Ed Sheeran, marele câştigător al galei MTV Europe. Artistul a plecat a acasă cu mai multe premii 15.11.2021

Gala MTV Europe Music Awards s-a desfășurat anul acesta în Ungaria, la Papp László Budapest Sportaréna, și a fost transmisă de MTV în 180 de ţări.

Angela Merkel a spus în ultimul său discurs de Anul Nou în calitate de cancelar german că 2020 a fost de departe cel mai dificil din cei 15 ani de când se află în fruntea Germaniei. Ea a spus totuşi că începutul vaccinării împotriva COVID-19

În noaptea specială dintre ani, trimite cele mai frumoase urări de Anul Nou 2021 familiei și prietenilor. Mai jos ți-am făcut o listă cu idei de urări și mesaje de Revelion numai bune de trimis prin sms sau pe rețelele de socializare. Dacă

Imagini cu mii de păsări moarte pe asfalt sau dezorientate şi incapabile să zboare din cauza focurilor de artificii din centrul istoric al Romei au făcut înconjurul

Papa Francisc nu va oficia slujbele de la sfârșitul lui 2020 și de la începutul Anului Nou, din cauza unei afecțiuni sciatice dureroase, a anunțat, joi, Vaticanul, informează Reuters. Este pentru prima oară în ultimii ani când Suveranul Pontif,

Preşedintele Taiwanului, Tsai Ing-wen, a declarat vineri că ţara sa este pregătită să înceapă negocieri substanţiale cu China, dacă Beijingul acceptă să renunţe la confruntare. Taiwanul este supus la presiuni din ce în ce mai mari din

Noua tulpină de coronavirus care a apărut în Marea Britanie a fost depistată și în China, conform unei publicaţii coordonate de Centrul chinez pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC), transmite vineri Reuters, citată de Agerpres. Această

Neymar Jr. (28 de ani) a negat informațiile apărute în presă conform cărora ar fi plănuit să organizeze o petrecere de Revelion cu 500 de invitați. O Globo, un jurnal din Brazilia, a publicat inițial informația conform căreia Neymar ar fi

Lansat în 1996, Adobe Flash Player a fost unul dintre cele mai populare moduri de transmitere a videoclipurilor și a jocurilor online. Din 12 ianuarie, rularea clipurilor video şi a animaţiilor în celebrul Adobe Flash Player nu va mai fi posibilă,

Cristian Dumitru (19 ani, atacant) a fost împrumutat de FCSB la FC Argeș pentru a doua parte a acestui sezon. Din informațiile GSP.ro, mutarea jucătorului format la FCSB a fost perfectată, iar un anunț oficial urmează să fie făcut în

În prima zi a noului an autorităţile de sănătate din Germania au raportat 12.690 de noi infectări cu coronavirus şi 336 de decese legate de COVID-19, un bilanţ mai scăzut decât în zilele anterioare, informează Agerpres, care citează dpa şi

Traficul este blocat pe DN 1A, în orașul Săcele, județul Brașov, din cauza unui accident în care au fost implicate două mașini. Impactul s-a produs la intersecția cu strada Subobrej

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3, a preferat o destinație luxoasă și însorită pentru Revelionul 2021. Vedeta Antenei 3 a petrecut în Dubai, împreună cu familia, iar fiica lui l-a dat de gol pe rețelele de

Diana Bulimar și-a pus fanii pe jar! Ultima ședință foto publicată pe contul ei de Instagram a făcut ravagii în mediul online, iar admiratorii au putut s-o vadă pe fosta gimnastă…topless! Fosta gimnastă a participat […] The post

Papa Francisc a vorbit, în cadrul unui interviu difuzat sâmbătă de cotidianul italian Gazzetta dello Spor, despre problema dopajului în sport și i-a adus un omagiu celebrului său compatriot Diego Armando Maradona, legenda fotbalului argentinian,

Papa Francisc i-a criticat pe cei care au plecat în străinătate de sărbători pentru a scăpa de restricţii şi a spus că oamenii ar fi trebuit să demonstreze mai multă sensibilitate faţă de suferinţa

Alexandra de la ”Insula Iubirii” urmează să devină mămică pentru prima oară. Tânăra, însă, trece prin momente dificle deoarece are o sarcină cu probleme. Alexandra Diaconescu, una dintre cele mai îndrăgite concurente din cadrul show-ului

De ce să nu ne fie frică de vaccin şi de ce să ne păzim atât cât putem de infectarea cu SARS-CoV-2 explică medici cu specializări diverse, care au văzut ce ravagii face acest virus în organism şi au înţeles că vaccinarea este singura

Barcelona s-a impus în deplasarea de la Huesca, scor 1-0, prin reușita lui Frenkie de Jong (23 de ani). Programul și rezultatele etapei #17 din La Liga Barcelona a început cu dreptul anul 2021. A controlat autoritar partida cu ultima clasată, dar a

În ultima zi a minivacanţei prilejuite de Revelion, aproximativ 24.500 de angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne au fost mobilizaţi la nivel naţional pentru a proteja cetăţenii. Peste 400 de şoferi, care au încălcat legea, au rămas fără

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu promovează și susține o petiție prin care se solicită Guvernului creșterea salariilor profesorilor. „Am semnat petiția referitoare la respectarea legii privind