – asistentă în Focșani, iar cealaltă – ofițer MApN în București, au găsit duminică o borsetă cu peste 11.500 de lei, documente şi alte obiecte de valoare, pe marginea drumului DJ 205J din comuna Fitioneşti.

Majoritatea dintre noi suntem înscriși în sistemul public de pensii, pentru care cotizăm atâta timp cât suntem angajați. Adică pentru a avea o pensie de stat și pentru care plătim din salariu contribuții la

Oltenii sunt revoltaţi după ultimele restricţii impuse de

Compania Moderna a anunţat luni, 25 octombrie, că vaccinul său anti-COVID a generat un răspuns imunitar puternic şi că a fost în general bine tolerat la copiii cu vârste cuprinse între şase şi 11 ani, iar în curând va transmite datele

Săptămâna trecută, exact aici, vorbeam despre „Null” Gunnar Solskjaer, despre timpul pe care l-a petrecut el pe banca lui United fără să producă nimic. Astăzi, fără să insist prea tare, căci ceea ce am scris atunci despre jocul lui

Cum poate o companie de retail să ofere finanţare pe 3 ani pentru achiziţiile de retail cu 0% dobandă şi comision zero pentru sume de peste 15.000

Un băiat în vârstă de 18 ani din Afganistan a fost prins, în noaptea de luni spre marți, de poliţiştii de frontieră din Giurgiu în timp ce încerca să intre în România ascuns sub un TIR, pe osie, încărcat cu fructe din Turcia pentru

În urmă cu câteva zile, medicul Răzvan Constantinescu a anunţat, pe Facebook, că mama sa era infectată cu virusul SARS CoV-2 şi se afla, de două săptămâni, "între viaţă şi

Vlad Enăchescu pleacă de la conducerea postului Telekom Sport, unde ocupa funcția de director general încă de la lansare, din 2010. Jurnalistul a precizat că a fost decizia lui să părăsească canalul de televiziune. Vlad […] The post

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a discutat, luni, prin videoconferinţă, cu reprezentanţii CNCAV şi cei ai structurilor asociative ale administraţiei publice locale, ocazie cu care a subliniat necesitatea accelerării campaniei de

Compania auto Erenli din Turcia va primi gratuit din partea autorităţilor locale din Leskovac, Serbia, un teren de 67.469 de metri pătraţi pentru construirea unei fabrici, potrivit Serbian

PSD Arad a decis să-l suspende din partid, pentru nouă luni, pe consilierul local Ilie Cheşa, fost preşedinte al organizaţiei municipale a partidului, pe motiv că ar fi votat alături de PNL un proiect pe care aleşii social-democraţi din

O persoană a murit şi două au fost grav rănite într-un accident produs, miercuri dimineaţa, în urma coliziunii a două autoturisme, pe DN1, în localitatea Sântimbru, judeţul

Sunt unul din cei 1.200.000 de români vaccinaţi cu schema completă care nu au „certificat verde”. Nu m-am vaccinat pentru privilegiul de a beneficia de drepturile prevăzute în Constituţie, am făcut-o pentru că aşa am crezut eu că e

Pe 24 octombrie, Anda Călugăreanu ar fi împlinit vârsta de 75 de ani. Au trecut 30 de ani de când și-a pierdut mama, însă… Ioana Tufaru suferă și acum. Ioana Tufaru nu a trecut peste […] The post Ce a făcut Ioana Tufaru în ziua

Daca detii o afacere, probabil cea mai mare parte din zi o petreci la birou. Stiai insa faptul ca modul in care arata o astfel de incapere iti reduce sau creste productivitatea? In situatia in care detii un numar mare

Organizatorii Transylvania Open au anunţat programul de mâine, Halep urmând să o întâlnească pe Gracheva, iar Răducanu pe Ana

Walter Zenga, 61 de ani, pare să-și fi revenit după divorțul de Raluca Rebedea. Fostul antrenor din Liga 1 are acum o relație cu Michela Motoc, fostă Mihaela Moțoc, un fotomodel în vârstă de 31 de ani, originară din România. Deși

Statele Unite au început, ieri, să facă apel pentru extrădarea fondatorului WikiLeaks. Julian Assange se confrunta cu acuzaţii de spionaj pe teritoriul american, iar dacă va fi găsit vinovat, Assange riscă