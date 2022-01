Echipa de fotbal AS Monaco are un nou antrenor 04.01.2022

04.01.2022 Echipa de fotbal AS Monaco are un nou antrenor Echipa de fotbal AS Monaco are un nou antrenor, în persoana belgianului Philippe Clement. Acesta îl înlocuiește pe croatul Niko Kovac, demis săptămâna



Echipa de fotbal AS Monaco are un nou antrenor, în persoana belgianului Philippe Clement. Acesta îl înlocuiește pe croatul Niko Kovac, demis săptămâna trecută.

Stiri Jurnalul National

