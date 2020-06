Economia Italiei se va contracta cu 8,3% în acest an din cauza pandemiei 08.06.2020

08.06.2020 Economia Italiei se va contracta cu 8,3% în acest an din cauza pandemiei Economia Italiei, doborâtă de pandemia de coronavirus, se va contracta în acest an cu circa 8,3%, a anunţat luni biroul naţional de statistică, ISTAT, transmite



Economia Italiei se va contracta cu 8,3% în acest an din cauza pandemiei

Economia Italiei, doborâtă de pandemia de coronavirus, se va contracta în acest an cu circa 8,3%, a anunţat luni biroul naţional de statistică, ISTAT, transmite Reuters.

Economia Italiei se va contracta cu 8,3% în acest an din cauza pandemiei

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Papa Francisc a aterizat vineri la prânz în România și a început o vizitã istoricã. La coborârea din avion, doi copii i-au oferit flori. Citește mai

Un incendiu de proporţii a izbucnit la marginea Constanţei, fumul negru văzându-se de la distanţă. Este vorba despre 6 barăci de pe varianta

Grupul Zentiva a finalizat astăzi preluarea producătorului român de medicamente Solacium Pharma, impreună cu filiala sa, Be Well Pharma, de la Siyiara Enterprises LTD şi Alexandru-Tony

Grecul Kyros Vassaras, președintele CCA din iulie 2014, reconfirmat anul trecut, în septembrie, va fi observatorul UEFA al arbitrilor la finala Ligii Campionilor dintre Tottenham și Liverpool. Finala Ligii Campionilor dintre Tottenham și

Temperaturile au urcat la 48 de grade Celsius în urma unui val de căldură care a cuprins largi porţiuni din nordul, vestul şi centrul Indiei, potrivit relatărilor din presă şi precizările făcute vineri

Philippe Coutinho, 26 de ani, pare tot mai aproape de plecarea de la Barcelona, fiind dorit cu insistență de Chelsea. Presa din Anglia, citată de Mundo Deportivo, scrie azi că Chelsea pregătește o ofertă astronomică pentru brazilianul

Victima, în vârstă de 21 de ani, a murit după ce a căzut în gol dintr-un hotel de 5 stele din București. Ea a fost găsită fără suflare de echipele de intervenție. Anchetatorii iau în calcul orice variantă. Incidentul s-a produs vineri

În România ne-am confruntat în ultimul timp cu o vreme destul de capricioasă. Schimbările rapide de temperatură au fost cele care au caracterizat ultimele săptămâni. Meteorologii ne anunță la ce fel de vreme trebuie să ne așteptăm la

Producătorul de încălţăminte Denis din Suceava, care deţine şi operaţiuni de retail sub brandul Anna Cori, realizează în cele două fabrici proprii între 1.500 şi 2.000 de perechi de pantofi pe

Pisica este un animal curios, întreprinzător şi tocmai de aceea poate nimeri în necazuri şi doar intervenţia omului o poate salva din situaţii complicate. Numai că, povestea noastră, are un cu totul alt parcurs, unul imprevizibil. Banii au fost

România a avut cândva cel mai frumos yacht din lume, care a navigat pe apele Mediteranei şi apoi a poposit ani la rând în Marea

Amanda Anisimova, 17 ani, locul 51 WTA, adversara Irinei Begu din turul al treilea de la Roland Garros, visează să câștige toate turneele de Mare Șlem măcar o dată. Irina Begu - Amanda Anisimova, meci din turul III de la Roland Garros, se

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, locul 3 WTA, joacă, la ora transmiterii ştirii, în turul trei la Roland Garros, contra Lesiei Tsurenko, locul 27 WTA, miza fiind calificarea în optimile de

În ziua în care lumea fotbalului se pregăteşte de fiesta, aşteptând finala Ligii Campionilor, presa spaniolă a venit cu o ştire

Brigitte Pastramă are probleme cu fiul ei. Bruneta a mărturisit care este motivul divergențelor dintre ea și Robert. Fiul lui Brigitte, Robert, a ajuns la vârsta adolescenței și a început să nu mai țină cont de părerile mamei. De aici și

Bursele americane înregistrează scăderi pe fondul ameninţărilor lui Donald Trump, care susţine impunerea unor noi tarife asupra produselor chineze. Situaţia burselor se poate înrăutăţii, iar anumiţi indici, precum S&P 500, resimt deja

Cezar Ouatu a transmis un mesaj foarte dur după ce a fost criticat pentru cum s-a îmbrpcat la Viva party 2019, petrecere organizată de revista Viva. Artistul și iubita sa s-au numărat printre invitații la Viva Party 2019. pentru eveniment, artistul

O femeie din Rusia a fost condamnată la 14 ani de închisoare după ce a provocat moartea unui copil de doar doi ani, pe care l-a obligat să mănânce 50 de grame de sare. Yana Deinesh este o femeie în vârstă de 25 de ani din regiunea Arkhangelsk

Ministerul de Externe a solicitat oficial Autorității Electorale Permanente (AEP) prelungirea programului de votare în diaspora, astfel încât toți românii din străinătate să poată exprima votul. Solicitarea MAE vine în contextul în care mii

Volumul "Cum am trecut prin comunism. Al doilea sfert de veac"| de Lucian Boia a fost lansat la Salonul Internaţional de Carte Bookfest, sâmbătă,în standul Editurii