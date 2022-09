Ea este sosia Reginei Elisabeta a II-a. Gestul incredibil pe care l-a făcut după moartea suveranei 12.09.2022

Ea este sosia Reginei Elisabeta a II-a. Gestul incredibil pe care l-a făcut după moartea suveranei

În data de 8 septembrie 2022, Regina Elisabeta a II-a a murit la vârsta de 96 de ani, la Castelul Balmoral din Scoția. Sosia acesteia, Mary Reynolds, în vârstă de 89 de ani, a luat

Preşedintele SUA Joe Biden, catolic practicant dar şi susţinător al dreptului la avort, şi soţia sa Jill Biden vor fi primiţi la Vatican de Papa Francisc pe 29 octombrie, a informat joi Casa Albă,

Numărul de români care folosesc dispozitive de tip „wearable“, fie că este vorba de ceasuri inteligente (smartwatches) sau brăţări inteligente (fitness trackers), este în plină creştere, iar perioada pandemiei nu a încetinit ritmul, ci din

73.377 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, la nivel naţional, în ultimele 24 de ore, conform datelor Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Puţin peste 39.000 de persoane au fost

Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) a prezentat vineri, 15 octombrie 2021, bilanțul în ceea ce privește imunizarea populației. 73.377 de doze au fost administrate în ultimele 24 de ore.

Diferenţa majoră a pieţei RCA din România, comparativ cu cele din alte ţări europene, inclusiv din Europa Centrală şi de Est, este ponderea semnificativă a RCA în to­ta­lul pieţei de asigurări, a spus Alexandru Ciuncan, director ge­ne­ral

Credeai că doar castraveţii, gogoşarii sau varza se pot mura? Uită că şi lămâile fac casă bună cu sarea şi se pot folosi în orice reţetă care necesită lămâi proaspete, oferind o aromă mai

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a estimat, vineri, că preţul gigacaloriei va creşte la circa 600 de lei, iar Consiliul General va decide cât din această sumă va achita municipalitatea. El

Pericol pe aeroportul Cluj-Napoca. Un avion a aterizat, vineri seară, pe Aeroportul Internaţional din Cluj-Napoca, după ce s-a sesizat un incendiu la trenul de aterizare, scrie Monitorul de Cluj. Toți pasagerii care se întorceau din

Întâlnire la nivel înalt, confirmată de Casa Albă. Este vorba despre întrevederea dintre președintele american Joe Biden, catolic practicant, și soția sa, Jill Biden, ambii urmând să fie primiți la Vatican de papa Francisc la finalul acestei

Zeci de oameni din localitatea Stâna s-au adunat, sâmbătă, în fața Spitalului Județean de Urgență Satu Mare și au cerut să fie lăsați să intre în unitatea medicală, după ce o tânără de 20 de ani, însărcinată în luna a șasea, a

Transferul primilor pacienţi infectaţi cu SARS-Cov-2, aflaţi în stare critică, în Ungaria, a început joi. În cele 2 zile au fost transferaţi 21 pacienţi, conform Ministerului Sănătăţii. Din nefericire, o pacientă nu a rezistat

România se află pe primul loc în Europa la decesele zilnice asociate COVID, raportate la populație, iar Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății şi deputat PSD, a declarat, sâmbătă seară, la România

Numele iniţial al acestui articol - Wroclaw cel colorat şi cei 800 de pitici - este inspirat de povestea Albă ca Zăpada şi cei şapte

Preşedintele Colegiului Medicilor din România, Daniel Coriu, avertizează că va susţine cu toată tăria sancţionarea oricărui medic prin suspendarea exercitării profesiei, dacă prezintă în spaţiul public teorii despre COVID-19 care nu sunt

Fostul ministru al Sănătăţii, Nelu Tătaru, susține că vom avea în continuare zile grele din cauza pandemiei de coronavirus. “Avem o lună octombrie grea, nu suntem în vârful valului 4. Încă avem

Bărbatul care până la această oră nu a fost prins a intrat în casa de schimb valutar din Cluj și a amenințat-o pe casieră să îi dea toți banii din casă și a folosit și un spray iritant, scrie ziarul local Dejeanul. Incidentul a avut loc,

Mădălina Apostol a revenit în România în urmă cu câteva luni, iar, de atunci, au tot existat speculații legate de ruptura dintre ea și Nick Rădoi. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, bruneta susține că problemele s-au adunat,

20 de medici și asistenți medicali din Republica Moldova vor veni în România pentru a-și ajuta colegii în lupta cu COVID-19. Aceștia vor activa la Spitalul modular Lețcani din Iași, potrivit unui anunț făcut de șeful Departamentului pentru

Premierul desemnat Dacian Cioloş a declarat că Guvernul pe care îl propune va pregăti măsuri ca persoanele care nu se pot vaccina să aibă acces la testare, explicând că se doreşte introducerea Certificatului Verde „pentru acele categorii