Economiştii anticipează majorări de dobânzi în SUA în 2022 13.09.2021

13.09.2021 Economiştii anticipează majorări de dobânzi în SUA în 2022 Banca centrală americană va fi nevoită să-şi restrângă rapid programul de stimulente de urgenţă şi să majoreze dobânzile în 2022 în faţa creşterii inflaţiei, relevă un sondaj realizat în rândul economiştilor de Initiative on Global



Banca centrală americană va fi nevoită să-şi restrângă rapid programul de stimulente de urgenţă şi să majoreze dobânzile în 2022 în faţa creşterii inflaţiei, relevă un sondaj realizat în rândul economiştilor de Initiative on Global Markets de la University of Chicago Booth School of Business pentru Financial Times.

