Economia mondială simte deja impactul protecţionismului lui Trump. Iar un război comercial în toată regula încă nici n-a început 26.07.2018

26.07.2018 Economia mondială simte deja impactul protecţionismului lui Trump. Iar un război comercial în toată regula încă nici n-a început Efectele nocive ale protecţionismului se văd deja în radiografiile activităţilor economice din Europa, Japonia şi SUA şi în avertismentele nervoase ale companiilor care se aşteaptă la creşterea incertitudinilor şi la diminuarea



Economia mondială simte deja impactul protecţionismului lui Trump. Iar un război comercial în toată regula încă nici n-a început

Efectele nocive ale protecţionismului se văd deja în radiografiile activităţilor economice din Europa, Japonia şi SUA şi în avertismentele nervoase ale companiilor care se aşteaptă la creşterea incertitudinilor şi la diminuarea veniturilor.

Economia mondială simte deja impactul protecţionismului lui Trump. Iar un război comercial în toată regula încă nici n-a început

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Oamenii de ştiinţă au descoperit un conţinut ridicat de virus herpetic în creierul bolnavilor de Alzheimer, potrivit unui studiu recent. Două tulpini ale virusului uman al herpesului (Herpesviridae) (HHV)

Un băiat de nouă ani a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Galaţi, după ce a fost rănit într-un accident rutier care a avut loc pe raza comunei Matca, şoferul părăsind locul faptei, se arată

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, s-a declarat surprins, miercuri, de hotărârea UDMR de a părăsi sala plenului Parlamentului în momentul votului la moţiunea de cenzură, afirmând că

Pompierii încearcă să stingă un puternic incendiu de vegetaţie izbucnit pe un teren mlăştinos, din apropiere de Manchester, care continuă să se extindă, astfel că peste 50 de case au fost evacuate,

Lupta împotriva migraţiei ilegale va fi unul din principalele obiective ale guvernului ceh, a declarat miercuri Andrej Babis, cu prilejul numirii executivului său minoritar de coaliţie de către preşedintele

Un bărbat de 35 de ani din Constanţa, dat dispărut duminică, după ce ar fi încercat să traverseze Dunărea înot, prin dreptul braţului Măcin din Insula Mare a Brăilei, şi nu a mai ieşit la suprafaţă,

Moţiunea de cenzură nu are voturile necesare pentru a trece fără destrămarea coaliţiei PSD - ALDE, a spus preşedintele UDMR Kelemen Hunor, după discuţia cu Ludovic Orban, în care preşedintele PNL a

Un politician din Japonia a decris cuplurile care au decis să nu aibă copii drept “egoiste”, scrie The Guardian. Secretarul General al Partidului Liberal Democratic, aflat la conducerea Japoniei,

Aparatorul nationalei de fotbal a Marii Britanii, Danny Rose, a anuntat, initial, ca refuza categoric sa isi ia familia la Cupa Mondiala din Rusia, de teama unor atacuri. Intre timp insa, se pare ca s-a razgandit,

Mihaela Buzărnescu, locul 30 WTA, a pierdut cu Jelena Ostapenko, locul 12 WTA, în optimile turneului de la Eastbourne, scor 1-6, 2-6. .@JelenaOstapenk8 seals the win over Buzarnescu 6-1, 6-2!Books her spot in the

După 7-0 cu Daleszyce Spartacus, Viitorul s-a impus azi cu 2-0 în fața celor de la Znicz Pruszkow, echipă din Liga a 3-a din Polonia și pentru care a jucat Robert Lewandowski, între anii 2006 și 2008. Tot azi, de la ora locală 17.00,

Omul de afaceri Joseph Seroussi a murit. Omul de afaceri, pe numele său real Yousif Seroussi, care a construit în românia cel mai mare producător-exportator de confecții pentru bărbați, a decedat la vârsta de 85 de ani. Averea sa este evaluată

Astăzi, de la ora 10.30, la Tribunalul Satu Mare a avut loc un nou termen de judecată în procesul triplei crime de la Apa. Citește mai

Victor Ponta a făcut câteva precizări legate de moţiunea de cenzură împotriva Guvernului, dezbătută în Parlament. Citește mai

Subiecte şi barem BAC 2018 Matematica si Istorie. Iată subiectele şi baremul de corectare la proba la alegere a profilului. Citește mai

Kristof Terhes, CEO al transportatorului maghiar de gaze FGSZ, a criticat miercuri întârzierea legii offshore, pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră, spunând că nu înţelege de ce sunt întârziate legi „în baza cărora se va lua cea mai

Poliţiştii efectuează verificări în cazul unui accident de circulaţie produs pe DN 25, soldat cu o victimă. Un şofer de 49 de ani s-a trezit în faţa maşinii cu un minor şi nu a mai putut face nimic pentru a

Hackeri din Rusia infectează companii ucrainene cu un virus de tip malware conceput pentru a crea condiţiile necesare lansării unui atac masiv, coordonat, a declarat marţi în exclusivitate pentru Reuters şeful poliţiei cibernetice din Ucraina,

Persoanele vârstnice sunt mai vulnerabile în faţa escrocilor, pe fondul limitărilor fizice aduse de vârstă (scăderea vederii şi a auzului, deplasarea cu dificultate), al accesului redus la mijloacele moderne de comunicare şi al faptului că

Testările sistemului RO-ALERT au început astăzi prin verificarea transmiterii mesajelor de avertizare către anumite celule de telefonie mobilă din